उत्तराखंड पीपलकोटी टनल हादसा, 9 लोगों की मौत की डीएम ने की पुष्टि, सीएम धामी ने लिया जायजा

घायलों के स्वास्थ्य की लगातार की जा रही निगरानी

टनल में कुल 22 लोगों के फंसे होने की सूचना थी, जिनमें से रातभर चले राहत एवं बचाव अभियान में अब तक 19 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है. वहीं शेष 3 लोगों की तलाश एवं रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है. घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग के लिए टनल के अंदर गए 6 बचावकर्मी भी सुरक्षित हैं. घटना में अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. रेस्क्यू किए गए घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर लाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घायलों के उपचार एवं स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है.