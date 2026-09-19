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राहुल गांधी का स्वागत करने इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे दिग्विजय सिंह, सिख समाज 50,000 लोगों के लिए लगाएगा लंगर

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इंदौर में जेन जी की 'गूंज' सुनने आ रहे राहुल गांधी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:49 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 1:21 PM IST

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज इंदौर दौरे पर हैं. शहर के रीजनल पार्क परिसर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो परिसर में स्टेज बनाया है. शाम 5:30 बजे राहुल गांधी का यहां छात्रों की गूंज कार्यक्रम है. जिसमें वह हजारों बच्चों से रूबरू होंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे. राहुल गांधी का ईटीवी भारत पर पढ़े सबसे तेज पल पल का अपडेट.

LIVE FEED

1:19 PM, 19 Sep 2026 (IST)

शोभा ओझा इंदौर एयरपोर्ट पहुंची

राहुल गांधी के प्रोग्राम के लिए नेता इंदौर पहुंचने लगे हैं. पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा इंदौर एयरपोर्ट पहुंची. जहां वे राहुल गांधी की आगवानी करेंगी.

12:15 PM, 19 Sep 2026 (IST)

दिग्विजय सिंह पहुंचे इंदौर एयरपोर्ट

राहुल गांधी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के दिग्गज नेता इंदौर पहुंच रहे हैं. पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे. कुछ देर में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार भी पहुंच जाएंगे.

Digvijay Singh reached Indore airport
दिग्विजय सिंह पहुंचे इंदौर एयरपोर्ट (ETV Bharat)

12:13 PM, 19 Sep 2026 (IST)

सिख समाज 50,000 लोगों के लिए लगाएगा लंगर

'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होगी. इसके अलावा राहुल गांधी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें सिख समाज 50,000 लोगों के लिए लंगर लगाएगा.

11:31 AM, 19 Sep 2026 (IST)

उमंग सिंघार ने कही इंदौर में एकजुट होने की अपील

मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने X हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिख,

मध्यप्रदेश के युवाओं से मेरा आग्रह है आइए, आज इंदौर में एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें.

जननायक राहुल गांधी जी युवाओं और छात्रों के हक, रोजगार, शिक्षा और उनके भविष्य से जुड़े सवालों पर बात करने आ रहे हैं. यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपने हक और बेहतर भविष्य के लिए आवाज उठाने का अवसर है.

आइए, राहुल जी की इस मुहिम को अपना समर्थन दें, उनकी आवाज को ताकत दें और मिलकर उस मध्य प्रदेश का निर्माण करें, जहां हर युवा को शिक्षा, रोजगार और आगे बढ़ने का अवसर मिले.

आइए, ‘छात्रों की गूंज’ का हिस्सा बनें. बदलाव की इस आवाज़ को और बुलंद करें.

11:29 AM, 19 Sep 2026 (IST)

राहुल गांधी युवाओं की आवाज: उमंग सिंघार

मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, ''युवाओं की आवाज़ में आज एक ही नाम गूंज रहा है जननायक राहुल गांधी का.

भाजपा सरकार में भविष्य पर छाए अंधियारे के बीच,

युवा राहुल गांधी जी में अपनी उम्मीद, अपनी आवाज़ और अपने अधिकारों की लड़ाई देख रहा है.

युवा साथ है, आवाज़ बुलंद है, राहुल गांधी के साथ है.''

11:11 AM, 19 Sep 2026 (IST)

बालाघाट में मौतों पर जताई थी राहुल गांधी ने चिंता

एक दिन पहले राहुल गांधी ने अपने X हैंडल पर ट्वीट करके बालाघाट की घटना पर चिंता जताई थी

उन्होंने लिखा था, ''बालाघाट में 30 से ज़्यादा आदिवासी बच्चों की बीमारी, कुपोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच मौत हो चुकी है. संवेदनहीनता का आलम यह है मासूमों की मौतें होती रहीं, लेकिन कार्रवाई सुस्त रही, सरकार सोती रही. मुख्यमंत्री जी, दीये जलाने और उत्सव मनाने से फुर्सत मिल गई हो तो ज़रा राज्य की ज़मीनी हालत भी देखिए. बीमारी, पोषण और साफ पानी की कमी और चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था नन्हें बच्चों की जान ले रही है. मिलावटी दवाइयां और जहरीली अवैध शराब सैकड़ों परिवारों को तबाह कर रही हैं

मैं इंदौर आ रहा हूं और लगातार प्रदेश के छात्रों, युवाओं और आम लोगों से feedback ले रहा हूं. सामने आ रही भयावह घटनाएं बता रही हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज देश भर में सबसे ज़्यादा बर्बाद है. छात्र, बच्चे, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े या महिलाएं - हर वर्ग प्रताड़ित है, कोई खुश नहीं. मध्य प्रदेश सरकार आज भारत की सबसे भ्रष्ट और सबसे कुशासित सरकार है - यही सच्चाई है.''

11:06 AM, 19 Sep 2026 (IST)

1:45 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी

राहुल गांधी दोपहर 1:45 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. छात्रों की गूंज के अलावा वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. भारत जोड़ो परिसर में शाम 5:30 बजे राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम है. रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों को ही एंट्री मिलेगी. उन्हें करीब 2:30 बजे परिसर में पास को स्कैन कर एंट्री दी जाएगी.

10:46 AM, 19 Sep 2026 (IST)

इंदौर में राहुल गांधी के विरोध में लगे पोस्टर हटाए

इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले उनके विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टरों पर ‘झूठ की गूंज पर होगी सत्य की विजय’ जैसे संदेश लिखे गए हैं. पोस्टर सामने आने के बाद शहर की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस ने पोस्टरों को हटा दिया है.

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इंदौर में राहुल गांधी के विरोध में लगे पोस्टर हटाए (ETV Bharat)

10:46 AM, 19 Sep 2026 (IST)

इंदौर में 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

इंदौर में आज राहुल गांधी के दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट, तकरीबन 500 से अधिक पुलिसकर्मी रहेंगे सुरक्षा में तैनात. ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से भी पुलिस रखेगी कार्यक्रम स्थल पर नजर.

10:39 AM, 19 Sep 2026 (IST)

राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले जीतू पटवारी का संदेश

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले युवाओं और शहरवासियों से इसमें शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि, ''यह कार्यक्रम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का मंच है.''

पटवारी ने कहा कि, ''देश में नई सोच के साथ सस्ती और सुलभ शिक्षा, शिक्षा की सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा जरूरी है. शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के लोगों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए.''

Last Updated : September 19, 2026 at 1:21 PM IST

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