सोमनाथ अमृत महोत्सव : मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम, पीएम मोदी की महा-पूजा
Published : May 11, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : May 11, 2026 at 12:00 PM IST
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम से पहले रोड शो किया.
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सोमनाथ मंदिर में कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह
सोमनाथ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष महा पूजा में भाग लिया. इसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह हुए, जो मंदिर के अभिषेक और ध्वजारोहण का प्रतीक हैं. सोमनाथ अमृत महोत्सव जीर्णोद्धार किए गए मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है.
सोमनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की भागीदारी
सोमनाथ अमृत महोत्सव, भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर के जीर्णोद्धार किए जाने के बाद इसे श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोले जाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है. हैलीपेड से प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पास वीर हमीरजी सर्कल तक लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबे मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े थे. क्षेत्र से मोदी का काफिला गुजरते समय लोगों ने झंडे लहराए और नारे लगाए.
पीएम के रोड शो में लोगों ने बढ़-चढ़कर लिया भाग, डेढ़ किलोमीटर तक कतारों में खड़े थे लोग
प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए हेलीपैड से लेकर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पास वीर हमीरजी सर्कल तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर भारी संख्या में लोग कतार में खड़े थे. उनके काफिले के गुजरने के दौरान लोगों ने झंडे लहराए और नारे लगाए. पश्चिम बंगाल समेत देश के विभिन्न हिस्सों के कलाकारों ने मार्ग में निर्धारित स्थानों पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए. प्रधानमंत्री रविवार रात गुजरात के अपने दो दिवसीय दौरे के तहत जामनगर पहुंचे और सोमवार सुबह सोमनाथ पहुंचने से पहले वहीं रात बिताई.
सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की पूजा-अर्चना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा. धार्मिक अनुष्ठान में लिया हिस्सा. सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है.
पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया. सोमनाथ अमृत महोत्सव जीर्णोद्धार किए गए मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शुक्रवार को सोमनाथ मंदिर की अपनी प्रस्तावित यात्रा से पहले एक संपादकीय लेख साझा किया था, जिसमें उन्होंने मंदिर के सभ्यतागत महत्व पर प्रकाश डाला और सदियों से इसकी रक्षा और जीर्णोद्धार करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की,
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने 11 मई को सोमनाथ की अपनी आगामी यात्रा के बारे में एक संपादकीय लेख लिखा है और बताया है कि सोमनाथ और हमारी सभ्यता की महानता के संदर्भ में यह दिन हमेशा महत्वपूर्ण क्यों रहेगा. मैंने उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए सोमनाथ की रक्षा की और इसकी महिमा को पुनर्स्थापित किया." संपादकीय लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी यात्रा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा जीर्णोद्धार किए गए सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होगी. मोदी ने इस वर्ष की शुरुआत में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेने को याद किया, जो मंदिर पर पहले हमले के 1,000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था, और सोमनाथ की यात्रा को "खंडहर से जीर्णोद्धार" या "विद्वानों से सृजन" के रूप में वर्णित किया.