बिहार चुनाव परिणाम 2025: एक बार फिर सुशासन बाबू, नित्यानंद राय बोले- जनता ने NDA को भारी बहुमत दिया

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 10:41 AM IST

हैदराबाद: बिहार विधानसभा चुनाव और 7 राज्यों की 8 विधानसभा चुनावों के चुनाव परिणामों के रूझान सामने आ रहे हैं. बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनते दिखाई दे रहा है. बता दें, बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के रूझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है. अभी तक एनडीए को 161 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है. वहीं, महगठबंधन 78 सीटों पर आगे चल रही है. रूझानों के बाद तमाम नेता बयान देने लगे हैं.

12:00 PM, 14 Nov 2025 (IST)

बिहार की जनता ने एनडीए को भारी बहुमत दिया: नित्यानंद राय

बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को भारी बहुमत दिया है. मैं राज्य की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं. लोगों ने दिखा दिया है कि वे राज्य का विकास चाहते हैं. बिहार की जनता ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास दिखाया है. आज यह साबित हो गया है कि बिहार पीएम मोदी के दिल में बसता है और पीएम मोदी बिहार के दिल में बसते हैं.

11:38 AM, 14 Nov 2025 (IST)

चुनाव परिणामों के बाद ईवीएम को दोष देंगे: गौरव भाटिया

बिहार में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बिहार अपने इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है. बिहार की जनता पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा करती है और उनके नेतृत्व में देश और राज्य दोनों तरक्की कर रहे हैं. जो लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, वे अब सबसे कम स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनते दिख रहे हैं. पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ विपक्ष की गंदी राजनीति को बिहार के मतदाताओं ने नकार दिया है. अब वे चुनाव परिणामों के बाद ईवीएम को दोष देंगे, जैसा कि वे हमेशा करते हैं.

11:08 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ये ज्ञानेश कुमार और भारत की जनता के बीच सीधी लड़ाई: पवन खेड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रूझान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जैसा कि मैंने कहा, शुरुआती रुझान ही बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार बिहार की जनता के खिलाफ़ कामयाब होते दिख रहे हैं. ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बीच नहीं है. ये ज्ञानेश कुमार और भारत की जनता के बीच सीधी लड़ाई है.

10:53 AM, 14 Nov 2025 (IST)

बंगाल वाली दीदी अगली बारी बंगाल की: गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जीत हमारी है, बंगाल वाली दीदी अगली बारी बंगाल की है क्योंकि वहां भी रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है.

10:42 AM, 14 Nov 2025 (IST)

यह जीत भाजपा-जद(यू) की नहीं, बल्कि SIR की है: उदित राज

बिहार चुनाव में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को पार करने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि SIR आगे चल रही हैं. मैं यह नहीं कहूंगा कि यह जीत भाजपा-जद(यू) की है; यह चुनाव आयोग की जीत है, SIR की. मतदाता सूची की सफाई के बाद, लाखों विसंगतियां बताई गईं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक का भी जवाब नहीं दिया. जब आपत्तियां उठाई जा रही थीं, तो 89 लाख आपत्तियां उठाई गईं. फिर भी, चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है. जब वे धोखाधड़ी के इस स्तर पर गिर जाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? यह लोकतंत्र की हत्या है. यदि आप विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाते हैं और हजारों मतदाताओं को डिजिटल पर्ची होने के बावजूद वापस भेजते हैं. बिहार में परिवर्तन की लहर थी. भाजपा नेताओं को कई स्थानों पर लोगों ने भगा दिया. तो, वे कैसे जीत रहे हैं? मुझे लगता है कि यह SIR की जीत है.

10:21 AM, 14 Nov 2025 (IST)

11 वर्षों से जनता का मूड सुशासन की निरंतरता का रहा: मुख्तार अब्बास नकवी

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हर चुनाव राजनीतिक दलों के लिए एक लोकतांत्रिक सबक और जन संदेश होता है और इसे विनम्रता से स्वीकार किया जाना चाहिए. हार और पराजय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. कुछ लोग स्वीकार करने के बजाय हंगामा करने में विश्वास रखते हैं. पिछले 11 वर्षों से जनता का मूड सुशासन की निरंतरता का रहा है. उन्होंने कहा कि हिंसक अराजकता जीवंत लोकतंत्र का अपहरण नहीं कर सकती. अराजकता और अहंकार लोकतंत्र को बांध नहीं सकते.

10:19 AM, 14 Nov 2025 (IST)

परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं: सैयद शाहनवाज हुसैन

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार के रूझानों पर कहा कि परिणाम साफ़ दिख रहे हैं. हम जीतने जा रहे हैं. बिहार की जनता को प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए पर भरोसा है. जनता ने 20 साल की सरकार के पक्ष में वोट दिया है.

BIHAR ELECTION 2025 RESULTS LIVE
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
BIHAR CHUNAV 2025
BIHAR ELECTION LIVE UPDATES
ASSEMBLY AND BYPOLLS 2025 RESULT

