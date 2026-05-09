शुभेंदु अधिकारी थोड़ी देर में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नेताओं का जमावड़ा
Published : May 9, 2026 at 9:38 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 10:32 AM IST
कोलकाता: बीजेपी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के नेताओं का जमावड़ा लग गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो रहे हैं. समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में शुक्रवार को कोलकाता में हुई बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुनाव गया था. बाद में अमित शाह ने मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु के नाम की घोषणा की.
शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा. एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की भी उम्मीद है. पार्टी नेताओं का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व का आना पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बनाने की अहमियत को दिखाता है.
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बंगाल में विकास की रफ्तार बढ़ेगी: केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे. यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "इस ऐतिहासिक मौके पर, रवींद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए और बंगाल के लोगों को ऐतिहासिक जनादेश के लिए धन्यवाद देते हुए... मुझे उम्मीद है कि विकास की रफ्तार बढ़ेगी. मैं खास तौर पर BJP और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं. इससे पूरे NDA परिवार को बहुत प्रेरणा मिलेगी."
बीजेपी कार्यकर्ताओं की स्मृति में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बना स्मारक
बंगाल में बीजेपी सरकार की ताजपोशी से पहले राज्य में राजनीतिक हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं की स्मृति में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक स्मारक बनाया गया है. पार्टी ने इस स्मारक के जरिये अपने कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी.
'सोनार बांग्ला युग की शुरुआत': शुभेंदु अधिकारी
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "पश्चिम बंगाल के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक सुबह. दूरदर्शी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिटी ऑफ जॉय में स्वागत करना बहुत गर्व और खुशी का पल है. आज, जब हम आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बन रहे हैं, हम अपने संस्थापक पिताओं के सपनों को पूरा कर रहे हैं. आज दशकों के कुशासन का अंत और विकास, शांति और खुशहाली के 'डबल इंजन' युग की शुरुआत है. 'सोनार बांग्ला' का युग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है. स्वागत है, प्रधानमंत्री जी."
नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो कोलकाता पहुंचे
नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी बंगाल में BJP सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने कोलकाता पहुंचे. यहां उन्होंने कहा, "आप राज्य में बदलाव देखेंगे, पश्चिम बंगाल भी विकसित होगा..."
शुभेंदु अधिकारी घर से शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकले
पश्चिम बंगाल में पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे शुभेंदु अधिकारी अपने घर से रवाना हो गए हैं. वह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
समारोह में शामिल होने कोलकाता पहुंचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू
शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से नेता कोलकाता पहुंच रहे हैं. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू भी आज सुबह कोलकाता पहुंचे.
समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद
मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किए जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि नई बीजेपी सरकार चुनावी घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी. अधिकारी ने कहा कि बंगाल में डर का माहौल खत्म हो गया है. राज्य अब भरोसे के दौर की ओर बढ़ेगा.
शुभेंदु अधिकारी ने इस बार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया था. साथ ही नंदीग्राम सीट से भी जीत हासिल की है. इसके बाद से वह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे. शुभेंदु ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली.