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अयोध्या पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम योगी व राज्यपाल आनंदीबेन ने किया स्वागत, राम मंदिर में श्री राम यंत्र की करेंगी स्थापना

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अयोध्या पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 11:11 AM IST

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अयोध्या: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामनगरी अयोध्या पहुंच गई है. महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने उनका स्वागत किया है. जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच राम मंदिर पहुंच रही है. उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक 25 स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है.

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