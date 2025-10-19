अयोध्या में आज एक के बाद एक करके कई कार्यक्रम हो रहे हैं. सरयू नदी के तट और राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो का आयोजन किया जा रहा है. दीपों और रंग-बिरंगी रोशनियों के साथ दीपोत्सव की धूम मची है.
अयोध्या दीपोत्सव 2025 LIVE; लेजर लाइट शो, सीएम योगी ने खींचा रथ, हेलीकॉप्टर से उतरे राम-लक्ष्मण सीता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 6:20 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 6:27 PM IST
अयोध्या में आज नौवें दीपोत्सव 2025 की धूम है. राम की पैड़ी सहित 56 घाटों पर एक साथ 26 लाख 11 हजार 101 दीये जलाकर फिर से नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा सरयू तट पर 2100 वेदाचार्य महाआरती करेंगे. वहीं 1100 ड्रोन के जरिए विशेष शो भी होगा. ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होंगे. साकेत महाविद्यालय से झांकियों और शोभायात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है. सीएम योगी ने शोभायात्रा का रथ भी खींचा. उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरे राम-लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया. पल-पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ईटीवी भारत के साथ...
