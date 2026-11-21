आ रहे हैं युगपुरुष- CM सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है. आपके दूरदर्शी नेतृत्व में देश निरंतर विकास और प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है. आपके मार्गदर्शन से बिहार भी विकास, सुशासन और समृद्धि की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है. आपका आगमन बिहार के विकास के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगा। बिहार की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन.