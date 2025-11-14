बिहार चुनाव परिणाम 2025: एक बार फिर सुशासन बाबू, नित्यानंद राय बोले- जनता ने NDA को भारी बहुमत दिया

यह जीत भाजपा-जद(यू) की नहीं, बल्कि SIR की है: उदित राज

बिहार चुनाव में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को पार करने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि SIR आगे चल रही हैं. मैं यह नहीं कहूंगा कि यह जीत भाजपा-जद(यू) की है; यह चुनाव आयोग की जीत है, SIR की. मतदाता सूची की सफाई के बाद, लाखों विसंगतियां बताई गईं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक का भी जवाब नहीं दिया. जब आपत्तियां उठाई जा रही थीं, तो 89 लाख आपत्तियां उठाई गईं. फिर भी, चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है. जब वे धोखाधड़ी के इस स्तर पर गिर जाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? यह लोकतंत्र की हत्या है. यदि आप विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाते हैं और हजारों मतदाताओं को डिजिटल पर्ची होने के बावजूद वापस भेजते हैं. बिहार में परिवर्तन की लहर थी. भाजपा नेताओं को कई स्थानों पर लोगों ने भगा दिया. तो, वे कैसे जीत रहे हैं? मुझे लगता है कि यह SIR की जीत है.