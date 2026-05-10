तमिलनाडु: विजय कुछ ही देर में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, समारोह में राहुल गांधी होंगे शामिल

राहुल गांधी चेन्नई पहुंचे, शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी टीवीके चीफ सी जोसेफ विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चेन्नई पहुंचे. सीए डेजिग्नेट सी जोसेफ विजय थोड़ी देर में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ लेंगे.