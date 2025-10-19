ETV Bharat / bharat

अयोध्या दीपोत्सव 2025 LIVE; लेजर लाइट शो, सीएम योगी ने खींचा रथ, हेलीकॉप्टर से उतरे राम-लक्ष्मण सीता

अयोध्या में चल रहा दीपोत्सव कार्यक्रम.
अयोध्या में चल रहा दीपोत्सव कार्यक्रम. (Photo Credit; ETV Bharat UP GOVERNMENT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 6:20 PM IST

Updated : October 19, 2025 at 6:27 PM IST

अयोध्या में आज नौवें दीपोत्सव 2025 की धूम है. राम की पैड़ी सहित 56 घाटों पर एक साथ 26 लाख 11 हजार 101 दीये जलाकर फिर से नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा सरयू तट पर 2100 वेदाचार्य महाआरती करेंगे. वहीं 1100 ड्रोन के जरिए विशेष शो भी होगा. ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होंगे. साकेत महाविद्यालय से झांकियों और शोभायात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है. सीएम योगी ने शोभायात्रा का रथ भी खींचा. उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरे राम-लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया. पल-पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ईटीवी भारत के साथ...

LIVE FEED

6:22 PM, 19 Oct 2025 (IST)

लोग उठा रहे लेजर लाइट शो का लुत्फ, एक के बाद एक करके हो रहे कार्यक्रम

अयोध्या में आज एक के बाद एक करके कई कार्यक्रम हो रहे हैं. सरयू नदी के तट और राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो का आयोजन किया जा रहा है. दीपों और रंग-बिरंगी रोशनियों के साथ दीपोत्सव की धूम मची है.

Last Updated : October 19, 2025 at 6:27 PM IST

AYODHYA DEEPOTSAV LATEST UPDATES
CM YOGI ADITYANATH
AYODHYA DEEPOTSAV LIVE
अयोध्या दीपोत्सव विश्व कीर्तिमान
AYODHYA DEEPOTSAV 2025

