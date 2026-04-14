नोएडा में नहीं थमा बवाल! मजदूरों का आज भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी

आक्रोशित कर्मचारियों ने पुलिसबल पर किया पथराव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति की मध्यस्थता के बाबजूद भी नहीं थमा विवाद. आक्रोशित कर्मचारियों ने पुलिसबल पर किया पथराव. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हल्के बल का करना पड़ा प्रयोग. सोमवार को नोएडा के तकरीबन 83 स्थानों पर 4000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा किया गया था बबाल. नोएडा के फेस -2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत होजरी कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन निरंतर जारी.