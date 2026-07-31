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रेलवे बनी देवदूत! ट्रेन से हुआ देश का पहला लाइव हार्ट ट्रांसपोर्ट, सूरत से अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस से पहुंचा धड़कता दिल

पहली बार मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए सूरत से अहमदाबाद तक जीवित हृदय (Live Heart) का सफलतापूर्वक लाया गया.

A live heart was brought from Surat to Ahmedabad by Vande Bharat Express.
वंदे भारत एक्सप्रेस से सूरत से अहमदाबाद जीवित दिल लाया गया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 8:02 PM IST

4 Min Read
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अहमदाबाद: भारतीय रेलवे ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है. पहली बार, वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए एक जीवित दिल (live heart) को सफलतापूर्वक पहुंचाकर, भारतीय रेलवे ने साबित कर दिया है कि ट्रेनें न केवल यात्रियों को लाने-ले जाने में, बल्कि लोगों की जान बचाने के मिशन में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं. सूरत से अहमदाबाद तक के इस महत्वपूर्ण मिशन की सफलता से, एक मरीज को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है.

शुक्रवार को, सूरत से मिला जीवित दिल ट्रेन नंबर 20901 मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस के ज़रिए अहमदाबाद लाया गया. अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) में हर मिनट बहुत अहम होता है. ऐसे में, समय पर और सुरक्षित रूप से अंग को पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है. भारतीय रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), गुजरात राज्य पुलिस और मेडिकल टीमों ने बेहतरीन तालमेल से इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया.

जैसे ही ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची, प्लेटफ़ॉर्म नंबर-1 से यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ़ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर तक एक खास 'ग्रीन कॉरिडोर' तैयार किया गया. आरपीएफ और गुजरात पुलिस ने पूरे रास्ते को ट्रैफ़िक-मुक्त रखा और यह सुनिश्चित किया कि एम्बुलेंस बिना किसी देरी के अस्पताल पहुंच जाए. नतीजतन, जीवित दिल तय समय के भीतर अस्पताल पहुंच गया और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया समय पर शुरू हो सकी.

यह पूरा ऑपरेशन न केवल तेज परिवहन का, बल्कि कई एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल का भी एक जीता-जागता उदाहरण बन गया है. डॉक्टर, अंग प्रत्यारोपण समन्वयक, रेलवे अधिकारी, आरपीएफ कर्मी और गुजरात पुलिस के जवान - सभी ने एक ही लक्ष्य के साथ काम किया: एक मरीज की जान बचाना.

अहमदाबाद डिवीजन के डिवीजनल रेल मैनेजर वेद प्रकाश ने कहा कि यह भारतीय रेलवे के लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा कि जान बचाने वाले मिशन में समय का हर पल बहुत कीमती होता है और वंदे भारत एक्सप्रेस की गति, समय की पाबंदी और भरोसेमंद होने की वजह से यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय रेलवे सेवा और मानवता के उच्चतम मानकों के साथ इंसानी जान बचाने की अपनी जिम्मेदारी निभा रही है.

वंदे भारत एक्सप्रेस ने एक बार फिर अपनी कार्यक्षमता और विश्वसनीयता साबित कर दी है. अब तक यह ट्रेन अपनी तेज यात्रा और आधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब जान बचाने वाले मिशनों में इसकी अहम भूमिका भी सामने आई है. इस घटना ने यह उम्मीद भी जगाई है कि भविष्य में देश के अलग-अलग हिस्सों में अंग प्रत्यारोपण के लिए रेलवे का और भी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है.

गुजरात सीएम ने की तारीफ
गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि सेवा का अनूठा उदाहरण! अंग प्रत्यारोपण में हर एक सेकंड कीमती होता है! सूरत से अहमदाबाद तक जीवित हृदय को वंदे भारत एक्सप्रेस की तीव्र गति से गिनती के घंटों में पहुंचाने के कारण ही यह जीवन रक्षक प्रयास संभव हो पाया. भारतीय रेल, आरपीएफ, गुजरात पुलिस और हमारी मेडिकल टीम्स के इस अभूतपूर्व समन्वय से अहमदाबाद के यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में यह सफल हृदय प्रत्यारोपण संपन्न होने से एक जीवन को नई धड़कन मिल सकी. हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को सफल हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन के लिए विशेष अभिनंदन. हमारी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक की जीवन रक्षा और त्वरित, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस जीवनदायिनी प्रयास से जुड़े सभी कर्मयोगियों को हार्दिक बधाई.

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