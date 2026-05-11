सोमनाथ अमृत महोत्सव : मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम, पीएम मोदी की महा-पूजा

पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया. सोमनाथ अमृत महोत्सव जीर्णोद्धार किए गए मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शुक्रवार को सोमनाथ मंदिर की अपनी प्रस्तावित यात्रा से पहले एक संपादकीय लेख साझा किया था, जिसमें उन्होंने मंदिर के सभ्यतागत महत्व पर प्रकाश डाला और सदियों से इसकी रक्षा और जीर्णोद्धार करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की,

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने 11 मई को सोमनाथ की अपनी आगामी यात्रा के बारे में एक संपादकीय लेख लिखा है और बताया है कि सोमनाथ और हमारी सभ्यता की महानता के संदर्भ में यह दिन हमेशा महत्वपूर्ण क्यों रहेगा. मैंने उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए सोमनाथ की रक्षा की और इसकी महिमा को पुनर्स्थापित किया." संपादकीय लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी यात्रा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा जीर्णोद्धार किए गए सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होगी. मोदी ने इस वर्ष की शुरुआत में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेने को याद किया, जो मंदिर पर पहले हमले के 1,000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था, और सोमनाथ की यात्रा को "खंडहर से जीर्णोद्धार" या "विद्वानों से सृजन" के रूप में वर्णित किया.