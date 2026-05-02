बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: कड़ी सुरक्षा के बीच 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी
Published : May 2, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : May 2, 2026 at 7:42 AM IST
पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर आज दोबारा वोटिंग हो रही है. मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट के 11 बूथों और डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के 4 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहा है. ये दोनों दक्षिण 24 परगना जिले में हैं. मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट के बूथ नंबर 46, 126, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231, और 232 पर पुनर्मतदान हो रहा है. इसके अलावा डायमंड हार्बर विधानसभा सीट (निर्वाचन क्षेत्र नंबर 143) के बूथ नंबर 117, 179, 194, और 243 पर दोबारा वोटिंग जारी है. चुनाव आयोग की ओर से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं. वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और ये शाम 6 बजे तक होगी. मतों की गिनती 4 मई को होगी.
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इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिलीभगत साफ है: बंगाल कांग्रेस के चीफ शुभंकर सरकार
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के चीफ शुभंकर सरकार ने कहा, 'इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिलीभगत साफ है. यह सब जानते हैं. यह सही नहीं है. असल में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रोसेस पर से भरोसा खत्म कर दिया है. इसलिए, लोगों का अब इलेक्शन कमीशन पर कोई भरोसा नहीं रहा. बीजेपी ने एग्जिट पोल का फायदा उठाया है. सभी एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है. यह प्रोपेगैंडा बीजेपी की मदद कर रहा है. मेरे हिसाब से बंगाल के वोटरों में बहुत हिम्मत है. उनमें फैसले लेने की बहुत काबिलियत है. सभी पॉलिटिकल पार्टियों को फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए.
पुनर्मतदान बीजेपी की साजिश: टीएमसी नेता लीडर शशि पांजा
साउथ 24 परगना के 15 बूथों पर रीपोलिंग पर टीएमसी नेता लीडर शशि पांजा ने कहा, 'चुनाव आयोग को लगता है कि वहां रीपोल जरूरी था. इसीलिए हमने जवाब दिया कि यह असल में बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी कि पोल के दिन, पहले फेज या दूसरे फेज में वे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को भड़काएंगे. ऐसी घटनाएं हुई जहां वे किसी तरह की परेशानी खड़ी करेंगे ताकि कई और बूथों पर बड़े पैमाने पर रीपोल हो सके. हमने उनके उकसावे पर कोई रिएक्ट नहीं किया. यह बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी. वे तैयार नहीं हैं, वे जीत नहीं रहे हैं. उन्होंने यह चालाक स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे हम कई जगहों पर रीपोल करवा सकें और बंगाल को बदनाम कर सकें.'
TMC अपोजिशन मोड में चली गई: मंत्री सुकांत मजूमदार
ईवीएम में कथित छेड़छाड़ के आरोप पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, 'ममता बनर्जी ने सुबह अपने कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उनसे काउंटिंग टेबल पर डटे रहने की अपील की, लेकिन शाम होते-होते उनके अंदर का डर हावी हो गया. उन्हें पता है कि बीजेपी सरकार बना रही है. वह अपोजिशन मोड में चली गईं क्योंकि उन्हें पता है कि एलओपी की भूमिका उनका इंतजार कर रही है. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष काउंटिंग पक्का करना इलेक्शन कमीशन का काम है, अब तक दोनों फेज में उसने बहुत अच्छा काम किया है. दूसरे फेज के दौरान हमें डायमंड हार्बर के कई बूथों से शिकायतें मिली.'
बीजेपी कैंडिडेट दिलीप घोष ने रीपोलिंग पर ये कहा
पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में 15 बूथ पर रीपोलिंग पर खड़गपुर से बीजेपी कैंडिडेट दिलीप घोष ने कहा, 'डायमंड हार्बर में पोलिंग कैसे होती है, यह सबको पता है. इस बार भी कोशिशें की गई, लेकिन वह फेल हो गई. अब जहां भी ऐसी कोशिशें हुई हैं, वहां रीपोलिंग हो रही है, शायद इसलिए क्योंकि शिकायतें मिली थी. ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेशन की हद तक पहुंच गई हैं. आज उन्हें हर गली और फुटपाथ पर भी कैंपेन करना पड़ रहा है. उन्हें अपने वर्कर्स को काउंटिंग रूम तक जाने के लिए मोटिवेट करना पड़ रहा है. नहीं तो उनके जीतने के चांस कम हो सकते हैं. इससे साफ पता चलता है कि वह हारने वाली हैं.' ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा, 'अगर टीएमसी जीत रही है तो वह अफरा-तफरी क्यों मचा रही है?. अब ममता स्ट्रॉन्ग रूम और ईवीएम के खिलाफ लड़ रही हैं, जबकि लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं.'
कई बूथों पर सुबह से ही लोगों की लाइन लगी
साउथ 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में बागडा जूनियर हाई स्कूल के बूथ नंबर 117 पर पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मगराहाट पश्चिम में 11 बूथ और डायमंड हार्बर में चार बूथ पर आज दोबारा वोटिंग हो रही है.
पश्चिम बंगाल चुनाव, 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग शुरू
साउथ 24 परगना की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग शुरू हो गई है. मगराहाट पश्चिम सीट के 11 बूथों और डायमंड हार्बर सीट के चार बूथों पर आज दोबारा वोटिंग हो रही है.
साउथ 24 परगना के पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा
पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के बगदा जूनियर हाई स्कूल में पोलिंग बूथ 117 पर मॉक पोल की तैयारी के चलते सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मगराहाट पश्चिम में 11 बूथ और डायमंड हार्बर में चार बूथ पर आज दोबारा वोटिंग होगी. वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी.