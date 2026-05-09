शुभेंदु अधिकारी थोड़ी देर में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नेताओं का जमावड़ा

समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद

मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किए जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि नई बीजेपी सरकार चुनावी घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी. अधिकारी ने कहा कि बंगाल में डर का माहौल खत्म हो गया है. राज्य अब भरोसे के दौर की ओर बढ़ेगा.

शुभेंदु अधिकारी ने इस बार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया था. साथ ही नंदीग्राम सीट से भी जीत हासिल की है. इसके बाद से वह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे. शुभेंदु ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली.