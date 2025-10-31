ETV Bharat / bharat

एकता दिवस 2025: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रपति और अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि

VALLABHBHAI PATEL 150TH BIRTH ANNIV
सरदार पटेल की 150वीं जयंती (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 7:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आज शनिवार को गुजरात के एकतानगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके साथ ही, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 1 से 15 नवंबर तक भारत पर्व 2025 का आयोजन भी किया जाएगा. भारत पर्व के दौरान, भारत की समृद्ध विरासत और विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. बता दें, ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत पर्व दिल्ली से बाहर गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया जा रहा है. भारत पर्व एक वार्षिक आयोजन है जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि, पारंपरिक व्यंजनों और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करता है, साथ ही राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को बढ़ावा देता है. इस वर्ष, सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर, यह आयोजन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आयोजित किया जाएगा, जो भारत की एकता, विविधता और शक्ति के एक भव्य उत्सव के रूप में कार्य करेगा. विभिन्न राज्य और केंद्र सरकारों के जनप्रतिनिधि, प्रख्यात कलाकार, कारीगर और विशिष्ट अतिथि, इस 15 दिवसीय उत्सव में शामिल होंगे. फूलों की घाटी के डैम व्यू पॉइंट 1 पर हर शाम दो राज्यों (जोड़ियों में) द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें उनकी अनूठी परंपराओं और कलाओं का प्रदर्शन होगा. 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रस्तुति होगी. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी के पास विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यंजन परोसने वाले 45 फूड स्टॉल और एक लाइव स्टूडियो किचन है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी के पास भारत भर के पारंपरिक और समकालीन शिल्पों को प्रदर्शित करने वाले 55 हस्तशिल्प स्टॉल हैं. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी के पास प्रमुख पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले राज्य मंडप भी हैं.

LIVE FEED

7:12 AM, 31 Oct 2025 (IST)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अर्पित किए श्रद्धा सुमन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के सम्मान में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

7:11 AM, 31 Oct 2025 (IST)

अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की

गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

7:05 AM, 31 Oct 2025 (IST)

पटेल की 150वीं जयंती पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी होगा अनावरण

प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी अनावरण करेंगे. इसके अतिरिक्त, वह एकता नगर में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे. शुक्रवार को, प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद डैम व्यू पॉइंट पर साइक्लोथॉन के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ करेंगे. बता दें, साइक्लोथॉन कार्यक्रम 16-17 नवंबर तक जारी रहेंगे, जिसमें पूरे भारत के प्रतिभागी गुजरात सरकार के खेल विभाग के सहयोग से आयोजित मुख्य दौड़ में शामिल होंगे. इस भव्यता को और बढ़ाते हुए, बीएसएफ के ऑपरेशन सिंदूर पदक विजेता और सीआरपीएफ के पांच शौर्य चक्र विजेता खुली जीपों में परेड में भाग लेंगे.

7:05 AM, 31 Oct 2025 (IST)

पीएम मोदी 1,219 करोड़ की विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन

इस कार्यक्रम में 'एकता' की थीम के तहत विभिन्न भारतीय राज्यों की उपलब्धियों और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने वाली 10 थीम-आधारित झांकियां भी शामिल होंगी. पीएम मोदी 1,219 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 367 करोड़ रुपये का भारत के शाही राज्यों का संग्रहालय और 303 करोड़ रुपये का बिरसा मुंडा भवन शामिल है, जो श्रद्धेय आदिवासी नेता को समर्पित है. कुल मिलाकर, 700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जबकि 519 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा.

7:04 AM, 31 Oct 2025 (IST)

परेड में शामिल होंगी 16 टुकड़ियां

जानकारी के मुताबिक परेड में 16 टुकड़ियां शामिल होंगी, जिनमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनसीसी और जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम, ओडिशा, केरल और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों के पुलिस बलों के जवान शामिल होंगे.

7:03 AM, 31 Oct 2025 (IST)

पहली बार दिल्ली के बाहर हो रहा भारत पर्व: वघानी

राज्य के मंत्री वघानी ने बताया कि पहली बार, दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तर्ज पर यहां एक भव्य परेड एकता नगर में आयोजित की जाएगी. परेड में 16 टुकड़ियां शामिल होंगी, जिनमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनसीसी और जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम, ओडिशा, केरल और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों के पुलिस बलों के जवान शामिल होंगे.

TAGGED:

राष्ट्रीय एकता दिवस
राष्ट्रीय एकता दिवस 2025
PM MODI IN EKTA NAGAR GUJARAT
सरदार पटेल की 150वीं जयंती
VALLABHBHAI PATEL 150TH BIRTH ANNIV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.