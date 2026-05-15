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प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई पहुंचे, पीएम के विमान को एफ-16 ने एस्कॉर्ट किया

PM Modi in UAE
पांच देशों की यात्रा पर पीएम मोदी, यूएई में किया गया स्वागत (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 1:52 PM IST

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Updated : May 15, 2026 at 2:10 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे. मोदी दोपहर में अबू धाबी पहुंचे, जहां संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया. आगमन के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. अबू धाबी में अपने प्रवास के दौरान, मोदी राष्ट्रपति के साथ बैठक कर सकते हैं जिसमें चर्चा भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक साझेदारी और पश्चिम एशिया में तेजी से बदलती स्थिति पर केंद्रित रहेगी. ऊर्जा सुरक्षा चर्चा का एक प्रमुख विषय रहने की संभावना है, क्योंकि भारत तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता पर नजर बनाए हुए है. प्रधानमंत्री का नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाने का कार्यक्रम है.

LIVE FEED

2:05 PM, 15 May 2026 (IST)

यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के विमान को एफ-16 विमान ने एस्कॉर्ट किया

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान खाड़ी देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, तो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एफ-16 लड़ाकू विमानों के एक समूह ने उनका स्वागत किया. पीएम मोदी ने कहा, "आज आपकी वायुसेना द्वारा मुझे जिस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की गई, वह भारत के लोगों के लिए सम्मान की बात है. काफी समय से हमारी फोन पर बातचीत चल रही थी, लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उत्सुक था. आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई." मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात के दौरान यह बात कही. सरकारी समाचार एजेंसी WAM के अनुसार, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को ले जा रहे विमान ने यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, सैन्य विमानों के एक समूह ने उनका स्वागत किया. संदेश में आगे कहा गया, "स्क्वाड्रन लीडर ने स्वागत के प्रतीक के रूप में विमान को हवाई अड्डे तक ले जाने की अनुमति मांगी."

1:56 PM, 15 May 2026 (IST)

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी का किया स्वागत

संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने स्वागत किया. यहां प्रधानमंत्री का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "मैं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के विशेष भाव के लिए धन्यवाद करता हूं. मैं ऊर्जा, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भारत-यूएई संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में हमारी चर्चाओं के लिए उत्सुक हूं."

1:52 PM, 15 May 2026 (IST)

'भारत-यूएई रणनीतिक सहयोग का महत्व पहले के मुकाबले अधिक', यूएई में बोले पीएम मोदी

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं. जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान, हमने अपने संबंधों को और भी बेहतर करने पर सहमति व्यक्त की थी. इतने कम समय में भी, हमने सभी मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति की है. आज की स्थिति में, भारत-यूएई रणनीतिक सहयोग का महत्व बहुत बढ़ गया है. आने वाले समय में, हम हर क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ेंगे."

Last Updated : May 15, 2026 at 2:10 PM IST

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