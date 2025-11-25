PM MODI LIVE UPDATES : कुरुक्षेत्र दौरे पर PM मोदी, समागम में ज़मीन पर बैठे, विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया

हिंद की चादर श्री गुरू तेग बहादुर जी को मेरा नमन - हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी

सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि हिंद की चादर श्री गुरू तेग बहादुर जी को मेरा नमन. उन्होंने कहा कि करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया गया है जिसमें 80 हजार लोगों ने हिस्सा लिया. उन्होंने कुरुक्षेत्र आने पर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने आगे कहा कि आज गीता और गुरुओं की इस पावन धरा की गरिमा कई गुना बढ़ गई है. देश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इस विशाल समागम का आयोजन किया गया है. शहीदी दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के साथ मिलकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे-बच्चे तक पहुंच सकें. 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में सिरसा से रोड़ी, पंचकूला जिले से पिंजौर, फरीदाबाद और सढौरा से चार यात्राएं निकालीं. तब से लेकर आज तक प्रदेश में 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 27 हजार यूनिट रक्त जमा किया गया है. गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें 3 लाख 50 हजार बच्चों ने हिस्सा लिया है. चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया. वहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का फैसला भी लिया है. इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है.