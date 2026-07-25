शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा, CJP प्रमुख अभिजीत दीपके बोले- ''झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए''
Published : July 25, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 4:17 PM IST
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया लेटर में लिखा है, "..यह पक्का करने के लिए कि जंतर-मंतर और पूरे देश में जो हालात हैं, उनसे देश विरोधी तत्वों को फायदा न हो, देश एकजुट रहे, भारत में छात्र कानूनी पचड़ों में न उलझें और अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान दें, मैंने प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र भेज दिया है..."
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''ये लोकतंत्र की जीत है.''- कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, "हमारी जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है. अब प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि वे उनका इस्तीफा तत्काल मंजूर करें. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो अगली बार लोग उनका इस्तीफा भी मांगना शुरू कर देंगे. ये लोकतंत्र की जीत है. मैं शिक्षा विभाग की संसदीय समिति का सदस्य रहा हूं। इतना घपला और गड़बड़ी है, जिसे मैं बयान नहीं कर सकता."
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया
बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा,'' सत्य, अधिकारों, संघर्ष और न्याय की जीत. दमनकारी सरकार के झूठ, चालों और अहंकार की हार. छात्र और युवा शक्ति को अनंत बधाई. कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं. देश के जागरूक युवा जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे.''
''ये युवाओं की बहुत बड़ी जीत है...''- अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, "जहां-जहां ये खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मनाई है. ये जिद क्यों की गई? ये फैसला पहले ही लिया जा सकता था. सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है. कैमरे के सामने आप बोलते थे लेकिन ज़ेन-जी की ताकत को देखते हुए आपको भी मोबाइल सीधा करना पड़ा और आधी रात को आपने संदेश दिया. ये नई पीढ़ी के लोगों के लिए बड़ी जीत है और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा को लेकर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, पेपर लीक ना हो इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे. ये युवाओं की बहुत बड़ी जीत है..."
''मुझे उस पर बहुत गर्व है...''- अभिजीत दिपके की मां अनीता दिपके
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके की माता अनीता दिपके ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं. मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है. मैं कई बार डर जाती थी क्योंकि उसे पीटा गया था. मुझे चिंता होती रहती थी कि उसके साथ क्या होगा. उन्होंने उसे थप्पड़ मारे. मुझे बहुत बुरा लगा. मैं सो नहीं पाई. मैं सुबह तीन या चार बजे तक जागती रही. मैं खा भी नहीं पाई. हम दोनों की भूख मर गई और हम सो नहीं पाए. 7 जून से, हमारा घर पर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है. उसने बहुत बढ़िया काम किया है. वह अभी बहुत छोटा है, फिर भी उसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम किया है. मुझे उस पर बहुत गर्व है.."
प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का रिएक्शन
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "असली लीडरशिप की पहचान दशकों के काम से होती है और धर्मेंद्र प्रधान का सफ़र सार्वजनिक जीवन और छात्रों के कल्याण के प्रति उनके आजीवन समर्पण का सबूत है. केंद्रीय कैबिनेट में उनके साथ काम करते हुए, मैंने भारत के शिक्षा सिस्टम को मज़बूत करने और हर फ़ैसले में लाखों युवा छात्रों को प्राथमिकता देने के प्रति उनकी सच्ची लगन देखी है. इतने अहम सेक्टर की अगुवाई करने के लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ता की ज़रूरत होती है और उन्होंने इसे हिम्मत और साफ़ सोच के साथ अपनाया. धर्मेंद्र जी, आपकी लगातार सेवा, सुधारों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और एक मज़बूत भारत बनाने में आपके योगदान के लिए आपका धन्यवाद. मैं कामना करता हूँ कि आप इसी जोश और ईमानदारी के साथ देश की सेवा करते रहें."
देश में बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा क्रांति की ज़रूरत- सिसोदिया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि देश के बच्चों और छात्रों ने उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया. इस्तीफ़ा तो तब देना चाहिए था जब NEET का पेपर लीक हुआ और 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली धर्मेंद्र प्रधान को उसी समय इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था. देश में बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा क्रांति की ज़रूरत है. पेपर लीक घोटाले से आज़ादी इसका पहला कदम था, जिसे देश की Gen-Z पीढ़ी ने लाठियां खाकर हासिल किया."
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बोलीं, "आज 25 जुलाई 2026 वह दिन है जब हमारे लोगों ने अपना देश वापस लेना शुरू कर दिया है. मेरा मानना है कि यह भारत के युवाओं की जीत है. मुझे उनमें से हर एक पर गर्व है. उन पर आंसू गैस छोड़ी गई और उन्हें लाठियों से पीटा गया. आज यह हमारे युवाओं ने साबित कर दिया है. वे अपने विश्वास पर अड़े रहे, जो उनके हिसाब से सही था."
धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर छात्रों में खुशी का माहौल
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर छात्रों में खुशी का माहौल. देखिए ग्राउंड रिपोर्ट से छात्रों ने क्या कहा...
''यह लोकतंत्र की जीत''- एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया, "यह लोकतंत्र की जीत है, सीधे सड़कों से आई प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जीत। यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है."
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरे देश को बधाई. लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत.''
अभिजीत दिपके ने जंतर-मंतर पर मनाया जश्न
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जंतर-मंतर पर जश्न मनाया.
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा, "डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. यह लोकतंत्र है. उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी दो और मांगें हैं. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके परिवारों को एक करोड़ रुपए का मुआवज़ा मिलना चाहिए. और दूसरा, ये पुलिस वाले गुंडे जिन्होंने 20 तारीख को एक्शन लिया. उसके लिए पुलिस अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए. याद रखना कॉकरोच से पंगा मत लेना."
प्रधानमंत्री का हर फ़ैसला स्वागत योग्य- मनोज तिवारी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा प्रधानमंत्री ने खुद छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही दिखाई है. जिस तरह से वे उनसे जुड़ रहे हैं, वह अभूतपूर्व है. वे छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. प्रधानमंत्री का हर फ़ैसला स्वागत योग्य है. छात्रों की मांगें मान ली गई हैं, इसलिए अब विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री की हर बात पक्की और महत्वपूर्ण होती है, और छात्रों को उनके उठाए जा रहे कदमों का सम्मान करना चाहिए.
संजय सिंह बोले- युवा शक्ति जिंदाबाद
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आप सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिस और जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता हैं। देश के करोड़ों युवाओं ने अपने आंदोलन के बदौलत कुम्भकरण की नींद में सो रही मोदी सरकार को जगाया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर किया। पेपर लीक से शुरू हुई लड़ाई, रोज़गार तक जाएगी। इसके बाद अब देश में हर गलती की जवाबदेही तय होगी। आंदोलन के विजय की बधाई। जय हिंद
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों में खुशी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया. जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों में खुशी.