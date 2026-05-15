प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई पहुंचे, पीएम के विमान को एफ-16 ने एस्कॉर्ट किया

यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के विमान को एफ-16 विमान ने एस्कॉर्ट किया

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान खाड़ी देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, तो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एफ-16 लड़ाकू विमानों के एक समूह ने उनका स्वागत किया. पीएम मोदी ने कहा, "आज आपकी वायुसेना द्वारा मुझे जिस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की गई, वह भारत के लोगों के लिए सम्मान की बात है. काफी समय से हमारी फोन पर बातचीत चल रही थी, लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उत्सुक था. आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई." मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात के दौरान यह बात कही. सरकारी समाचार एजेंसी WAM के अनुसार, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को ले जा रहे विमान ने यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, सैन्य विमानों के एक समूह ने उनका स्वागत किया. संदेश में आगे कहा गया, "स्क्वाड्रन लीडर ने स्वागत के प्रतीक के रूप में विमान को हवाई अड्डे तक ले जाने की अनुमति मांगी."