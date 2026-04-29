Bengal Election 2nd Phase voting: कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग शुरू

दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग शुरू

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के दूसरे और आखिरी फेज के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. 294 मेंबर वाली असेंबली में से आज बाकी 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है. आज जिन हाई-प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें भवानीपुर भी है, जहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी से है. वह नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से वह बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं.