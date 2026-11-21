पीएम मोदी के सभास्थल पहुंचे गिरिराज सिंह, कहा- तेजस्वी यादव अपने पिता लालू से पूछें सवाल
Published : November 21, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 12:05 PM IST
वैशाली: लोकतंत्र की धरती वैशाली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 34 हजार करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर राजापाकर प्रखंड के जाफरपट्टी स्थित कार्यक्रम स्थल पर नेता-कार्यकर्ता के साथ आम लोग पहुंच चुके हैं. कार्यक्रम स्थल पर खासकर महिलाओं में प्रधानमंत्री को देखने और सुनने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
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तेजस्वी अपने पिता लालू से पूछें सवाल- गिरिराज
गिरिराज सिंह वैशाली के राजापाकर पहुंच चुके हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब भी आते हैं सौगात लेकर आते हैं. इसबार भी बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है. नीतीश सेतु के नाम पर जिनको (तेजस्वी यादव) चिढ़ हैं, वो अपने पिता लालू यादव से पूछें कि राघोपुर में पुल क्यों नहीं बनाया?
विकास को मिलेगी नई रफ्तार- BJP
बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी की सौगात से बिहार के विकास को मिलेगी नई रफ्तार. सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा नया विस्तार, ₹34,470 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं से समृद्धि की ओर बढ़ेगा बिहार.
आ रहे हैं युगपुरुष- CM सम्राट चौधरी
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है. आपके दूरदर्शी नेतृत्व में देश निरंतर विकास और प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है. आपके मार्गदर्शन से बिहार भी विकास, सुशासन और समृद्धि की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है. आपका आगमन बिहार के विकास के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगा। बिहार की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन.