PM Modi Lucknow Visit Live; प्रधानमंत्री 2 बजे पहुंचेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल, करेंगे कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण, म्यूजियम का लोकार्पण
Published : December 25, 2025 at 1:20 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 2:09 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे. वसंत कुंज में बने इस पार्क में तीन विभूतियों अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय की विशालकाय कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनका पीएम मोदी अनावरण करेंगे. पीएम मोदी यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इस राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण केंद्र ने आजाद भारत के महानायकों की विरासत को सम्मान देने के लिए कराया है.
आयोजन स्थल पर 2600 बसों, 2000 कारों की पार्किंग की व्यवस्था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में डेढ़ लाख लोगों के पहुंचने के आसार हैं. आयोजन के लिए आसपास के जिलों से करीब 2000 बसों से लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है. कार्यक्रम स्थल पर करीब 2600 बसों के साथ ही 2000 कार की पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं.
हेलीकॉप्टर से 2 बजे आयोजन स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर 3 विभूतियों अटल बिहारी वापजेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीन दयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण और इन विभूतियों के संस्मरणों को संजोने के लिए बने म्यूजियम का लोकार्पण करने के लिए दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे. समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे.
म्यूजियम का भी होगा लोकार्पण, 21 करोड़ से बनीं कांस्य प्रतिमाएं
अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय की विशालकाय कांस्य प्रतिमाओं के साथ ही इनके संस्मरणों को सहेजने के लिए बने म्यूजियम का भी आज पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे. 21 करोड़ रुपये से कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है.
प्रेरण स्थल बनाने में खर्च हुए 230 करोड़
लखनऊ में बनकर तैयार हुआ राष्ट्र प्रेरण स्थल 65 एकड़ क्षेत्र में फैला है. इस पार्क को पूरी तरह से तैयार करने में 230 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. यह स्थल न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय है बल्कि भारतीय राजनीति और राष्ट्रनिर्माण को दिशा देने वाली महान विभूतियों को समर्पित एक प्रेरणा केंद्र भी है. पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय की विशालकाय कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की ड्रोन से निगरानी
लखनऊ: अटल बिहारी वाजपेई की जयंती के अवसर पर लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. भव्य कार्यक्रम को लेकर लखनऊ में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है. 13 हजार से अधिक पुलिसकर्मी, NSG, ATS, बम स्क्वॉड और अन्य विशेष एजेंसियों की टीमें तैनात की गई हैं. पूरे इलाके पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है.