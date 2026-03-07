ETV Bharat / bharat

गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा आज, डेढ़ लाख लोगों को करेंगे संबोधित, सीक्रेट बैठक भी होगी

अमित शाह का कार्यक्रम ( Photo@Amit Shah Social Media )