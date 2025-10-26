खरना की पूजन विधि में व्रती सूर्यास्त के समय स्नान कर स्वच्छ स्थान पर पूजा स्थल तैयार करते हैं. मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में छठी मइया और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है. पूजा में केले, नारियल, और अन्य फल भी चढ़ाए जाते हैं. पूजा के बाद व्रती और परिवार के सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत का संकेत देता है. खरना का महत्व इसकी सादगी और भक्ति में निहित है, जो परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए किया जाता है. यह पूजा भक्तों को आत्मिक शांति और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है.
छठ महापर्व का दूसरा दिन, खरना पूजा के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत
Published : October 26, 2025 at 10:28 AM IST
खरना की पूजन विधि और महत्व
मिट्टी के चूल्हे पर तैयार होगा प्रसाद
खरना के दिन प्रसाद की तैयारी में मिट्टी के चूल्हे का विशेष महत्व है. इस दिन गुड़ की खीर, जिसे रसियाव भी कहा जाता है उसे मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की आग में बनाया जाता है. यह प्रक्रिया न केवल पारंपरिक है, बल्कि पर्यावरण के प्रति सम्मान और शुद्धता का भी प्रतीक है. मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी की आग प्रसाद को पवित्रता प्रदान करती है, और इसे तैयार करने में स्वच्छता और भक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है. यह प्रसाद सूर्य देव और छठी मइया को अर्पित किया जाता है, जो भक्तों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बनता है.
खरना के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत
खरना के दिन सूर्यास्त के बाद पूजा के साथ 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है, जो छठ महापर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस व्रत में व्रती बिना पानी और भोजन के सूर्य देव की आराधना करते हैं. खरना की पूजा के बाद व्रती प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर और रोटी ग्रहण करते हैं, जिसके बाद वे अगले दिन सूर्योदय तक कोई भोजन या जल नहीं लेते. यह निर्जला व्रत भक्तों की दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मसंयम और भक्ति का प्रतीक है, जो सूर्य देव और छठी मइया के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता है.