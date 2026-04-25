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मंत्री प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर करारा हमला, कहा- आप का मतलब है 'आलीशान आदमी पार्टी'

मंत्री प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर करारा हमला
मंत्री प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर करारा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 25, 2026 at 11:27 AM IST

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Updated : April 25, 2026 at 11:40 AM IST

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आम आदमी पार्टी (आप) के लिए शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 का दिन अच्छा नहीं रहा. पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चढ्ढा समेत 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. जिसके बाद से आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. आप ने जहां से ऑपेशन लोटस करार दिया तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल की नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है.

LIVE FEED

11:39 AM, 25 Apr 2026 (IST)

पंजाब सरकार में मंत्री बलबीर सिंह ने मनीष सिसोदिया से की मुलाकात

दिल्ली: पंजाब सरकार में मंत्री बलबीर सिंह ने राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के AAP छोड़कर BJP में शामिल होने पर कहा, "जैसे छापेमारियां हो रही थी, जब छापेमारियां होती हैं तो लगता है कि भाजपा कुछ करने वाली है। राघव चड्ढा लंबे समय से आम आदमी पार्टी की लाइन पर नहीं भाजपा की लाइन पर चल रहे थे... इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार अच्छी तरह काम करती रहेगी... राघव चड्ढा जिसे अनपढ़, गुंडो की पार्टी कहते थे उसमें चले गए। अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता है तो वे राज्यसभा से इस्तीफा दें फिर भाजपा में जाएं..." AAP नेता मनीष सिसोदिया से मुलाकात पर उन्होंने कहा, "मनीष सिसोदिया से मैं मिलता रहता हूं। वे मेरे भाई की तरह हैं।"

11:37 AM, 25 Apr 2026 (IST)

राघव के बीजेपी में शामिल होने पर अन्ना हजारे ने दी प्रतिक्रिया

समाज सेवक अन्ना हजारे ने राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के AAP छोड़कर BJP में शामिल होने पर कहा, "एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना गलत है. संविधान में पक्ष और पार्टी के बारे में क्या लिखा है?... अपने मतलब के लिए राजनीतिक पार्टी बदलना सही बात नहीं

11:19 AM, 25 Apr 2026 (IST)

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा के केजरीवाल के शीशमहल का दिखाया वीडियो

दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, "यह उनके पूरे घर का लेआउट है... जितना दिमाग उन्होंने एक-एक कमरों पर लगाया है, अगर उतना समय वे दिल्ली के कार्यों में लगाते तो शायद आज उनके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को छोड़कर नहीं जा रहे होते।"

11:11 AM, 25 Apr 2026 (IST)

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर साधा निशाना

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, "अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह की फोटो का सहारा लेकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर, एक रुपये के स्टैंप पेपर पर हलफनामा देने वाला, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत के शीशमहल 2 को हम दिखाने जा रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली में शीशमहल बनाया वह हम सब जानते हैं... जब दिल्ली के धुरंधर मतदाताओं ने दिल्ली के रहमान डकैत को हरा दिया तो वे पंजाब चले गए तो भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि उन्हें घर के चारों तरफ जो 4 सरकारी बड़े घर हैं, उसमें से एक पर अरविंद केजरीवाल, दूसरे पर सत्येंद्र जैन, तीसरे पर संजय सिंह और चौथे पर मनीष सिसोदिया ने कब्जा कर लिया. वहां उन्होंने दूसरा शीशमहल बनाया... दिल्ली में वे कई सालों से बंग्ले के लिए जाते रहे और जब उन्हें बंग्ला मिला, जहां कल वे 95 लोधी स्टेट में शिफ्ट हुए, उसकी तस्वीर से हम हैरान हो गए... "

Last Updated : April 25, 2026 at 11:40 AM IST

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RAGHAV CHADHA
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