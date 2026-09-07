मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से आखिर कितनी मौतें, आंकड़े छिपा रही सरकार? देखें LIVE UPDATES
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 8:04 AM IST
सागर : मध्य प्रदेश के सागर के बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से मौत के आंकड़ों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत शनिवार से शुरू हुई थी जब शनिवार को बंडा के बराज क्षेत्र से लगभग 35 लोगों को शराब पीने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक के बाद एक कई लोगों की मौत हो गई. मौत के आंकड़ों को लेकर विभिन्न मीडिया चैनल अलग-अलग दावे कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से 14 से 16 लोगों की मौत हुई है पर प्रशासन ने रविवार शाम तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि की है. देखें, इस घटनाक्रम से जुड़े लाइव अपडेट्स.
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जहरीली शराब कांड में 30 नामजद आरोपी, 10 गिरफ्तार
बंडा में कथित जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में सागर पुलिस ने लगभाग 30 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर की है. बंडा थाने में दर्ज इस एफआईआर के आधार पर अबतक 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.
आबकारी विभाग कर रहा लीपापोती?
एक ओर सागर पुलिस को नकली व जहरीली शराब यूपी के ललितपुर से लाए जाने के इनपुट मिले हैं. वहीं, दूसरी ओर आबकारी विभाग लीपापोती करता नजर आ रहा है. आबकारी अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा, '' फिलहाल ऐसी कोई शराब नहीं मिली है जिसे संदिग्ध या जहरीली माना जा सके.''
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने फिर लिखा मोहन यादव को पत्र
जहरीली शराब से हुई मौतों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवानी ने मोहन यादव को पत्र भेजते हुए लिखा, '' मुख्यमंत्री जी, सागर में दूसरी बार ऐसी त्रासदी सामने आना इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी सरकार ने पहली घटना से सबक नहीं लिया! अब तीसरी चेतावनी का इंतजार मत कीजिए! कार्रवाई ऐसी हो कि सागर के किसी गांव से फिर जहरीली शराब से मौत की खबर न आए.''
एमपी-यूपी बॉर्डर पर देर रात से चेकिंग जारी
यूपी के ललितपुर से जहरीली शराब की तस्करी के इनपुट मिलने के बाद से एमपी-यूपी बॉर्डर पर देर रात से चेकिंग जारी है. आबकारी विभाग की टीमें भी मौके पर तैनात हैं.
दावा- शराब पीते ही आधे घंटे में हो गई मौत
एक मतृक के परिजन बम्हुराबेड़ा निवासी रामकुमार दांगी ने दावा करते हुए कहा कि उनके चचेरे भाई के साथ कुल तीन लोगों ने शराब पी थी, जिसके पीते ही सबके शरीर ठंडे पड़ गए और आधे घंटे में ही उनकी मौत हो गई और अस्पताल ले जाने का समय तक नहीं मिला.
कई शराब तस्कर गिरफ्त में, ललितपुर जाएगी सागर पुलिस
एसपी अनुराग सुजानिया के मुताबिक, '' जिस शराब के सेवन की बात कही जा रही है, उसकी सप्लाई का कनेक्शन यूपी के ललितपुर से मिला था. हमारी टीमें ललितपुर जा रही हैं. कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है.''
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट्स आना शुरू, मिथाइल अल्कोहल का शक
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मीडिया को बताया, '' कुछ शवों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट्स आ गई हैं. इन रिपोर्ट्स में मिथाइल अल्कोहल के सेवन की आशंका है. इसकी वजह से कई लोगों के शरीर नीले पड़ गए. जिन लोगों ने भी हाल ही में शराब का सेवन किया है वे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर त्वरित जांच कराएं.''