श्मशान घाट पर वीवीआईपी के बीच खुद व्यवस्था संभालने लगे सीएम धामी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई बड़े वीवीआईपी और राजनीतिक हस्तियां हरिद्वार नमामि गंगे घाट पहुंचीं. सैकड़ों की संख्या में लोग घाट पर मौजूद है. भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पुलिस और प्रशासन की टीमें भीड़ को नियंत्रित करने में असफल दिखी. इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भीड़ का दबाव बढ़ता देख खुद व्यवस्था संभाली और भीड़ को व्यवस्थित करने में जुट गए. वह खुद लोगों के बीच पहुंचकर रास्ता बनवाते नजर आए.