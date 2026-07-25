शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा, CJP प्रमुख अभिजीत दीपके बोले- ''झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए''

प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का रिएक्शन

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "असली लीडरशिप की पहचान दशकों के काम से होती है और धर्मेंद्र प्रधान का सफ़र सार्वजनिक जीवन और छात्रों के कल्याण के प्रति उनके आजीवन समर्पण का सबूत है. केंद्रीय कैबिनेट में उनके साथ काम करते हुए, मैंने भारत के शिक्षा सिस्टम को मज़बूत करने और हर फ़ैसले में लाखों युवा छात्रों को प्राथमिकता देने के प्रति उनकी सच्ची लगन देखी है. इतने अहम सेक्टर की अगुवाई करने के लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ता की ज़रूरत होती है और उन्होंने इसे हिम्मत और साफ़ सोच के साथ अपनाया. धर्मेंद्र जी, आपकी लगातार सेवा, सुधारों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और एक मज़बूत भारत बनाने में आपके योगदान के लिए आपका धन्यवाद. मैं कामना करता हूँ कि आप इसी जोश और ईमानदारी के साथ देश की सेवा करते रहें."