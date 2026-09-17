पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाओं का तांता, BJP सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी
Published : September 17, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 11:35 AM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है. 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के वडनगर में उनका जन्म हुआ था. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए के नेताओं उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. इस मौके पर नेताओं ने उनके नेतृत्व, जनसेवा के प्रति समर्पण और देश के विकास में योगदान की तारीफ की. बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' भी शुरू कर रही है. यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें पूरे देश में सेवा गतिविधियां और आउटरीच प्रोग्राम होंगे. यह अभियान पीएम मोदी के पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे होने का भी प्रतीक है.
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खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर अच्छी सेहत और लंबी उम्र की शुभकामनाएं दीं. एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं. उन्हें अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले.' प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए गांधी ने कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदीजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं.'
राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मोदी जी के नेतृत्व में भारत ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. आधारभूत संरचना से लेकर डिजिटल निरंतरता तक, गरीब कल्याण से लेकर नवाचार और साक्षरता तक, हमने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक और उल्लेखनीय प्रगति की है.'
अमित शाह ने PM को जन्मदिन की बधाई दी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, उनकी 25 साल की जनसेवा की तारीफ की और उनके राजनीतिक सफर को त्याग, देश सेवा और पक्के इरादे की मिसाल बताया. प्रधानमंत्री को बिना थके मेहनत, त्याग और दूर की सोच का प्रतीक बताते हुए शाह ने कहा, 'मोदी जी का जीवन, जिन्होंने ‘कर्म’ को अपनी ‘साधना’ और देश सेवा को अपने जीवन का मकसद बनाया है, तपस्या, त्याग और पक्के इरादे की एक बड़ी कहानी है.'
निर्मला सीतारमण ने PM मोदी को शुभकामनाएं दीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह 'अशांत समय' के बीच देश को 'विकसित भारत' की ओर ले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर कदम पर देश को सबसे पहले रखा है और यह पक्का किया है कि जनता का पैसा जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, साथ ही उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की.
BJP ने मोदी बर्थडे कैंपेन के लिए 25 एक्टिविटीज लिस्ट की
'सेवा मेरा योगदान' के तहत बीजेपी ने 25 सर्विस एक्टिविटीज प्लान की है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप और पेड़ लगाने की ड्राइव शामिल हैं. लोगों को कम से कम एक एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है.
बीजेपी चीफ नबीन ने जन्मदिन पर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की
भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में भारत विकास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में नबीन ने कहा, 'देश के 140 करोड़ लोगों के नेता, राष्ट्र सेवा और समर्पण के प्रतीक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.'
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने PM मोदी के विजन की तारीफ की
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर दिल से बधाई दी. उन्होंने पीएम मोदी के शासन में भारत की आर्थिक मजबूती, गरीबी कम करने और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के कामों पर जोर दिया. एक एक्स पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के दृढ़ और दूर की सोचने वाले नेतृत्व की तारीफ की और दुनिया में भारत के एक चमकते हुए स्थान और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की ओर इशारा किया.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जन्मदिन की बधाई दी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दी, और जनसेवा के प्रति उनके अटूट समर्पण को देश के लिए प्रेरणा बताया . केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में सेवा के मूल्यों और ड्यूटी के प्रति समर्पण के प्रति पीएम मोदी के कमिटमेंट की तारीफ की.