आज देश को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जींद से हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, 75 अमृत भारत स्टेशन का करेंगे उद्घाटन

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

पीएम के दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है. प्रशासन ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पांच हजार से अधिक पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को तैनात किया है. जींद रेलवे जंक्शन और हुडा ग्राउंड को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पीएम सुरक्षा दल ने पहले ही जींद में डेरा डाल लिया है. सुरक्षा दल के सदस्यों ने रेलवे जंक्शन और हुडा ग्राउंड का जायजा लिया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की समीक्षा की. आसपास के इलाकों में यातायात को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया है. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वो निर्धारित समय के दौरान इन क्षेत्रों से दूर रहें. पीएम सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के लिए बुधवार से सेना के हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखे हुए हैं.