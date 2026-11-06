थोड़ी देर में देहरादून पहुंचेंगे अमित शाह, 25 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं संग निकालेंगे 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 11:27 AM IST
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देहरादून के दौरे पर हैं. इस दौरान वो एक विशेष समारोह के तहत उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति पुलिस कलर' से सम्मानित करेंगे. शाह 1500 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करेंगे. परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित एक विशाल जनसभा और पदयात्रा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. यह आयोजन उत्तराखंड के आगामी राज्य स्थापना दिवस जो 9 नवंबर को है उसके लिहाज से होगा. संभावना है कि वे पार्टी के नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें संगठन और आगामी रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है. अमित शाह बीजेपी के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान में भी भाग लेंगे. बीजेपी अमित शाह के दौरे को लेकर उत्साहित है. पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है- हमारा चाणक्य आ रहा है.
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बीजेपी बोली- OUR CHANAKYA IS COMING TO UTTARAKHAND!
आज अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं. शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. उत्तराखंड बीजेपी, अमित शाह के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है. पार्टी के सोशल मीडिया पर अमित शाह को चाणक्य बताते हुए एक गीत के साथ वीडियो शेयर किया गया है.