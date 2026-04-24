AAP Political Crisis: 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में जाने का फैसला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात

राघव चड्ढा समेत सातों सांसदों ने किए हस्ताक्षर

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, "आज, भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई से अधिक सांसदों का भाजपा में विलय हो गया है. सात सांसदों ने उस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय अध्यक्ष को सौंपा गया था. मैंने, दो अन्य सांसदों के साथ, व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ सौंपे."