पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाओं का तांता, BJP सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने PM मोदी के विजन की तारीफ की

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर दिल से बधाई दी. उन्होंने पीएम मोदी के शासन में भारत की आर्थिक मजबूती, गरीबी कम करने और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के कामों पर जोर दिया. एक एक्स पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के दृढ़ और दूर की सोचने वाले नेतृत्व की तारीफ की और दुनिया में भारत के एक चमकते हुए स्थान और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की ओर इशारा किया.