मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से आखिर कितनी मौतें, आंकड़े छिपा रही सरकार? देखें LIVE UPDATES

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने फिर लिखा मोहन यादव को पत्र

जहरीली शराब से हुई मौतों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवानी ने मोहन यादव को पत्र भेजते हुए लिखा, '' मुख्यमंत्री जी, सागर में दूसरी बार ऐसी त्रासदी सामने आना इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी सरकार ने पहली घटना से सबक नहीं लिया! अब तीसरी चेतावनी का इंतजार मत कीजिए! कार्रवाई ऐसी हो कि सागर के किसी गांव से फिर जहरीली शराब से मौत की खबर न आए.''