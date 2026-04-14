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नोएडा में नहीं थमा बवाल! मजदूरों का आज भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी

नोएडा में नहीं नहीं थमा बवाल!
नोएडा में नहीं नहीं थमा बवाल! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 14, 2026 at 11:52 AM IST

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Updated : April 14, 2026 at 12:08 PM IST

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उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेतनवृद्धि और अन्य मांगों को लेकर श्रमिकों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. योगी सरकार के वेतन बढ़ाने के बाद भी आज नोएडा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. श्रमिक प्रतिनिधि लगातार सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं. नोएडा के सेक्टर 121 स्थित किलो काउंटी सोसाइटी के बाहर सोसाइटी में काम करने वाली महिलाओं के द्वारा किया गया पथराव.

LIVE FEED

12:01 PM, 14 Apr 2026 (IST)

नोएडा सेक्टर 62 से गाज़ियाबाद की लगाने वाली सीमा पर भारी पुलिस फोर्स

नोएडा सेक्टर 62 से गाज़ियाबाद की लगाने वाली सीमा पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, स्थिति शांति पूर्ण है, पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था क़ायम है, हमारी सीमा में किसी तरह की कोई प्रदर्शन आदि नहीं है. दिल्ली से मेरठ की तरफ़ जाने और आने वाले नेशनल हाईवे नौ की सभी लेंस पर ट्रैफिक सामान्य चल रहा है. - ACP इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का

भारी पुलिस फोर्स
भारी पुलिस फोर्स (ETV Bharat)

12:00 PM, 14 Apr 2026 (IST)

नोएडा के फेज़ 2 में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और पत्थरबाज़ी की

उत्तर प्रदेश: सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कल हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद, आज नोएडा के फेज़ 2 में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और पत्थरबाज़ी की. हालात को काबू में करने के लिए यहां पुलिस तैनात की गई है. प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया जा रहा है.

11:53 AM, 14 Apr 2026 (IST)

आक्रोशित कर्मचारियों ने पुलिसबल पर किया पथराव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति की मध्यस्थता के बाबजूद भी नहीं थमा विवाद. आक्रोशित कर्मचारियों ने पुलिसबल पर किया पथराव. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हल्के बल का करना पड़ा प्रयोग. सोमवार को नोएडा के तकरीबन 83 स्थानों पर 4000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा किया गया था बबाल. नोएडा के फेस -2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत होजरी कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन निरंतर जारी.

11:48 AM, 14 Apr 2026 (IST)

नोएडा, उत्तर प्रदेश: पुलिस ने सेक्टर-63 में फ्लैग मार्च निकाला

पुलिस इंस्पेक्टर माता प्रसाद गुप्ता ने बताया, "कुछ लोग पथराव कर रहे थे। जो काम करने वाले लोग हैं वे अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पहचान करके लोगों को पकड़ लिया गया है। पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पूछताछ की जाएगी।"

Last Updated : April 14, 2026 at 12:08 PM IST

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नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन
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