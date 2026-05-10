ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: विजय कुछ ही देर में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, समारोह में राहुल गांधी होंगे शामिल

TAMILNADU GOVERNMENT FORMATION
तमिलनाडु में विजय लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 9:33 AM IST

|

Updated : May 10, 2026 at 9:45 AM IST

Choose ETV Bharat

तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चीफ सी. जोसेफ विजय रविवार को सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे. इस समारोह में कई सीनियर नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्मी हस्तियों और पार्टी वर्कर्स के शामिल होने की उम्मीद है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चेन्नई पहुंचेंगे. यह तब हुआ जब टीवीके जो 2026 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, ने 234 मेंबर वाली असेंबली में मेजॉरिटी का आंकड़ा पार करने के लिए कई पार्टियों का सपोर्ट हासिल किया. हालांकि टीवीके को अपने दम पर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स के तुरंत बाद कांग्रेस ने विजय को समर्थन दे दिया. कम्युनिस्ट पार्टियों, विदुथलाई चिरुथैगल काची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी विजय की लीडरशिप वाली सरकार को बिना शर्त सपोर्ट देने का ऐलान किया.

LIVE FEED

9:43 AM, 10 May 2026 (IST)

तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर लोक भवन से निकले

तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर लोक भवन से निकले. वे थोड़ी देर में टीवीके चीफ सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे.

9:40 AM, 10 May 2026 (IST)

तमिलनाडु के गवर्नर ने 9 मंत्रियों के शपथ की मंजूरी दी

टीवीके के सीनियर्स, एन आनंद, आधव अर्जुन, के ए सेंगोट्टैयन, एस कीर्तना उन 9 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें तमिलनाडु के गवर्नर ने मंजूरी दी है.

9:35 AM, 10 May 2026 (IST)

राहुल गांधी चेन्नई पहुंचे, शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी टीवीके चीफ सी जोसेफ विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चेन्नई पहुंचे. सीए डेजिग्नेट सी जोसेफ विजय थोड़ी देर में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ लेंगे.

9:28 AM, 10 May 2026 (IST)

विजय शपथ ग्रहण को लेकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे

टीवीके चीफ और तमिलनाडु के सीएम बनने वाले सी जोसेफ विजय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे, जहां वह थोड़ी देर में शपथ लेंगे.

Last Updated : May 10, 2026 at 9:45 AM IST

TAGGED:

VIJAY SWEARING IN CEREMONY
TVK VCK CONGRESS
टीवीके विजय शपथ ग्रहण
तमिनाडु सरकार गठन
TAMILNADU GOVERNMENT FORMATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.