Pariksha Pe Charcha 2026 Part 2: एग्जाम से पहले पीएम मोदी का छात्रों से संवाद शुरू, यहां देखें लाइव

एक मंच पर अलग-अलग क्षेत्र के छात्रों को लाने के पीछे का उद्देश्य

बता दें, पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे सीजन पर परीक्षा से जुड़ीं चिंताओं, तैयारियों की रणनीतियों, टाइम मैनेजमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे. इस बार नया फॉर्मेट अपनाया गया है, जिसमें पीएम मोदी चार राज्यों तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम के चार अलग-अलग स्थानों पर जाकर छात्रों से चर्चा की. इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही मंच पर जोड़ने का मौका मिला. इसके पीछे का उद्देश्य भारत के छात्रों के अलग-अलग शैक्षणिक माहौल और दबाव को बेहतर ढंग से समझा जा सके.