उरई में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानाचार्य का पुतला फूंका, 24 घंटे का अल्टीमेटम

उरई: राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग के छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम और कथित आर्थिक शोषण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी का पुतला फूंका. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पुतले को जूते-चप्पलों से पीटकर विरोध जताया. प्रांतीय संगठन मंत्री मनीष ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं, छात्र-छात्राओं के आंदोलन और प्रधानाचार्य का पुतला दहन किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद कुमार शर्मा और उप प्रधानाचार्य डॉ. अश्वेंद्र सिंह के कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगा दी है. जांच पूरी होने तक दोनों अधिकारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. वहीं, पूरे प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बीएससी नर्सिंग के परीक्षा परिणाम में करीब 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के अनुत्तीर्ण होने के बाद विवाद शुरू हुआ था. विद्यार्थियों की ओर से दिए गए प्रत्यावेदन को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलसचिव को भेजा गया था. कॉलेज प्रशासन का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम घोषित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है. उधर, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने फोन पर बातचीत में कहा कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद जिस तरह कॉलेज परिसर में प्रदर्शन हुआ और उनका पुतला जलाया गया, उसके बाद प्रधानाचार्य के रूप में यहां काम करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में लखनऊ के उच्चाधिकारियों को भी जानकारी दे दी है.