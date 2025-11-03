रजत जयंती पर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र जारी, यूसीसी लागू करने पर राष्ट्रपति ने दी बधाई

यूसीसी लागू करने पर राष्ट्रपति ने दी बधाई

उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी ने कहा उत्तराखंड के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है. उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार को बधाई दी. राष्ट्रपति ने कहा कि मैं खुद विधायक रहीं हूं, अगर एक विधायक सही से काम करे, तो जनता के अंदर और विश्वास बनेगा. मैं देख कर खुश हूं कि विधानसभा डिजिटल हुई है. राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की सुंदरता और सस्कृति दोनों से प्रदेश समृद्ध है. उत्तराखंड की 25 साल की यात्रा विधायकों के सहयोग और कार्य से ही संभव है. उत्तराखंड अभी युवा है. आज ख़ुशी मनाने का दिन है, लेकिन आत्ममंथन भी बेहद जरूरी है कि कैसे देश इस राज्य की अलग पहचान बनाई जाए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, दुनिया को हमने दिखाया है.