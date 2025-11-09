उत्तराखंड रजत जयंती समारोह: पीएम मोदी ने प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं, सीएम धामी ने जताया आभार

पीएम मोदी के दौरा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

रजत जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) में मुख्य समारोह में शामिल होंगे. पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर दून पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था चाक चौबंद की है. साथ ही शहर का ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. साथ ही चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है. साथ ही हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. एफआरआई के 500 मीटर के दायरे को जीरो जोन घोषित किया गया है. जिसके बाद सामान्य वाहन उस दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे के दौरान 3 हजार से अधिक पुलिस कर्मी तैनात होंगे. पीएम के दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं.