राहुल गांधी का स्वागत करने इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे दिग्विजय सिंह, सिख समाज 50,000 लोगों के लिए लगाएगा लंगर

बालाघाट में मौतों पर जताई थी राहुल गांधी ने चिंता

एक दिन पहले राहुल गांधी ने अपने X हैंडल पर ट्वीट करके बालाघाट की घटना पर चिंता जताई थी

उन्होंने लिखा था, ''बालाघाट में 30 से ज़्यादा आदिवासी बच्चों की बीमारी, कुपोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच मौत हो चुकी है. संवेदनहीनता का आलम यह है मासूमों की मौतें होती रहीं, लेकिन कार्रवाई सुस्त रही, सरकार सोती रही. मुख्यमंत्री जी, दीये जलाने और उत्सव मनाने से फुर्सत मिल गई हो तो ज़रा राज्य की ज़मीनी हालत भी देखिए. बीमारी, पोषण और साफ पानी की कमी और चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था नन्हें बच्चों की जान ले रही है. मिलावटी दवाइयां और जहरीली अवैध शराब सैकड़ों परिवारों को तबाह कर रही हैं

मैं इंदौर आ रहा हूं और लगातार प्रदेश के छात्रों, युवाओं और आम लोगों से feedback ले रहा हूं. सामने आ रही भयावह घटनाएं बता रही हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज देश भर में सबसे ज़्यादा बर्बाद है. छात्र, बच्चे, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े या महिलाएं - हर वर्ग प्रताड़ित है, कोई खुश नहीं. मध्य प्रदेश सरकार आज भारत की सबसे भ्रष्ट और सबसे कुशासित सरकार है - यही सच्चाई है.''