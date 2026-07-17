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राहुल गांधी के कार्यक्रम पर 'संकट' के बादल, देहरादून में तेज बारिश शुरू, अंधेरा छाया

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राहुल गांधी छात्रों की गूंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 2:42 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 4:32 PM IST

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपने कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' के लिए देहरादून पहुंच चुके हैं. राहुल हवाई जहाज से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे. यहां से वो कांग्रेस के दिवंगत नेता अमर मेहता के घर गए. राहुल गांधी पीड़ित परिवार को सांत्वना देंगे. मेहता की गुरुवार को कार्यक्रम स्थल पर एक हादसे में मौत हो गई थी. इसी कारण राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी बदलाव हुआ. पहले वो शाम 5 बजे आने वाले थे. फिर उनके आने का समय दोपहर 1.30 बजे हुआ. पहले वो शाम 7 बजे कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे. अब शाम 5 बजे पहुंचेंगे. बन्नू कॉलेज ग्राउंड में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है. कांग्रेस के अनुसार 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

LIVE FEED

4:25 PM, 17 Jul 2026 (IST)

राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले तेज बारिश

राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले देहरादून में तेज बारिश, अंधेरा छाया. मौसम विभाग पहले ही कर चुका था बारिश की एडवाइजरी जारी

4:08 PM, 17 Jul 2026 (IST)

कांग्रेस कार्यकर्ता अमर मेहता के घर पहुंचे राहुल, परिवार को दी सांत्वना.

देहरादून पहुंचने के बाद राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ता अमर मेहता के घर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की. गुरुवार शाम बन्नू स्कूल ग्राउंड में कार्यक्रम के लिए लगाए गए टेंट की एक लोहे की रॉड गिरने से 65 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता अमर मेहता की मौत हो गई थी. इसी दौरान राहुल ने हुमेरा नाम की एक बच्ची से भी बातचीत की.

3:46 PM, 17 Jul 2026 (IST)

अमर मेहता के परिजनों से मिले राहुल गांधी, दुख की घड़ी में बंधाया ढांढस

राहुल गांधी कांग्रेस नेता अमर मेहता के घर पहुंचे. जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. अमर मेहता का कल राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर निधन हो गया था. अमर मेहता लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्ता के रूप में संगठन की सेवा कर रहे थे. राहुल गांधी ने कहा उनका असामयिक निधन कांग्रेस परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है. पूरा कांग्रेस परिवार इस दुःख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ पूरी संवेदना एवं मजबूती से खड़ा है.

3:06 PM, 17 Jul 2026 (IST)

राहुल गांधी को भेंट की गई बदरीनाथ जी की पारंपरिक भोजपत्र माला

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत उत्तराखंड के सभी बड़े पार्टी नेता राहुल गांधी का स्वागत करने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे. गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी को श्री बदरीनाथ जी की पारंपरिक भोजपत्र माला भेंट की.

2:58 PM, 17 Jul 2026 (IST)

दूर दराज जिलों से देहरादून पहुंचे छात्र, कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

पौड़ी से भी कई छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देहरादून के पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं. पूर्व छात्र सिंह आस्कर रावत ने बताया कि राहुल गांधी जगह-जगह छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों और युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं. उन्होंने कहा जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल गांधी निरंतर सड़क से लेकर सदन तक छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं. आज कॉम्पिटेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्र उनके छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे हैं.

2:55 PM, 17 Jul 2026 (IST)

पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा सिंह ने बताया राहुल गांधी जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 4.30 के आसपास मसूरी रोड स्थित एक होटल पहुंचेंगे. जहां वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे. साथ ही वे संगठनात्मक मजबूती को लेकर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के देहरादून आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह है. पार्टी नेताओं के साथ वार्ता करने के बाद राहुल गांधी बन्नू स्कूल ग्राउंड में भारी संख्या में युवाओं और छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं.

2:43 PM, 17 Jul 2026 (IST)

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

राहुल गांधी जब जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे तो बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत करने को पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी से पूरे परिसर को गुंजा दिया.

Last Updated : July 17, 2026 at 4:32 PM IST

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