सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई थोड़ी देर में, कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी

प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया ममता का साथ

सुप्रीम कोर्ट में SIR की सुनवाई और ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर, शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल और दूसरे चुनावी राज्यों में SIR किया जा रहा है, वह एकतरफा तरीके से किया जा रहा है. चुनाव आयोग वही कर रहा है जो BJP उनसे करने को कह रही है. ईडी (ED), सीबीआई (CBI) और इनकम टैक्स (IT) पहले से ही यह कर रहे थे; अब चुनाव आयोग (EC) भी इसमें शामिल हो गया है. मैं ममता बनर्जी जो कर रही हैं, उसका समर्थन करती हूं. वह आगे बढ़कर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. अगर BJP की ऐसी मनमानी जारी रही, तो हम लड़ाई लड़ेंगे - चाहे वह इंपीचमेंट मोशन के जरिए हो या किसी भी कानूनी प्रोसेस के जरिए.