भारत यात्रा पर पुतिन, दो अरब डॉलर के समझौते पर लगेगी मुहर

Putin on India visit
भारत यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 4:55 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 5:16 PM IST

थोड़ी देर बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचेंगे. वह भारत में करीब 30 घंटे तक रहेंगे. रक्षा समेत कई महत्वपूर्ण समझौंतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं. पुतिन की इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है. पढ़ें पूरा अपडेट.

5:13 PM, 4 Dec 2025 (IST)

भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठक

सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग के विषय पर 22वीं भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठक. रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने कहा, "मुझे भारतीय धरती पर आपसे एक बार फिर मिलकर खुशी हुई. यहां आते समय, जब हम कार में विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम उन गहरी परंपराओं से बंधे हैं जो रूसी और भारतीय राष्ट्रों की विशिष्ट हैं... हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक रणनीतिक स्वरूप है, और भारत के साथ साझेदारी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संतुलन और सामान्य रूप से वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है. रूस थल सेना, वायु सेना और नौसेना के नए दृष्टिकोण के निर्माण में भारत के साथ पूर्ण सहयोग करता है."

5:07 PM, 4 Dec 2025 (IST)

पुतिन से पहले रूसी रक्षा मंत्री पहुंचे दिल्ली

रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में तीनों सेनाओं के सलामी गारद का निरीक्षण किया. रूसी रक्षा मंत्री मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वीं भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे.

5:00 PM, 4 Dec 2025 (IST)

भारत एक दिलचस्प बाजार है, हम यहां आना चाहते हैं- रूसी कंपनी

रूसी कंपनी, साइंस एंड प्रोडक्शन सेंटर मिनरल कोटिंग टेक्नोलॉजीज एलएलसी के सीईओ, स्टैनिस्लाव किस्लोव ने कहा, "मुझे भारत आकर बहुत खुशी हुई है. हमारे पास भारत के लिए बहुत ही दिलचस्प तकनीक और औद्योगिक क्षमता है. हमने रूस में 20 वर्षों तक काम किया है, और अब हम भारतीय बाजार में प्रवेश करने की शुरुआत कर रहे हैं. मेरे विचार से, यह एक बहुत ही दिलचस्प बाजार है क्योंकि भारत में विकास की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं."

Last Updated : December 4, 2025 at 5:16 PM IST

