ETV Bharat / bharat

55 साल के व्यक्ति के गले में 15 दिन से फंसी थी जिंदा जोंक, IGMC के डॉक्टरों के भी उड़े होश

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (IGMC) शिमला में एक बेहद दुर्लभ मामला सामने आया है, आईजीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 55 साल के मरीज की जान बचाई है. दरअसल एक मरीज को गले में कुछ फंसे होने की शिकायत थी, जब डॉक्टरों ने जांच की तो वे भी हैरान रह गए. जांच में पाया गया कि मरीज के गले में एक जिंदा जोंक घूम रही है. जिसके बाद डॉक्टरों ने मरीज के गले से सफलतापूर्वक जोंक को बाहर निकाला और मरीज की जान बचा ली.

15 दिन से गले में फंसी थी जोंक

आईजीएमसी शिमला के एमएस राहुल राव ने बताया कि IGMC के डॉक्टरों ने एक व्यक्ति के गले में घूम रहीं जिंदा जोंक को 20 मिनट में निकाला. ये जोंक पिछले 15 दिन से मरीज की सांस की नली के पास फंसी हुई थी. डॉक्टरों ने मरीज के गले से इस जोंक को जिंदा निकाला है. मरीज पहले अपना इलाज करवाने के लिए एमएमयू सोलन पहुंचा था. वहां डॉक्टरों की टीम ने डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी के दौरान गले में एक हिलती-डुलती वस्तु देखी. इसके बाद एमएमयू सोलन से मरीज को आईजीएमसी अस्पताल शिमला के लिए रेफर कर दिया गया. आईजीएमसी अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में उसका इलाज किया गया.

ऐसे निकाली गले से जोंक

आईजीएमसी में पहले मरीज को ईएनटी विभाग के डॉक्टरों ने देखा. ईएनटी विभाग के डॉक्टरों के पास गले से जोंक को निकालने के उपकरण न होने की स्थिति में मरीज को पल्मोनरी विभाग के डॉक्टरों के पास भेजा गया. जहां पहले ब्रोंकोस्कोपी करके देखा गया. जिसमें पाया गया की गले में सांस की नली के पास जोंक चिपकी हुई थी. इसे काटने या पकड़ने में खतरा था कि कहीं कुछ हिस्सा अंदर न रह जाए या फिर ये अंदर गिर न जाए. इसके डॉक्टरों ने सक्शन के जरिए मरीज के गले से जिंदा जोंक को सफलतापूर्वक निकाल दिया. ये जोंक काले रंग की थी.