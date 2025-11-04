कोलकाता में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, 'वे (टीएमसी) एसआईआर का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बंगाल का असली मुद्दा बेरोजगारी है. महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं. वे इन मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं.'
Voter List SIR: नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में आज से देशव्यापी SIR का दूसरा चरण शुरू
Published : November 4, 2025 at 9:40 AM IST|
Updated : November 4, 2025 at 9:55 AM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मंगलवार से नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में देशव्यापी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया है. बड़े पैमाने पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले देश के मतदाता डेटाबेस में अधिक सटीकता, पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करना है. एसआईआर 2.0 अभ्यास बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक दो दिन पहले हुआ है. उस अभ्यास के दौरान, डुप्लिकेट, स्थानांतरित या मृत मतदाताओं को हटाने के आयोग के प्रयास के तहत, सत्यापन के बाद बिहार की मतदाता सूची से 68 लाख से अधिक नाम हटाए गए. आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार एसआईआर का यह चरण तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा. गौरतलब है कि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी उन राज्यों में शामिल हैं जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. नए कार्यक्रम के तहत, गणना प्रक्रिया आज से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी. इसके बाद 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी. नागरिकों को 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज करने का अवसर मिलेगा, जबकि सुनवाई और सत्यापन 31 जनवरी, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है. अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अक्टूबर में एक पूर्व ब्रीफिंग में पहले चरण के सफल समापन के लिए बिहार में मतदान अधिकारियों और मतदाताओं के प्रयासों की सराहना की थी.
LIVE FEED
टीएमसी एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही: सुकांत मजूमदार
अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर की लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का संकल्प लिया
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल की मतदाता सूची से एक भी योग्य मतदाता का नाम हटाया गया तो पार्टी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएगी. उन्होंने भाजपा और भारत के चुनाव आयोग पर राज्य की पहचान छीनने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगाया. बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा,'शुरू से ही हमने कहा है कि अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटाया गया, तो एआईटीसी इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएगी. जो लोग केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर बंगाल की पहचान छीनने और बांग्ला बोलने पर हमें बांग्लादेशी कहने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें राजधानी तक चुनौती दी जाएगी. बनर्जी ने लोगों से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम शिविरों का शिकार न बनने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि उनका हश्र भी असम के पीड़ितों जैसा होगा. जिन्हें हिरासत केंद्रों में भेज दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों को नागरिकों की सहायता के लिए राज्य भर में तैनात किया जाएगा.