अयोध्या दीपोत्सव 2025 LIVE; लेजर लाइट शो, सीएम योगी ने खींचा रथ, हेलीकॉप्टर से उतरे राम-लक्ष्मण सीता

लोग उठा रहे लेजर लाइट शो का लुत्फ, एक के बाद एक करके हो रहे कार्यक्रम

अयोध्या में आज एक के बाद एक करके कई कार्यक्रम हो रहे हैं. सरयू नदी के तट और राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो का आयोजन किया जा रहा है. दीपों और रंग-बिरंगी रोशनियों के साथ दीपोत्सव की धूम मची है.