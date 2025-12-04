भारत यात्रा पर पुतिन, दो अरब डॉलर के समझौते पर लगेगी मुहर

भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठक

सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग के विषय पर 22वीं भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठक. रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने कहा, "मुझे भारतीय धरती पर आपसे एक बार फिर मिलकर खुशी हुई. यहां आते समय, जब हम कार में विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम उन गहरी परंपराओं से बंधे हैं जो रूसी और भारतीय राष्ट्रों की विशिष्ट हैं... हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक रणनीतिक स्वरूप है, और भारत के साथ साझेदारी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संतुलन और सामान्य रूप से वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है. रूस थल सेना, वायु सेना और नौसेना के नए दृष्टिकोण के निर्माण में भारत के साथ पूर्ण सहयोग करता है."