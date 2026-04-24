AAP Political Crisis: 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में जाने का फैसला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात
Published : April 24, 2026 at 5:31 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 5:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है. आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है. राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल और हरभजन सिंह समेत कुल 7 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा में शामिल होने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. चड्ढा ने 'आप' पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा अपनी जवानी के 15 साल दिए वो अपने सिद्धांत से भटक गई है. इस बड़ी टूट से आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की हर छोटी-बड़ी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ.
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सांसदों की नितिन नबीन से हुई मुलाकात
दिल्ली: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भाजपा मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे.
राघव चड्ढा समेत सातों सांसदों ने किए हस्ताक्षर
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, "आज, भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई से अधिक सांसदों का भाजपा में विलय हो गया है. सात सांसदों ने उस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय अध्यक्ष को सौंपा गया था. मैंने, दो अन्य सांसदों के साथ, व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ सौंपे."