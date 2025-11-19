इंदिरा मैराथन 2025; महिला वर्ग में यूपी की रेनू संधू और पुरुष वर्ग में उत्तराखंड के प्रदीप सिंह चौहान ने बाजी मारी

देशभर से 500 से अधिक धावक हुए शामिल

प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर प्रयागराज में पिछले 40 सालों से आयोजित की जाने वाली इंदिरा मैराथन में 500 से अधिक धावकों के शामिल होने की संभावना है. मैराथन में शामिल होने वाले धावकों के जूतों में माइक्रो चिप लगाई जाएगी, ताकि उनकी तय दूरी का लोकेशन और टाइमिंग का का सही-सही पता लगाया जा सके. इस बार धावकों की आयु सीमा में छूट दी गई है. इसमें 18 साल तक के महिला-पुरुष धावक हिस्सा ले सकते हैं. इससे पहले उम्र सीमा 21 साल थी.