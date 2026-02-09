Pariksha Pe Charcha 2026 Part 2: एग्जाम से पहले पीएम मोदी का छात्रों से संवाद शुरू, यहां देखें लाइव
Published : February 9, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : February 9, 2026 at 10:23 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को एक बार फिर छात्रों से परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे सीजन पर संवाद कर रहे हैं. पीएम मोदी इस समय तमिलनाडु के छात्रों से बातचीत कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने सभी छात्रों को स्टार्टअप से लेकर एग्जाम की तैयारियों को लेकर संवाद कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक इस दूसरे सीजन में पीएम मोदी देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर छात्रों से बात कर रहे हैं और वे उनके करियर से संबंधित सभी सवालों का जवाब भी दे रहे हैं.
LIVE FEED
एक मंच पर अलग-अलग क्षेत्र के छात्रों को लाने के पीछे का उद्देश्य
बता दें, पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे सीजन पर परीक्षा से जुड़ीं चिंताओं, तैयारियों की रणनीतियों, टाइम मैनेजमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे. इस बार नया फॉर्मेट अपनाया गया है, जिसमें पीएम मोदी चार राज्यों तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम के चार अलग-अलग स्थानों पर जाकर छात्रों से चर्चा की. इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही मंच पर जोड़ने का मौका मिला. इसके पीछे का उद्देश्य भारत के छात्रों के अलग-अलग शैक्षणिक माहौल और दबाव को बेहतर ढंग से समझा जा सके.
एक छात्र ने स्टार्टअप कैसे शुरू करें, इसके बारे में पीएम मोदी से पूछा
परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे सीजन पर एक छात्र ने पीएम मोदी से पूछा कि स्टार्टअप कैसे शुरू करें. इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि आप छोटे-से छोटे स्टार्टअप पर काम शुरू कर सकते हैं. इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि अगर आप लोग पढ़ाई के दौरान की अपने पैशन पर काम करना चाहते हैं तो दोनों को फॉलो करना चाहते हैं को हफ्ते में एक दिन कुछ समय इसके लिए देना होगा. इससे आपका फोकस दोनों पर बने रहेगा.