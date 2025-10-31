एकता दिवस 2025: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रपति और अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि

पटेल की 150वीं जयंती पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी होगा अनावरण

प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी अनावरण करेंगे. इसके अतिरिक्त, वह एकता नगर में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे. शुक्रवार को, प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद डैम व्यू पॉइंट पर साइक्लोथॉन के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ करेंगे. बता दें, साइक्लोथॉन कार्यक्रम 16-17 नवंबर तक जारी रहेंगे, जिसमें पूरे भारत के प्रतिभागी गुजरात सरकार के खेल विभाग के सहयोग से आयोजित मुख्य दौड़ में शामिल होंगे. इस भव्यता को और बढ़ाते हुए, बीएसएफ के ऑपरेशन सिंदूर पदक विजेता और सीआरपीएफ के पांच शौर्य चक्र विजेता खुली जीपों में परेड में भाग लेंगे.