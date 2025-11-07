ETV Bharat / bharat

PM मोदी बनारस दौरा; एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 4 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी

पीएम मोदी वाराणसी दौरा. (Etv Bharat)
November 7, 2025

Updated : November 7, 2025 at 5:50 PM IST

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम 7 नवंबर को वाराणसी पहुंचेंगे. पीएम मोदी इस दौरान बनारस रेलवे स्टेशन से चार वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं. वहीं, पीएम मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कमिश्नर आला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री दौरे के प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण किया और फ्लीट मार्च भी निकाला गया. इसके साथ ही बनारस रेलवे कारखाना में बने प्रधानमंत्री के संबोधन स्थान का निरीक्षण किया. कार्यक्रम में शामिल लोगों के बैठने के स्थान का चेक किया गया. पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं. प्रधानमंत्री की सुरक्षा त्रिस्तरीय रहेगी, जिसमें एटीएस कमांडो, क्यूआरटी टीम, जिसमें 2000 पुलिस कर्मी, 50 से ज्यादा गेस्टेड ऑफिसर तैनात किए गए हैं. पूरे कार्यक्रम स्थल एवं रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है. जिसकी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम लगाए गए हैं और पूरे क्षेत्र में बेरीकेडिंग की गई है. अफसरों के साथ बैठक कर ब्रेकिंग की गई है. किसी को कठिनाई ना हो इस लिए ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाया गया है.

5:45 PM, 7 Nov 2025 (IST)

बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेका गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है. पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अभी गेस्ट हाउस में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि 8:00 बजे के बाद संभवत पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे. रात्रि विश्राम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह बनारस रेलवे स्टेशन से खजुराहो सहित अन्य जगहों के लिए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे.

काशी में पीएम मोदी (Video Credit; ETV Bharat)

5:14 PM, 7 Nov 2025 (IST)

बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे सीएम योगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:52 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरे हैं. इसके बाद 5.05 बजे बनारस रेलवे इंजन कारखाना गेस्ट हाउस के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस रेल इंजन कारखाना गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं. सीएम योगी यहां पीएम मोदी का स्वागत करेंगे.

