महिला वर्ग में रेनू संधू ने इंदिरा मैराथन में विजेता बनी हैं. रेनू संधू 2023 की विजेता रही थीं और 2024 में दूसरे नंबर पर आई थीं. रेनू संधू CISF में ASI के पद पर कार्यरत हैं. वहीं दूसरे नंबर पर अश्वनी जाधव और तीसरे नंबर पर ज्योति गावते ने अपनी जगह बनाई है. वहीं सेना में जेसीओ प्रदीप सिंह चौहान उत्तराखंड गढ़वाल के निवासी हैं. प्रदीप ने इसके पहले मैराथन के अलावा कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है.
इंदिरा मैराथन 2025; महिला वर्ग में यूपी की रेनू संधू और पुरुष वर्ग में उत्तराखंड के प्रदीप सिंह चौहान ने बाजी मारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 7:31 AM IST|
Updated : November 19, 2025 at 10:39 AM IST
प्रयागराज में आयोजित अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन में यूपी की रेनू संधू और उत्तराखंड के प्रदीप सिंह चौहान ने बाजी मारी है. मैराथन की शुरुआत मंगलवार सुबह आनंद भवन से प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर की थी. इस बार मैराथन का 40वां संस्करण था. जिसमें देशभर के धावकों ने भाग लिया. एथलेटिक्स संघ, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और जिला प्रशासन प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मैराथन के प्रथम विजेता को 2 लाख, द्वितीय को 1 लाख व तृतीय विजेता को 75 हजार रुपये की इनामी राशि मिलेगी. इसके अलावा 11 एथलीट्स को 10–10 हजार के सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे.
महिला वर्ग में रेनू संधू जीतीं, CISF में ASI हैं रेनू
इंदिरा मैराथन में उत्तराखंड के प्रदीप सिंह चौहान ने प्रथम, प्रतापगढ़ के ज्ञान बाबू द्वितीय और प्रयागराज के रोहित सरोज ने तीसरा स्थान हासिल किया.
देशभर से 500 से अधिक धावक हुए शामिल
प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर प्रयागराज में पिछले 40 सालों से आयोजित की जाने वाली इंदिरा मैराथन में 500 से अधिक धावकों के शामिल होने की संभावना है. मैराथन में शामिल होने वाले धावकों के जूतों में माइक्रो चिप लगाई जाएगी, ताकि उनकी तय दूरी का लोकेशन और टाइमिंग का का सही-सही पता लगाया जा सके. इस बार धावकों की आयु सीमा में छूट दी गई है. इसमें 18 साल तक के महिला-पुरुष धावक हिस्सा ले सकते हैं. इससे पहले उम्र सीमा 21 साल थी.