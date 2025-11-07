प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेका गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है. पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अभी गेस्ट हाउस में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि 8:00 बजे के बाद संभवत पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे. रात्रि विश्राम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह बनारस रेलवे स्टेशन से खजुराहो सहित अन्य जगहों के लिए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे.
PM मोदी बनारस दौरा; एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 4 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 5:14 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 5:50 PM IST
LIVE FEED
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:52 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरे हैं. इसके बाद 5.05 बजे बनारस रेलवे इंजन कारखाना गेस्ट हाउस के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस रेल इंजन कारखाना गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं. सीएम योगी यहां पीएम मोदी का स्वागत करेंगे.