महाराष्ट्र : एयरपोर्ट पर यात्री के पास से मिला जिंदा कारतूस, फ्लाइट से जाना था दिल्ली

छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति के बैग से जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया.

Chhatrapati Sambhajinagar Airport
छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 30, 2026 at 12:52 PM IST

2 Min Read
छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र) : छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रहे एक यात्री के पास से जिंदा कारतूस मिलने की घटना सामने आई है.

यात्री की पहचान रमेश कुमार सखरानी के रूप में हुई है, और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और सीआईडीसीओ एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

रमेश कुमार जिले में टूरिस्ट जगहों से घूमकर लौट रहे थे, तभी उनके पास से कारतूस मिला. इस बारे में प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सोमनाथ जाधव ने बताया कि कारतूस कहां से आया और उसके हालात के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, और जांच चल रही है.

दिल्ली का रहने वाला यात्री- रमेश कुमार तीर्थदास सखरानी (60 साल), जो उत्तर पश्चिम एन सिटी, दिल्ली के रहने वाले हैं, ने पुलिस को बताया कि वह मोबाइल फोन के व्यापारी हैं.

इस बारे में सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर हनुमान सहाय मीणा ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, यात्री 28 जनवरी को सुबह 8:40 बजे चिकलथाना एयरपोर्ट पहुंचा. उस समय सब-इंस्पेक्टर ड्यूटी पर थे. सुरक्षा क्षेत्र में यात्रियों की सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पता चला कि यात्री रमेश कुमार बिना लाइसेंस के एक जिंदा कारतूस ले जा रहा था.

केस रजिस्टर्ड और जांच जारी - रमेश कुमार हवाई यात्रा करने के इरादे से एयरपोर्ट बिल्डिंग में घुसा था. सिडको एमआईसीडी पुलिस स्टेशन में भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस सब-इंस्पेक्टर काले, इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर सोमनाथ जाधव के गाइडेंस में आगे की जांच कर रहे हैं.

यात्री धार्मिक यात्रा के लिए महाराष्ट्र आया था - पुलिस जांच में पता चला कि रमेश कुमार के बेटे का दिल्ली में मोबाइल फोन बेचने का बड़ा बिजनेस है, और यात्री खुद एक अंग्रेजी अखबार का रिटायर्ड कर्मचारी है. वह 25 जनवरी को सांगली में एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महाराष्ट्र आए थे.

भीमाशंकर, शिरडी और घृष्णेश्वर के मंदिरों में दर्शन करने के बाद, वह 28 जनवरी को दिल्ली लौटने के लिए निकले थे. इस दौरान पूछताछ में उसने बताया कि उसने कुछ जगहों पर मंदिरों के बाहर अपना हैंडबैग छोड़ दिया था. पुलिस आगे की जांच कर रही है.

संपादक की पसंद

