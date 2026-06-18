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राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश दौरा LIVE, 9.25 पर पहुंचेंगी इंदौर, जानें पूरा शेड्यूयल

PRESIDENT DROUPADI MURMU IN MP LIVE
राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश दौरा LIVE (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 6:46 AM IST

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Updated : June 18, 2026 at 7:07 AM IST

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इंदौर : राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू अगले 4 से 5 दिनों तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी. वे 18 जून से मध्यप्रदेश के प्रवास पर रहेंगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति 18 जून को सुबह 7.55 पर दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से प्रस्थान कर 9.25 पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी. यहां से वे 9.35 पर हेलिकॉप्टर द्वारा बैतूल के लिए रवाना होंगी. राष्ट्रपति बैतूल में 11.10 पर ब्रम्हाकुमारीज के कार्यक्रम में शामिल होंगी. इसके बाद दोपहर 12.20 बजे बैतूल से ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी. आगे देखें राष्ट्रपति का पूरा शेड्यूल और उनके दौरे से जुड़े LIVE UPDATES.

LIVE FEED

7:02 AM, 18 Jun 2026 (IST)

राष्ट्रपति के आगमन को लेकर इंदौर में थ्री लेयर सिक्योरिटी

इंदौर में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया, '' राष्ट्रपति के दौरे के लिए निर्धारित एसओपी, सुरक्षा प्रोटोकॉल और सभी मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. दौरे से पूर्व केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रिहर्सल भी किया गया, जिसमें राष्ट्रपति के आगमन से लेकर उनके आवागमन मार्ग और कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया गया.'' पुलिस कमिश्नर ने बताया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है.

6:56 AM, 18 Jun 2026 (IST)

20-21 जून : जबलपुर RDVV और योग दिवस में शामिल होंगी राष्ट्रपति

20 जून को जबलपुर में रात्रि विश्राम के बाद राष्ट्रपति अगले दिन 21 जून को सुबह 7.20 पर जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी. इस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति दोपहर 11.40 पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कान्क्लेव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी.

6:49 AM, 18 Jun 2026 (IST)

कुछ समय के लिए बंगाल जाएंगी राष्ट्रपति, फिर पहुंचेंगी जबलपुर

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू 19 जून को दोपहर 12.25 बजे इंदौर एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल के कलाईकुण्ड एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगी. यहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे एक बार फिर 20 जून को मध्य प्रदेश में होंगी. राष्ट्रपति 20 जून को शाम 6.10 पर वायुयान से जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी.

6:34 AM, 18 Jun 2026 (IST)

आज ब्रम्हाकुमारीज के कार्यक्रम से ओंकारेश्वर पहुंचेंगी राष्ट्रपति

आज मध्य प्रदेश दौरे के पहले दिन (18 जून) राष्ट्रपति दोपहर 12.20 बजे बैतूल से ओंकारेश्वर के लिए रवाना होकर दोपहर 1.40 यहां पहुंचेंगी और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी. वे शाम 6.20 बजे ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर आरती में शामिल होंगी और रात्रि विश्राम एनएचडीसी गेस्ट हाउस ओंकारेश्वर में करेंगी. अगले दिन 19 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु सुबह 9.50 पर अंतर्राष्ट्रीय सिकलसेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी. वे सुबह 11.30 बजे ओंकारेश्वर से प्रस्थान कर दोपहर 12.15 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी.

Last Updated : June 18, 2026 at 7:07 AM IST

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