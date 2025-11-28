राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में, ब्रह्माकुमारीज़ के ध्यान शिविर का करेंगी उद्घाटन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में, ब्रह्माकुमारीज़ के ध्यान शिविर का करेंगी उद्घाटन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 10:49 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 11:20 AM IST
लखनऊ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में 12 बजे ब्रह्माकुमारीज़ के ध्यान शिविर का उद्घाटन करेंगी. सुलतानपुर रोड पर इंदिरा नहर के पास नवनिर्मित ब्रह्माकुमारीज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार है. गुलजार उपवन में तीन एकड़ में बना यह ध्यान एवं योग केंद्र भविष्य में व्यसनमुक्त और स्वस्थ समाज निर्माण की दिशा में कार्य करेगा. यहां राजयोग ध्यान के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को आत्मउन्नति के लिए प्रेरित किया जाएगा. इस अवसर पर विश्व एकता और विश्वास विषय पर एक विशेष सम्मेलन भी आयोजित होगा. कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनीतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक लोगों को आमंत्रित किया गया है. राष्ट्रपति के आगमन से पहले पूरे क्षेत्र में सौंदर्याकरण और सफाई का कार्य तेज कर दिया गया है.
तीन एकड़ जमीन पर बना है केंद्र, एक साथ 500 लोग कर सकते हैं राजयोग ध्यान
तीन एकड़ जमीन पर केंद्र बनाया गया है. गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ 500 लोग ध्यान कर सकते हैं. यहां 200 लोगों की क्षमता के दो सेमीनार हॉल भी हैं. वहीं 5000 लोगों के लिए एक साथ भोजन की व्यवस्था भी हो सकती है. यहां स्ट्रैस मैनेजमेंट के लिए प्रबंधन कौशल शिविर के साथ ही बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम भी संचालित होता है. इसके अलावा ग्रामीणों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं. मूल्यनिष्ठ शिक्षा परियोजना के तहत आवासीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं. पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती, जैविक-यौगिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं. हृदय रोग, डायबिटीज और नशामुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं.
वर्ष 1955 में लखनऊ में खुला था पहला सेवाकेंद्र
बीके मंजू दीदी ने बताया कि आज से 70 साल पूर्व वर्ष 1955 में हजरत गंज में संस्थान का पहला सेवाकेंद्र खोला गया था. इस दौरान कुछ समय के लिए संस्थान के संस्थापक ब्रह्मा बाबा और प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती भी यहां राजयोग का संदेश देने के लिए पधारे था. वर्तमान में राजधानी क्षेत्र में 21 सेवाकेंद्र संचालित हैं, जिनमें 100 से अधिक ब्रह्माकुमारी बहनें समर्पित रूप से सामाजिक कल्याण के लिए सेवा में समर्पित हैं. प्रदेशभर में यह कार्यक्रम चलाए जाएंगे-संस्थान के पीआरओ बीके कोमल ने बताया कि यहां से प्रदेश भर में अभियान चलाए जाएंगे.
कार्यक्रम में भाग लेने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, राष्ट्रपति आगमन की घड़ी आ रही नजदीक
लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. लोगों में मेडिटेशन का सीखने का उत्साह इतना है कि वह स्वयं आगे बढ़कर अपने संगठन, कंपनी, इंडस्ट्रीज, क्लब आदि के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आग्रह कर रहे हैं. तीन एकड़ के विशाल परिसर में बना है गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर-निदेशिका बीके राधा दीदी ने बताया कि ब्रह्माकुमारीज़ का नवनिर्मित गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर परिसर तीन एकड़ में बनाया गया है. पहले फेज में दिव्य संस्कृति भवन का निर्माण किया गया है. जिसमें दो सेमीनार हाल बनाए गए हैं, जिसमें 200-200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. साथ ही मेडिटेशन रूम हैं. पांच हजार लोगों के भोजन बनाने के लिए बड़े भंडारे का भी निर्माण किया गया है. इस भवन में 200 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था है. वहीं दूसरे फेज में दो हजार लोगों की क्षमता का विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा. तीसरे फेज में 300 लोगों की ठहरने की व्यवस्था के हिसाब से भवन का निर्माण किया जाएगा.
राष्ट्रपति शुभारंभ के बाद बीके सदस्यों से मिलेंगी
संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी डॉ. बीके मृत्युंजय भाई ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कार्यक्रम के पश्चात् परिसर में ही पौधारोपण करेंगी. साथ ही संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों से सौजन्य भेंट कर कुछ समय के लिए मेडिटेशन रूम में परमात्मा शिव बाबा का ध्यान करेंगी. कार्यक्रम में शहर के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि भी मौजूद है. ट्रेनिंग सेंटर में चलेंगी मेडिटेशन रिट्रीट-लखनऊ सबजोन व गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर की निदेशिका बीके राधा दीदी ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर ब्रह्माकुमारीज़ परिवार में खुशी का माहौल है. राष्ट्रपति द्वारा इस वर्ष की थीम- विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान (योग) का राज्य स्तरीय शुभारंभ के साथ ही प्रदेशभर में कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे. साथ ही गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर में समाज के सभी वर्गों के लिए मेडिटेशन रिट्रीट आयोजित की जाएंगी.
केंद्र में लोगों को निःशुल्क सिखाया जाएगा राजयोग ध्यान
सब जोन इंचार्ज राजयोगिनी राधा बहन के अनुसार केंद्र का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था. यहां ध्यान साधना कक्ष, प्रदर्शनी कक्ष और प्रस्तावित पुस्तकालय शामिल हैं संतों की वाणी और उनके चित्रों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा. साथ ही 150 आवासीय कक्ष बनाए गए हैं, जहां आने वाले लोगों को निःशुल्क राजयोग ध्यान सिखाया जाएगा. केंद्र का उद्देश्य आध्यात्मिक सशक्तीकरण, महिलाओं में स्वाभिमान जागृति, व्यसन मुक्त समाज की स्थापना, सकारात्मक सोच का विकास, स्वप्रबंधन व व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्राकृतिक यौगिक खेती का प्रसार और राजयोग प्रशिक्षण द्वारा सभी वर्गों को सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.