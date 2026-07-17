राहुल गांधी के कार्यक्रम पर 'संकट' के बादल, देहरादून में तेज बारिश शुरू, अंधेरा छाया

दूर दराज जिलों से देहरादून पहुंचे छात्र, कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

पौड़ी से भी कई छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देहरादून के पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं. पूर्व छात्र सिंह आस्कर रावत ने बताया कि राहुल गांधी जगह-जगह छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों और युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं. उन्होंने कहा जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल गांधी निरंतर सड़क से लेकर सदन तक छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं. आज कॉम्पिटेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्र उनके छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे हैं.