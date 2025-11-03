ETV Bharat / bharat

रजत जयंती पर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र जारी, यूसीसी लागू करने पर राष्ट्रपति ने दी बधाई

PRESIDENT DROUPADI MURMU LIVE
विधानसभा का विशेष सत्र (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 3, 2025 at 11:02 AM IST

Choose ETV Bharat

9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हो रही है. विशेष सत्र के लिए राष्ट्रपति रविवार दोपहर देहरादून पहुंच गईं थीं. विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य की 25 साल की यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की होगी. बताते चलें कि इससे पहले, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था.

LIVE FEED

12:00 PM, 3 Nov 2025 (IST)

विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन संपन्न

विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन संपन्न. अब राष्ट्रपति देहरादून से नैनीताल जाएंगी.

11:45 AM, 3 Nov 2025 (IST)

यूसीसी लागू करने पर राष्ट्रपति ने दी बधाई

उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी ने कहा उत्तराखंड के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है. उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार को बधाई दी. राष्ट्रपति ने कहा कि मैं खुद विधायक रहीं हूं, अगर एक विधायक सही से काम करे, तो जनता के अंदर और विश्वास बनेगा. मैं देख कर खुश हूं कि विधानसभा डिजिटल हुई है. राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की सुंदरता और सस्कृति दोनों से प्रदेश समृद्ध है. उत्तराखंड की 25 साल की यात्रा विधायकों के सहयोग और कार्य से ही संभव है. उत्तराखंड अभी युवा है. आज ख़ुशी मनाने का दिन है, लेकिन आत्ममंथन भी बेहद जरूरी है कि कैसे देश इस राज्य की अलग पहचान बनाई जाए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, दुनिया को हमने दिखाया है.

PRESIDENT DROUPADI MURMU LIVE
राष्ट्रपति ने यूसीसी लागू करने पर उत्तराखंड को बधाई दी (Photo- ETV Bharat)

11:41 AM, 3 Nov 2025 (IST)

उत्तराखंड विधानसभा में राष्ट्रपति का स्वागत

उत्तराखंड विधानसभा में पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया. उसके बाद नेता प्रतिपक्ष यशशपाल आर्या और फिर नेता सदन CM धामी ने किया स्वागत. आखिर में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य के 25 सालों के सफर और भविष्य के रोड मैप को लेकर दी जानकारी.

PRESIDENT DROUPADI MURMU LIVE
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करतीं विधानसभा अध्यक्ष (Photo- ETV Bharat)

11:03 AM, 3 Nov 2025 (IST)

विधानसभा में राष्ट्रपति को दिया गया गॉर्ड ऑफ ऑनर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची विधानसभा भवन. विधानसभा में राष्ट्रपति को दिया गया गॉर्ड ऑफ ऑनर. राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष मौजूद. सभी मंत्री विधायक भी विधानसभा पहुंचे. विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम. विधानसभा भवन के आसपास जीरो जोन घोषित.

TAGGED:

UTTARAKHAND LEGISLATIVE ASSEMBLY
UTTARAKHAND SILVER JUBILEE
विधानसभा में राष्ट्रपति का संबोधन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
PRESIDENT DROUPADI MURMU LIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.