हरिद्वार: सीएम योगी की मां का अंतिम संस्कार, छोटे बेटे महेंद्र ने दी मुखाग्नि, कपाल क्रिया तक अंत्येष्टि में खड़े रहे योगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 1:14 PM IST
हरिद्वार: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में 91 वर्ष की उम्र में कल निधन हो गया था. हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. योगी आदित्यनाथ के सबसे छोटे भाई महेंद्र ने मुखाग्नि दी. अंतिम संस्कार में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, विधायक, कई राजनीतिक दलों के नेता, साधू संत शामिल हुए.
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कपाल क्रिया तक मां की अंत्येष्टि में खड़े दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
दिवंगत सावित्री देवी को सबसे छोटे बेटे महेंद्र बिष्ट ने मुखाग्नि दी. मौजूद सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इसके बाद योगी आदित्यनाथ कपाल क्रिया तक मां की अंत्येष्टि में खड़े दिखाई दिए.
सीएम योगी के छोटे भाई महेंद्र ने दी मुखाग्नि
सीएम योगी के सबसे छोटे भाई महेंद्र ने मां सावित्री देवी को मुखाग्नि दी.
श्मशान घाट पर वीवीआईपी के बीच खुद व्यवस्था संभालने लगे सीएम धामी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई बड़े वीवीआईपी और राजनीतिक हस्तियां हरिद्वार नमामि गंगे घाट पहुंचीं. सैकड़ों की संख्या में लोग घाट पर मौजूद है. भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पुलिस और प्रशासन की टीमें भीड़ को नियंत्रित करने में असफल दिखी. इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भीड़ का दबाव बढ़ता देख खुद व्यवस्था संभाली और भीड़ को व्यवस्थित करने में जुट गए. वह खुद लोगों के बीच पहुंचकर रास्ता बनवाते नजर आए.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई बड़े वीवीआईपी और राजनीतिक हस्तियां हरिद्वार पहुंचीं. इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री @pushkardhami खुद व्यवस्था संभालने में जुट गए. #YogiAdityanathMother https://t.co/CztpELN65i— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 21, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ की दिवंगत माता सावित्री देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की.
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ की दिवंगत माता सावित्री देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की. #YogiAdityanath #YogiAdityanathMother #SavitriDeviFuneral #UttarakhandNews खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/RQ1IlKhKOe https://t.co/FO0PJoIOiv— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 21, 2026
नमामि गंगे घाट पर दिवंगत सावित्री देवी को दी जा रही श्रद्धांजलि
नमामि गंगे घाट पर दिवंगत सावित्री देवी को दी जा रही श्रद्धांजलि. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, तमाम लोकसभा सांसद, यूपी और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद हैं. श्रद्धांजलि के बाद राजकीय सम्मान दिया जाएगा. अंतिम संस्कार का विधि विधान शुरू हुआ.
सीएम योगी आदित्यनाथ की माता का पार्थिव शरीर पहुंचा नमामि गंगे घाट
सीएम योगी आदित्यनाथ की माता का पार्थिव शरीर पंचूर गांव से हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पहुंच चुका है. घाट पर यूपी-उत्तराखंड के कई मंत्री, विधायक और संत पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर रहे हैं. सीएम योगी के साथ परिजन भी मौजूद.
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सीएम योगी आदित्यनाथ की माता का पार्थिव शरीर पंचूर गांव से हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पहुंच चुका है. घाट पर यूपी-उत्तराखंड के कई मंत्री, विधायक और संत पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर रहे हैं. सीएम योगी के साथ परिजन भी मौजूद हैं. #YogiAdityanathMother खबर- https://t.co/RQ1IlKhKOe https://t.co/qRzhSOuPMD— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 21, 2026
क्या एक संत मां की अंतिम विदाई में कंधा दे सकता है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा
अपनी मां को अंतिम विदाई देते हुए योगी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. योगी संत समाज से आते हैं, नाथ संप्रदाय में क्या परिजनों को कंधा दिया जा सकता है. इस बारे में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने कहा कि, वो (योगी आदित्यनाथ) भी एक बेटे है. शंकराचार्य ने भी अपनी मां को कंधा दिया था और अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे.
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अपनी मां को अंतिम विदाई देते हुए योगी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. योगी संत समाज से आते हैं, नाथ संप्रदाय में क्या परिजनों को कंधा दिया जा सकता है. इस बारे में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी क्या कहते हैं जानें... #YogiAdityanath #Haridwar #RavindraPuri #AkharaParishad https://t.co/m3Dt0bHHKf— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 21, 2026
यूपी- उत्तराखंड के कई माननीय पहुंचे हरिद्वार
सीएम योगी की मां सावित्री देवी का अंतिम संस्कार के लिए यूपी के उपमुख्यमंत्री बृजेश सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, गोरखपुर सांसद रवि किशन, उत्तराखंड भाजपा सह प्रभारी बांसुरी स्वराज, योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, श्री महंत रविंद्र पुरी महानिर्वाणी, स्वामी चिदानंद मुनि महाराज, आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंच चुके हैं.
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उत्तराखंड के पैतृक गांव पंचूर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई. योगी ने मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया. हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा. पूरी खबर- https://t.co/BTCwW9kS4U #YogiAdityanath #panchurvillagepauri https://t.co/HbpM5Tu11C— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 21, 2026