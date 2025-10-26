छठ महापर्व का दूसरा दिन, खरना पूजा के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

खरना की पूजन विधि और महत्व

खरना की पूजन विधि में व्रती सूर्यास्त के समय स्नान कर स्वच्छ स्थान पर पूजा स्थल तैयार करते हैं. मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में छठी मइया और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है. पूजा में केले, नारियल, और अन्य फल भी चढ़ाए जाते हैं. पूजा के बाद व्रती और परिवार के सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत का संकेत देता है. खरना का महत्व इसकी सादगी और भक्ति में निहित है, जो परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए किया जाता है. यह पूजा भक्तों को आत्मिक शांति और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है.