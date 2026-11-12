फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:30 AM IST|
Updated : November 12, 2026 at 7:40 AM IST
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घाटमपुर में भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त हुई तालाब की जमीन
कानपुर: कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के पतारा कस्बे में भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. भाई दूज के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत की ओर से इस जमीन पर एक आधिकारिक साइन बोर्ड लगवा दिया गया है. अब इस ऐतिहासिक जलस्त्रोत को 'बाबा बैजनाथ धाम कुंड (गुमानी ताल)' के नाम से जाना जाएगा. प्रशासन के इस कदम से तालाब को नया स्वरूप मिलने और उसके सौंदर्यीकरण की आस बंध गई है. घाटमपुर तहसील क्षेत्र के पतारा में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी तालाब की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर धड़ल्ले से प्लाटिंग की जा रही थी. आरोप था कि शातिर लोगों ने कागजों में हेरफेर कर इस सरकारी भूमि को अपनी निजी संपत्ति के रूप में दर्ज करवा लिया था. जब यह पूरा मामला प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो एसडीएम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई.घाटमपुर के एसडीएम अविचल प्रताप सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस भूमि को दोबारा सरकारी तालाब के रूप में दर्ज करने का सख्त आदेश दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने जमीन को पूरी तरह कब्जामुक्त कराया. घाटमपुर के एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि, तालाब की सुरक्षित की गई भूमि पर साइन बोर्ड लगवा दिया गया है और बहुत जल्द इस जगह पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू कराया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी है, कि सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ जल्द ही मुकदमे दर्ज किए जाएंगे. अवैध कब्जों के मामलों में प्रशासन की नीति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की है.
दीपावली की रात हत्या करने के आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
मुरादाबाद में 8 नवंबर दिवाली की रात चाय के ढाबे पर हुई अब्दुल्ला नामक युवक की हत्या कर दी गई थी. इस घटना के संबंध में दो नामजद युवकों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना को अंजाम देकर दोनों युवक फ़रार हो गए थे. बुधवार को घटना में नामजद सरताज को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जबकि दूसरे मुख्य आरोपी थाना मुंडापांडे निवासी मोहसिन को रात्रि में थाना मझोला क्षेत्र के नया मुरादाबाद में रूटिन चेकिंग के दौरान गिरफ़्तार किया गया.पुलिस ने मोहसिन के क़ब्ज़े से हत्या में प्रयुक्त असलहा, एक तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद किए है. इस तरह पुलिस ने एक ही दिन में घटना से जुड़े दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मोहसिन एक शातिर अपराधी है जिस पर कई मुकदमे दर्ज है उसके क़ब्ज़े से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार, एक तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि चाय के ढाबों पर नशे के कारोबार को लेकर भी कार्यवाही की गई है जिसमें इसी होटल संचालक को नशीले पदार्थों के के साथ गिरफ़्तार करके जेल भेजा जा चुका है.
हाथरस में युवक की गोली मारकर हत्या, एक अन्य घायल
हाथरस: चंदपा कोतवली क्षेत्र के गांव चंदपा में बुधवार की देर शाम विवाद के बाद मानवेन्द्र (22) की गोली मार कर हत्या कर दी गई वहीं समीर घायल हो गया. एसपी ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी सहित कुछ टीमों का गठन किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है. एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि गांव बिसाना में गांव के ही रहने वाले दो पक्षों में विवाद हो गया था. एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की जिसमें एक युवक की मौत हुई है शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया. एक अन्य घायल हो हुआ है. उन्होंने बताया कि घटना के पीछे जमीनी विवाद सामने आ रहा है.