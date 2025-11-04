Voter List SIR: नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में आज से देशव्यापी SIR का दूसरा चरण शुरू

अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर की लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का संकल्प लिया

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल की मतदाता सूची से एक भी योग्य मतदाता का नाम हटाया गया तो पार्टी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएगी. उन्होंने भाजपा और भारत के चुनाव आयोग पर राज्य की पहचान छीनने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगाया. बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा,'शुरू से ही हमने कहा है कि अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटाया गया, तो एआईटीसी इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएगी. जो लोग केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर बंगाल की पहचान छीनने और बांग्ला बोलने पर हमें बांग्लादेशी कहने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें राजधानी तक चुनौती दी जाएगी. बनर्जी ने लोगों से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम शिविरों का शिकार न बनने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि उनका हश्र भी असम के पीड़ितों जैसा होगा. जिन्हें हिरासत केंद्रों में भेज दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों को नागरिकों की सहायता के लिए राज्य भर में तैनात किया जाएगा.