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आज देश को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जींद से हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, 75 अमृत भारत स्टेशन का करेंगे उद्घाटन

PM Modi Jind Rally Live Updates
PM Modi Jind Rally Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 17, 2026 at 8:02 AM IST

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Updated : July 17, 2026 at 8:24 AM IST

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आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करेंगे. ये ट्रेन हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी. जींद-सोनीपत रूट पर 89 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन दो घंटे में तय करेगी. इस ट्रेन में 10 कोच हैं. ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है. पीएम मोदी जींद से हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इनमें सड़क, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो करीब 25 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

LIVE FEED

7:27 AM, 17 Jul 2026 (IST)

पीएम जींद में दिखाएंगे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 बजे जींद के एकलव्य स्टेडियम में हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. जिसमें वो विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इनमें सड़क, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. वो इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे.

PM Modi Jind Rally Live Updates
हरियाणा को 14,700 करोड़ की सौगात (ETV Bharat)

7:26 AM, 17 Jul 2026 (IST)

करीब 45 मिनट तक रहेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह 10.45 बजे जींद पहुंचेंगे. हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन और जनसभा सहित उनका पूरा कार्यक्रम लगभग 40 से 45 मिनट का रहेगा. इसके बाद वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे. जींद में कार्यकर्ताओं के लिए 51 क्विंटल लड्डू तैयार करवाए गए हैं.

7:25 AM, 17 Jul 2026 (IST)

कार्यक्रम और वीवीआईपी मूवमेंट रूट में महत्वपूर्ण बदलाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जींद दौरे से कुछ घंटे पहले उनके कार्यक्रम और वीवीआईपी मूवमेंट रूट में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. सुरक्षा एजेंसियों के निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री के रूट को संशोधित किया गया है. अब उनका हेलीकॉप्टर सीधे जींद रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रेलवे ग्राउंड में उतरेगा. पहले प्रधानमंत्री का काफिला शहर के बीच स्थित गोहाना रोड से होकर रैली स्थल तक जाने वाला था, लेकिन एसपीजी ने संकरी और सिंगल रोड को वीवीआईपी मूवमेंट के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना. इसके बाद गोहाना रोड को रूट से हटा दिया गया.

7:25 AM, 17 Jul 2026 (IST)

पीएम मोदी के रूट में बदलाव

अब प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन से पटियाला चौक, नरवाना चौक होते हुए अमरेहड़ी के पास जींद बाईपास पर चढ़ेंगे और हैबतपुर रोड के रास्ते हुडा ग्राउंड स्थित जनसभा स्थल पहुंचेंगे. जिसके बाद वो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके अलावा वो हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. पीएम विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इनमें सड़क, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे.

7:25 AM, 17 Jul 2026 (IST)

सीएम नायब सैनी ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा

वीरवार को सीएम सैनी का हेलीकॉप्टर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रेलवे ग्राउंड में उतरा. उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर तैयारियों को जायजा लिया और वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. सीएम सैनी इलेक्ट्रिक गाड़ी में सवार होकर रेलवे स्टेशन और रैली स्थल पर पहुंचे. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार रात जींद पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही जींद पहुंच चुके हैं, जबकि राज्यपाल असीम घोष भी विश्वविद्यालय रेस्ट हाउस में ठहरेंगे. शुक्रवार सुबह ये सभी प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे.

7:25 AM, 17 Jul 2026 (IST)

पीएम की रैली के लिए भव्य पंडाल तैयार

रैली स्थल पर भव्य पंडाल और विशेष वीवीआईपी मंच तैयार किया गया है. आम जनता के लिए कुल 10 पब्लिक ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें 4 ब्लॉक महिलाओं तथा 6 ब्लॉक पुरुषों के लिए निर्धारित किए गए हैं. सभी ब्लॉकों के लिए प्रवेश और निकास के अलग-अलग मार्ग बनाए गए हैं ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारु रूप से हो सके. रैली में प्रदेशभर से आने वाली इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा को देखते हुए 12 बड़े अस्थायी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा करीब 50 छोटे ई-वाहनों के लिए भी अलग चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं.

7:25 AM, 17 Jul 2026 (IST)

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

पीएम के दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है. प्रशासन ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पांच हजार से अधिक पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को तैनात किया है. जींद रेलवे जंक्शन और हुडा ग्राउंड को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पीएम सुरक्षा दल ने पहले ही जींद में डेरा डाल लिया है. सुरक्षा दल के सदस्यों ने रेलवे जंक्शन और हुडा ग्राउंड का जायजा लिया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की समीक्षा की. आसपास के इलाकों में यातायात को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया है. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वो निर्धारित समय के दौरान इन क्षेत्रों से दूर रहें. पीएम सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के लिए बुधवार से सेना के हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखे हुए हैं.

7:19 AM, 17 Jul 2026 (IST)

दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा होगा राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 से पैकेज-5 का उद्घाटन करेंगे. 157.92 किलोमीटर लंबे इस एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली से कटरा की यात्रा का समय करीब 14 घंटे से घटकर 6 घंटे रह जाएगा. वहीं, दिल्ली से अमृतसर की यात्रा भी करीब आठ घंटे की बजाय चार घंटे में पूरी की जा सकेगी. इस परियोजना से राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर ट्रैफिक का दबाव कम होने और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है.

7:19 AM, 17 Jul 2026 (IST)

अंबाला-काला अंब और जींद-गोहाना हाईवे भी होंगे शुरू

प्रधानमंत्री अंबाला-काला अंब फोरलेन हाईवे को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. ये परियोजना हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करेगी और औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. इसके अलावा 40.60 किलोमीटर लंबे जींद-गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में कमी आएगी.

7:19 AM, 17 Jul 2026 (IST)

कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की रखी जाएगी आधारशिला

प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में सिख गुरुओं की विरासत और सिख धरोहर को समर्पित सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे. इस परियोजना का उद्देश्य सिख इतिहास और संस्कृति को संरक्षित एवं प्रदर्शित करना है.

7:18 AM, 17 Jul 2026 (IST)

चंडीगढ़ को मिलेगी स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की बड़ी परियोजनाएं

जींद के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:45 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे. यहां वो 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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चंडीगढ़ को मिलेगी सौगात (ETV Bharat)

7:18 AM, 17 Jul 2026 (IST)

जालंधर में रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन

अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री पंजाब के जालंधर पहुंचेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री देश के 20 राज्यों में पुनर्विकसित किए गए 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे.

7:18 AM, 17 Jul 2026 (IST)

200 स्कूली बच्चे करेंगे सफर

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि "हाइड्रोजन ट्रेन की पहली यात्रा में लगभग 200 स्कूली बच्चों को सफर कराया जाएगा. इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को भी इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए रेलवे द्वारा सूची तैयार की जा रही है."

7:18 AM, 17 Jul 2026 (IST)

ड्र्रोन उडाने पर प्रतिबंध

रेलवे स्टेशन, हुडा ग्राउंड और आसपास के प्रमुख मार्गों पर भारी संख्या में जवान तैनात हैं. प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जींद दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से कड़े अहतियाती कदम उठाए हैं. जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि "प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जींद जिले में निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन सहित सभी प्रकार के मानव रहित उड़ान यंत्रों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश के तहत ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, क्वाडकॉप्टर, हेलीकैम तथा अन्य सभी प्रकार के उपकरणों के उड़ाने पर संबंधित स्थलों के पांच किलोमीटर के दायरे में पूर्ण प्रतिबंध है."

7:17 AM, 17 Jul 2026 (IST)

क्या है इस दौरे की खासियत?

प्रधानमंत्री का ये दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है. भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाना देश के हरित ऊर्जा और सतत परिवोन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. वहीं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, स्वास्थ्य और रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं देश के बुनियादी ढांचे को नई गति देने का काम करेंगी.

Last Updated : July 17, 2026 at 8:24 AM IST

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