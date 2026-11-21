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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:50 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 8:02 AM IST
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प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर 21 नवम्बर और 22 को आयोजित होंगे विशेष अभियान दिवस
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश में विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे. ये अभियान दिवस 21 नवम्बर (शनिवार), 22 नवम्बर (रविवार), 28 नवम्बर (शनिवार) एवं 29 नवम्बर (रविवार), 2026 को आयोजित होंगे. उन्होंने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष अभियान दिवसों का आयोजन सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित किया जाए तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन कराया जाए. उन्होंने बताया कि 21 एवं 22 नवम्बर को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे. बीएलओ के पास 17 नवम्बर, 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जिससे नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जांच कर सकेंगे. बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 उपलब्ध रहेंगे। नागरिकों की सुविधाओं एवं उनकी जिज्ञासाओं तथा आवेदन में सहयोग हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी सक्रिय रखी जाएगी. नागरिकों की जिज्ञासाओं के समाधान एवं आवश्यक जानकारी तथा सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनपद स्तर पर हेल्पलाइन नं० 1950 भी सक्रिय रहेंगे.
बाजार में असत्यापित बांट-माप के उपयोग को कराएं बंद
कानपुर: उत्तर प्रदेश के नियंत्रक विधिक माप विज्ञान अमनदीप डुली की अध्यक्षता में शुक्रवार को शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) परिसर के एमएसएमई सभागार में विभाग की राजस्व उपलब्धियों एवं प्रवर्तन गतिविधियों को लेकर मंथन किया गया. अधीनस्थ अफसरों से चर्चा के दौरान नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ने प्रदेश के सभी जोन और संभागों के कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन करते हुए उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए प्रवर्तन कार्रवाई में तेजी लाने के कड़े निर्देश जारी किए. नियंत्रक अमनदीप डुली ने अफसरों से साफतौर पर कहा, बाजार में किसी भी स्तर पर असत्यापित बांट-माप का उपयोग कतई न होने दिया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए. व्यापारी उपभोक्ताओं द्वारा चुकाए गए मूल्य के सापेक्ष कम मात्रा में सामान न दें. उन्होंने निर्देश दिए, उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली-2026 के नए प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन और प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित कराएं. नियंत्रक विधिक माप विज्ञान अमनदीप डुली ने शासन की मंशा के अनुरूप अफसरों को कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लाने का निर्देश देते हुए कहा विभागीय अफसर केवल एक 'नियामक' (रेगुलेटर) के रूप में नहीं, बल्कि एक 'सुगमकर्ता' (फैसिलिटेटर) की भावना के साथ काम करें.
सांसद वीरेंद्र सिंह का राजा भैया पर तंज, कहीं ये बात...
चंदौली: समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह शुक्रवार देर रात एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने दीनदयाल नगर पहुंचे. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कथा और राजनीति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. साथ ही प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर भी निशाना साधा. राजा भैया की ओर से हाल ही में कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा आयोजित कराए जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ नहीं जुटती है, तो बाबाओं का सहारा लिया जाता है. उन्होंने कहा, "हर राजा राजपूत नहीं होता. अगर राजा राजपूत है तो वह समाजवादी विचारधारा का होगा. सांसद ने कहा कि राजपूत राजा कथा के आयोजन और बाबाओं के माध्यम से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राजपूत हमेशा समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं.
काशी विद्यापीठ के कई विभागों में शुरू होंगे जापानी भाषा के कोर्स
वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को जापानी भाषा एवं संस्कृति की शिक्षा की संभावना पर विचार-विमर्श के लिए जापानी भाषा के शिक्षक योशिकी मुरामात्सु ने कुलपति प्रो. आनन्द कुमार त्यागी से शुक्रवार को मुलाकात की. कुलपति प्रो. त्यागी ने काशी विद्यापीठ योशिकी मुरामात्सु के विचार का स्वागत किया. प्रथम चरण के रूप में प्रबंधन विभाग, समाज कार्य विभाग एवं कंप्यूटर विभाग के चयनित विद्यार्थियों के साथ जापानी भाषा के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया जा सकता है. जिसमें, आगे आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के विद्यार्थियों को भी इस पाठ्यक्रम को करने का अवसर दिया जाएगा. कुलपति प्रो. त्यागी ने बताया है कि अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. नीरज धनकर, वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष प्रो. सुधीर कुमार शुक्ला, समाज कार्य की विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष प्रो. वंदना सिनहा और निदेशक आउटरीच प्रो. संजय के साथ औपचारिक बैठक कर पाठ्यक्रम की रूपरेखा, समयावधि एवं शैक्षणिक पद्धति पर विचार विमर्श किया गया है.
उरई में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानाचार्य का पुतला फूंका, 24 घंटे का अल्टीमेटम
उरई: राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग के छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम और कथित आर्थिक शोषण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी का पुतला फूंका. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पुतले को जूते-चप्पलों से पीटकर विरोध जताया. प्रांतीय संगठन मंत्री मनीष ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं, छात्र-छात्राओं के आंदोलन और प्रधानाचार्य का पुतला दहन किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद कुमार शर्मा और उप प्रधानाचार्य डॉ. अश्वेंद्र सिंह के कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगा दी है. जांच पूरी होने तक दोनों अधिकारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. वहीं, पूरे प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बीएससी नर्सिंग के परीक्षा परिणाम में करीब 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के अनुत्तीर्ण होने के बाद विवाद शुरू हुआ था. विद्यार्थियों की ओर से दिए गए प्रत्यावेदन को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलसचिव को भेजा गया था. कॉलेज प्रशासन का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम घोषित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है. उधर, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने फोन पर बातचीत में कहा कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद जिस तरह कॉलेज परिसर में प्रदर्शन हुआ और उनका पुतला जलाया गया, उसके बाद प्रधानाचार्य के रूप में यहां काम करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में लखनऊ के उच्चाधिकारियों को भी जानकारी दे दी है.