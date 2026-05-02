बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: कड़ी सुरक्षा के बीच 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी

बीजेपी कैंडिडेट दिलीप घोष ने रीपोलिंग पर ये कहा

पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में 15 बूथ पर रीपोलिंग पर खड़गपुर से बीजेपी कैंडिडेट दिलीप घोष ने कहा, 'डायमंड हार्बर में पोलिंग कैसे होती है, यह सबको पता है. इस बार भी कोशिशें की गई, लेकिन वह फेल हो गई. अब जहां भी ऐसी कोशिशें हुई हैं, वहां रीपोलिंग हो रही है, शायद इसलिए क्योंकि शिकायतें मिली थी. ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेशन की हद तक पहुंच गई हैं. आज उन्हें हर गली और फुटपाथ पर भी कैंपेन करना पड़ रहा है. उन्हें अपने वर्कर्स को काउंटिंग रूम तक जाने के लिए मोटिवेट करना पड़ रहा है. नहीं तो उनके जीतने के चांस कम हो सकते हैं. इससे साफ पता चलता है कि वह हारने वाली हैं.' ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा, 'अगर टीएमसी जीत रही है तो वह अफरा-तफरी क्यों मचा रही है?. अब ममता स्ट्रॉन्ग रूम और ईवीएम के खिलाफ लड़ रही हैं, जबकि लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं.'