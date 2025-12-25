PM Modi Lucknow Visit Live; प्रधानमंत्री 2 बजे पहुंचेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल, करेंगे कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण, म्यूजियम का लोकार्पण

प्रेरण स्थल बनाने में खर्च हुए 230 करोड़

लखनऊ में बनकर तैयार हुआ राष्ट्र प्रेरण स्थल 65 एकड़ क्षेत्र में फैला है. इस पार्क को पूरी तरह से तैयार करने में 230 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. यह स्थल न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय है बल्कि भारतीय राजनीति और राष्ट्रनिर्माण को दिशा देने वाली महान विभूतियों को समर्पित एक प्रेरणा केंद्र भी है. पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय की विशालकाय कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.