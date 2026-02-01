आम बजट 2026 पर नेताओं, अर्थशास्त्रियों और आम जनता की राय?, मिडिल क्लास को भरोसा...मिलेगा तोहफा...
Published : February 1, 2026 at 9:45 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 9:50 AM IST
नई दिल्ली/हैदराबाद: देश का आम बजट (Union Budget 2026) आज पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री के रूप में लगातार अपना 9वां बजट भाषण संसद में पेश करेंगी. बजट को लेकर अलग-अलग दलों के नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है.
बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब ट्रंप टैरिफ से बनी ट्रेड वॉर की स्थिति ने ग्लोबल टेशन को बढ़ाया है. ऐसे में जब भू-राजनीतिक अनिश्चितता गहराई हुई है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार की तरफ से बजट में कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा.
नेता, अर्थशास्त्री सरकार की प्राथमिकता और संभावित घोषणाओं पर विचार कर रहे हैं. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश रायकिंडी ने भी अपनी उम्मीदें शेयर कीं.एनआई से बात करते हुए, रायकिंडी ने कहा कि भारत सरकार जॉब क्रिएशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इनक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्राथिमिकता दे सकती है. इन सेक्टर्स से पूरे देश में सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
उन्होंने आगे कहा कि बजट कई जरूरी क्षेत्रों पर फोकस कर सकता है, जिसमें डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रेलवे, MSMEs, रूरल डेवलपमेंट और ग्रीन इकॉनमी शामिल हैं. इन एरिया पर काफी ध्यान और निवेश मिलने की उम्मीद है, जिससे वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा. उनका यह भी मानना है कि सरकार इन चिंताओं को दूर करने और आम आदमी को राहत देने के लिए उपायों की घोषणा कर सकती है.