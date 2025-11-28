राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में, ब्रह्माकुमारीज़ के ध्यान शिविर का करेंगी उद्घाटन

कार्यक्रम में भाग लेने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, राष्ट्रपति आगमन की घड़ी आ रही नजदीक

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. लोगों में मेडिटेशन का सीखने का उत्साह इतना है कि वह स्वयं आगे बढ़कर अपने संगठन, कंपनी, इंडस्ट्रीज, क्लब आदि के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आग्रह कर रहे हैं. तीन एकड़ के विशाल परिसर में बना है गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर-निदेशिका बीके राधा दीदी ने बताया कि ब्रह्माकुमारीज़ का नवनिर्मित गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर परिसर तीन एकड़ में बनाया गया है. पहले फेज में दिव्य संस्कृति भवन का निर्माण किया गया है. जिसमें दो सेमीनार हाल बनाए गए हैं, जिसमें 200-200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. साथ ही मेडिटेशन रूम हैं. पांच हजार लोगों के भोजन बनाने के लिए बड़े भंडारे का भी निर्माण किया गया है. इस भवन में 200 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था है. वहीं दूसरे फेज में दो हजार लोगों की क्षमता का विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा. तीसरे फेज में 300 लोगों की ठहरने की व्यवस्था के हिसाब से भवन का निर्माण किया जाएगा.