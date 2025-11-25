ETV Bharat / bharat

PM MODI LIVE UPDATES : कुरुक्षेत्र दौरे पर PM मोदी, समागम में ज़मीन पर बैठे, विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया

PM MODI KURUKSHETRA VISIT LIVE UPDATES panchjanya guru tegh bahadur special coin International Gita Mahotsava 2025
कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी Live Updates (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 25, 2025 at 4:17 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 5:45 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15वीं बार हरियाणा आए हैं. कुरुक्षेत्र में ये उनका छठा दौरा है. सबसे पहले वे ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पांचजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ करेंगे. भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य के सम्मान में पांचजन्य स्मारक का निर्माण किया गया है, जो धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है. ये विशाल शंख लगभग 5 से 5.5 टन वजनी और 4 से 5 मीटर ऊंचा है. इसके बाद, वे महाभारत अनुभव केंद्र जाएंगे, जो एक इमर्सिव एक्सपीरिएंशियल सेंटर है. यहां पर महाभारत के खास एपिसोड दिखाए जाते हैं, जो इसके हमेशा रहने वाले कल्चरल और स्पिरिचुअल महत्व को दिखाते हैं. भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ‘स्वदेश दर्शन’ योजना के अंतर्गत अनुभव केंद्र को विकसित किया गया है. लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए इस भव्य परिसर में महाभारत की कथा, दर्शन, इतिहास और विज्ञान को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जीवंत किया गया है. इसके बाद वे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में पहुंचेंगे. इस दौरान, वे गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे. इसके लिए 155 एकड़ में अलग-अलग पंडाल बनाए गए हैं. मुख्य पंडाल को 25 एकड़ में बनाया गया है. इसके बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशल गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे और ब्रह्मसरोवर पर संध्याकालीन आरती में हिस्सा लेंगे.

LIVE FEED

5:40 PM, 25 Nov 2025 (IST)

पीएम मोदी ने विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया.

5:36 PM, 25 Nov 2025 (IST)

पीएम मोदी की स्पीच शुरू

पीएम मोदी ने कार्यक्रम में बोलना शुरू किया

5:31 PM, 25 Nov 2025 (IST)

गीता का संदेश हर हरियाणवी के डीएनए में है - हरियाणा सीएम

हरियाणा सीएम ने आगे बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी गीता का संदेश हर हरियाणवी के डीएनए में है. 6 अक्टूबर 2014 को जब आप कुरुक्षेत्र में आए थे, तब आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हरसंभव कोशिश की जाएगी. आपसे प्रेरणा लेकर वर्ष 2016 में कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई. तब से अब तक इसमें 4 देशों और 6 राज्यों ने भागीदारी की है. यही नहीं देश से बाहर 6 देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है. आज इस पावन धरा पर आपके कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ है. इसके माध्यम से अब पूरी दुनिया महाभारत के युग को साक्षात देख सकेगी. इसी तरह आपने भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख 'पंचजन्य' का लोकार्पण भी किया है. महान गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने की प्रेरणा भी हमें आपसे मिली है. आपने भारत भूमि के लिए सिख गुरुओं के योगदान के प्रति बार-बार कृतज्ञता व्यक्त की है.

5:23 PM, 25 Nov 2025 (IST)

हिंद की चादर श्री गुरू तेग बहादुर जी को मेरा नमन - हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी

सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि हिंद की चादर श्री गुरू तेग बहादुर जी को मेरा नमन. उन्होंने कहा कि करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया गया है जिसमें 80 हजार लोगों ने हिस्सा लिया. उन्होंने कुरुक्षेत्र आने पर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने आगे कहा कि आज गीता और गुरुओं की इस पावन धरा की गरिमा कई गुना बढ़ गई है. देश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इस विशाल समागम का आयोजन किया गया है. शहीदी दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के साथ मिलकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे-बच्चे तक पहुंच सकें. 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में सिरसा से रोड़ी, पंचकूला जिले से पिंजौर, फरीदाबाद और सढौरा से चार यात्राएं निकालीं. तब से लेकर आज तक प्रदेश में 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 27 हजार यूनिट रक्त जमा किया गया है. गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें 3 लाख 50 हजार बच्चों ने हिस्सा लिया है. चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया. वहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का फैसला भी लिया है. इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है.

5:18 PM, 25 Nov 2025 (IST)

शहीदी दिवस समागम में PM मोदी जमीन पर बैठे

शहीदी दिवस समागम में PM मोदी जमीन पर बैठे नज़र आए.

5:02 PM, 25 Nov 2025 (IST)

PM ने समागम में माथा टेका

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया. PM मोदी ने इस दौरान समागम में माथा टेका. इससे पहले उन्होंने शहीदी दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी. पीएम मोदी गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे. गुरु ग्रंथ साहिब मंच से करीब ढाई फुट ऊपर विराजमान हैं. मंच के एक तरफ 350 बच्चियां कीर्तन कर रही हैं और पीएम मोदी समेत बाकी नेता जमीन पर बैठे हैं.

4:49 PM, 25 Nov 2025 (IST)

PM मोदी ने शहीदी दिवस पर लगी प्रदर्शनी देखी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित थे. PM मोदी ने शहीदी दिवस पर लगी प्रदर्शनी देखी

4:42 PM, 25 Nov 2025 (IST)

पीएम नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में पहुंचें

पीएम नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में पहुंचें

4:37 PM, 25 Nov 2025 (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया, जो एक गहन अनुभवात्मक केंद्र है, जहां महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को दर्शाया गया है, जो इसके स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं.

4:22 PM, 25 Nov 2025 (IST)

महाभारत अनुभव केंद्र पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया, जो एक गहन अनुभवात्मक केंद्र है, जहां महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है, जो इसके स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं.

4:20 PM, 25 Nov 2025 (IST)

पीएम मोदी ने पांचजन्य का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में निर्मित नवनिर्मित 'पांचजन्य' का उद्घाटन किया. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित थे.

4:17 PM, 25 Nov 2025 (IST)

कुरुक्षेत्र पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी

कुरुक्षेत्र पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी

Last Updated : November 25, 2025 at 5:45 PM IST

