राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश दौरा LIVE, 9.25 पर पहुंचेंगी इंदौर, जानें पूरा शेड्यूयल

राष्ट्रपति के आगमन को लेकर इंदौर में थ्री लेयर सिक्योरिटी

इंदौर में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया, '' राष्ट्रपति के दौरे के लिए निर्धारित एसओपी, सुरक्षा प्रोटोकॉल और सभी मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. दौरे से पूर्व केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रिहर्सल भी किया गया, जिसमें राष्ट्रपति के आगमन से लेकर उनके आवागमन मार्ग और कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया गया.'' पुलिस कमिश्नर ने बताया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है.