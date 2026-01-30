ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : एयरपोर्ट पर यात्री के पास से मिला जिंदा कारतूस, फ्लाइट से जाना था दिल्ली

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र) : छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रहे एक यात्री के पास से जिंदा कारतूस मिलने की घटना सामने आई है.

यात्री की पहचान रमेश कुमार सखरानी के रूप में हुई है, और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और सीआईडीसीओ एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

रमेश कुमार जिले में टूरिस्ट जगहों से घूमकर लौट रहे थे, तभी उनके पास से कारतूस मिला. इस बारे में प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सोमनाथ जाधव ने बताया कि कारतूस कहां से आया और उसके हालात के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, और जांच चल रही है.

दिल्ली का रहने वाला यात्री- रमेश कुमार तीर्थदास सखरानी (60 साल), जो उत्तर पश्चिम एन सिटी, दिल्ली के रहने वाले हैं, ने पुलिस को बताया कि वह मोबाइल फोन के व्यापारी हैं.

इस बारे में सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर हनुमान सहाय मीणा ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, यात्री 28 जनवरी को सुबह 8:40 बजे चिकलथाना एयरपोर्ट पहुंचा. उस समय सब-इंस्पेक्टर ड्यूटी पर थे. सुरक्षा क्षेत्र में यात्रियों की सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पता चला कि यात्री रमेश कुमार बिना लाइसेंस के एक जिंदा कारतूस ले जा रहा था.