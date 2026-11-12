फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

घाटमपुर में भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त हुई तालाब की जमीन

कानपुर: कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के पतारा कस्बे में भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. भाई दूज के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत की ओर से इस जमीन पर एक आधिकारिक साइन बोर्ड लगवा दिया गया है. अब इस ऐतिहासिक जलस्त्रोत को 'बाबा बैजनाथ धाम कुंड (गुमानी ताल)' के नाम से जाना जाएगा. प्रशासन के इस कदम से तालाब को नया स्वरूप मिलने और उसके सौंदर्यीकरण की आस बंध गई है. घाटमपुर तहसील क्षेत्र के पतारा में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी तालाब की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर धड़ल्ले से प्लाटिंग की जा रही थी. आरोप था कि शातिर लोगों ने कागजों में हेरफेर कर इस सरकारी भूमि को अपनी निजी संपत्ति के रूप में दर्ज करवा लिया था. जब यह पूरा मामला प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो एसडीएम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई.घाटमपुर के एसडीएम अविचल प्रताप सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस भूमि को दोबारा सरकारी तालाब के रूप में दर्ज करने का सख्त आदेश दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने जमीन को पूरी तरह कब्जामुक्त कराया. घाटमपुर के एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि, तालाब की सुरक्षित की गई भूमि पर साइन बोर्ड लगवा दिया गया है और बहुत जल्द इस जगह पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू कराया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी है, कि सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ जल्द ही मुकदमे दर्ज किए जाएंगे. अवैध कब्जों के मामलों में प्रशासन की नीति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की है.