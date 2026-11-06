थोड़ी देर में देहरादून पहुंचेंगे अमित शाह, 25 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं संग निकालेंगे 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली

बीजेपी बोली- OUR CHANAKYA IS COMING TO UTTARAKHAND!

आज अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं. शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. उत्तराखंड बीजेपी, अमित शाह के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है. पार्टी के सोशल मीडिया पर अमित शाह को चाणक्य बताते हुए एक गीत के साथ वीडियो शेयर किया गया है.