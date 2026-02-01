ETV Bharat / bharat

55 साल के व्यक्ति के गले में 15 दिन से फंसी थी जिंदा जोंक, IGMC के डॉक्टरों के भी उड़े होश

हिमाचल प्रदेश के IGMC में एक दुर्लभ मामला सामने आया. जहां मरीज के गले में जिंदा जोंक घूम रही थी.

live leech stuck in 55 year old man throat
15 दिन तक गले में फंसी जोंक (Canva)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 2:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (IGMC) शिमला में एक बेहद दुर्लभ मामला सामने आया है, आईजीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 55 साल के मरीज की जान बचाई है. दरअसल एक मरीज को गले में कुछ फंसे होने की शिकायत थी, जब डॉक्टरों ने जांच की तो वे भी हैरान रह गए. जांच में पाया गया कि मरीज के गले में एक जिंदा जोंक घूम रही है. जिसके बाद डॉक्टरों ने मरीज के गले से सफलतापूर्वक जोंक को बाहर निकाला और मरीज की जान बचा ली.

15 दिन से गले में फंसी थी जोंक

आईजीएमसी शिमला के एमएस राहुल राव ने बताया कि IGMC के डॉक्टरों ने एक व्यक्ति के गले में घूम रहीं जिंदा जोंक को 20 मिनट में निकाला. ये जोंक पिछले 15 दिन से मरीज की सांस की नली के पास फंसी हुई थी. डॉक्टरों ने मरीज के गले से इस जोंक को जिंदा निकाला है. मरीज पहले अपना इलाज करवाने के लिए एमएमयू सोलन पहुंचा था. वहां डॉक्टरों की टीम ने डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी के दौरान गले में एक हिलती-डुलती वस्तु देखी. इसके बाद एमएमयू सोलन से मरीज को आईजीएमसी अस्पताल शिमला के लिए रेफर कर दिया गया. आईजीएमसी अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में उसका इलाज किया गया.

ऐसे निकाली गले से जोंक

आईजीएमसी में पहले मरीज को ईएनटी विभाग के डॉक्टरों ने देखा. ईएनटी विभाग के डॉक्टरों के पास गले से जोंक को निकालने के उपकरण न होने की स्थिति में मरीज को पल्मोनरी विभाग के डॉक्टरों के पास भेजा गया. जहां पहले ब्रोंकोस्कोपी करके देखा गया. जिसमें पाया गया की गले में सांस की नली के पास जोंक चिपकी हुई थी. इसे काटने या पकड़ने में खतरा था कि कहीं कुछ हिस्सा अंदर न रह जाए या फिर ये अंदर गिर न जाए. इसके डॉक्टरों ने सक्शन के जरिए मरीज के गले से जिंदा जोंक को सफलतापूर्वक निकाल दिया. ये जोंक काले रंग की थी.

IGMC Shimla
आईजीएमसी अस्पताल शिमला (ETV Bharat)

इन डॉक्टरों ने किया इलाज

जोंक निकालने की टीम का नेतृत्व डॉ. डिंपल के. भगलानी ने किया. इसके साथ डॉ. राघव निरुला, डॉ. मयूर बग्गा, डॉ. निशांत और डॉ. कुमार सौरव शामिल रहे. इस दौरान तकनीकी सहयोग सुभाष बाली और अर्चना ने दिया. डॉक्टरों ने बताया कि समय रहते इलाज मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकी है. वर्तमान में मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है.

क्या है पूरा मामला ?

आईजीएमसी अस्पताल शिमला में शुक्रवार को जिला सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र के कांगेर धारयार गांव निवासी 55 वर्षीय सुरेश दत्त को रेफर किया गया था. मरीज की आवाज बदल गई थी और मरीज को लग रहा था कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है. 15 दिन से कोई चीज उनके अंदर फंसी हुई है. डॉ. डिंपल के. भगलानी ने बताया कि मरीज इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचा था. मरीज को एमएमयू सोलन से आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था. जांच के बाद पता चला कि मरीज के अंदर 15 दिनों से एक जिंदा जोंक फंसी हुई है. जोंक के गले के अंदर ही कटने के डर से डॉक्टरों की टीम ने सक्शन के जरिए जिंदा जोंक को बाहर निकाला गया. जोंक को बाहर निकालने में डॉक्टरों को 20 मिनट का समय लगा. हालंकि मरीज की हालत स्थिर थी. इसलिए उसी दिन उसे घर भेज दिया गया. वहीं, डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों के उपयोग के दौरान विशेष सावधानी बरतें.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के इस मेडिकल कॉलेज को मिली 15 स्टाफ नर्सें, अभी भी 92 पद खाली

TAGGED:

LIVE LEECH STUCK IN MAN THROAT
IGMC SHIMLA
THROAT LEECH REMOVED BY SUCTION
RARE CASE IN HIMACHAL IGMC SHIMLA
LEECH STUCK IN THROAT FOR 15 DAYS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.