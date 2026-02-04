ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई थोड़ी देर में, कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी

BENGAL SIR SUPREME COURT HEARING
सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी (PTI)
हैदराबाद: पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव 2026 (Assembly Election 2026) होने वाले हैं, वहां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहे विवाद के बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं. सुप्रीम कोर्ट आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मामले की सुनवाई कर रहा है. इस संबंध में सीएम कोर्ट के सामने पेश होंगी. सुनवाई से पहले ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर से सुप्रीम कोर्ट के लिए निकलीं हैं. इसके अलावा, सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया को तमिलनाडु में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 'लॉजिकल डिस्क्रपेंसी' लिस्ट में कैटेगरी में आए वोटर्स के नाम पब्लिश करने का निर्देश दिया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने तमिलनाडु में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस को प्रोसेस में गड़बड़ी के आधार पर चुनौती देने वाली कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए. सुनवाई के दौरान खुद ममता बनर्जी के कोर्ट में मौजूद रहने की संभावना है. उन्होंने अपना केस लड़ने और बहस करने की इजाजत मांगी है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया ममता का साथ

सुप्रीम कोर्ट में SIR की सुनवाई और ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर, शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल और दूसरे चुनावी राज्यों में SIR किया जा रहा है, वह एकतरफा तरीके से किया जा रहा है. चुनाव आयोग वही कर रहा है जो BJP उनसे करने को कह रही है. ईडी (ED), सीबीआई (CBI) और इनकम टैक्स (IT) पहले से ही यह कर रहे थे; अब चुनाव आयोग (EC) भी इसमें शामिल हो गया है. मैं ममता बनर्जी जो कर रही हैं, उसका समर्थन करती हूं. वह आगे बढ़कर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. अगर BJP की ऐसी मनमानी जारी रही, तो हम लड़ाई लड़ेंगे - चाहे वह इंपीचमेंट मोशन के जरिए हो या किसी भी कानूनी प्रोसेस के जरिए.

संपादक की पसंद

