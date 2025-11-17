ETV Bharat / bharat

20 नवंबर को शपथ ग्रहण, एनडीए के नेता ने किया खुलासा- 'नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री'

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 11:24 AM IST

|

Updated : November 17, 2025 at 11:40 AM IST

Choose ETV Bharat
पटना: बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी तेज हो गई है. प्रदेश के लिए अगले 48 घंटे अहम हैं. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सरकार गठन की तैयारी में लग गए हैं. 19 नवंबर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. आज सोमवार को जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी. इधर, पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई हैं. सूत्रों की माने तो 20 नवंबर की तारीख तय मानी जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे. नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

LIVE FEED

3:30 PM, 17 Nov 2025 (IST)

नीतीश कुमार बन रहे मुख्यमंत्री-उपेंद्र कुशवाहा

बिहार में एनडीए की जीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष पहले कई बातें कर रहे थे. कहते थे कि एनडीए को बहुमत मिला तो महाराष्ट्र वाला हाल होगा. सीएम बदल दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब सब कुछ साफ है. सभी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं.

3:14 PM, 17 Nov 2025 (IST)

बिहार में महागठबंधन को कैसे मिली हार-अखिलेश प्रसाद ने किया खुलासा

बिहार में एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि महिलाओं को मिले 10,000 रुपये एनडीए की जीत की वजह हो. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं की समीक्षा चल रही है. अखिलेश प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की. SIR के खिलाफ 25 जिलों का दौरा किए. हालांकि, संगठन के निचले स्तर से लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी हमारी थी जो नहीं कर पाए. बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी चुनाव लड़ रहे थे. प्रबंधन देखने वाला कोई नहीं था.

1:15 PM, 17 Nov 2025 (IST)

शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान की बढ़ाई गयी सुरक्षा

बिहार की नयी सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को हो सकता है. पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार सहित कई नेता पद की शपथ लेंगे. इसको लेकर तैयारी तेज कर दी गयी है. गांधी मैदान में स्पेशल फोर्सज की टीम पहुंच चुकी है. बम निरोधक दस्ता मुख्य मंच के आसपास बारीकी से जांच कर रही है. राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर लिया गया है. इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे.

शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान की बढ़ाई गयी सुरक्षा
शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान की बढ़ाई गयी सुरक्षा (ETV Bharat)

1:11 PM, 17 Nov 2025 (IST)

सीएम आवास और राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गयी

मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई. राजभवन के पास भी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है. बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है. 19 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे. इसके बाद 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे.

सीएम आवास और राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गयी
सीएम आवास और राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गयी (ETV Bharat)

12:20 PM, 17 Nov 2025 (IST)

19 नवंबर को इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार

बिहार सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक समाप्त हो गयी है. 19 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे. इसी दिन विधानसभा भंग हो जाएगी. इसके बाद सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी. संभवत: 20 नवंबर को सरकार का गठन हो जाएगा. नीतीश कुमार बिहार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे.

12:09 PM, 17 Nov 2025 (IST)

NDA सरकार गठन पर भरोसा- संतोष सुमन

HAM (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA की जीत के बाद सरकार गठन प्रक्रिया पर स्पष्टता जताते हुए कहा, "एक प्रक्रिया होती है, समय पर सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण होगा, NDA विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुने जाएंगे जो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे... हमारी भागीदारी सरकार में रहेगी, हम NDA के घटक दल हैं. हमें जो भी सीटें मिलीं, हमने अच्छा प्रदर्शन किया, सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, पूरी प्रक्रिया 3-4 दिनों में पूरी हो जाएगी. अगर हमें मंत्री पद नहीं भी मिला, तब भी हम बिहार की जनता की सेवा करेंगे... हम कुछ नहीं मांग रहे, न मांगा है, न मांगेंगे, जो भी होगा सबके सामने तय होगा."

12:07 PM, 17 Nov 2025 (IST)

विजय कुमार सिन्हा का जनादेश पर बयान

लखीसराय विधानसभा सीट से विजयी भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों पर खुशी जताते हुए कहा, "लोकतंत्र की धरती पर रहने वाले हर बिहारी द्वारा दिया गया जनादेश देश के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है... बिहारियों ने राजद और कांग्रेस को बिहारियों के अपमान की सजा दी है... अब तुष्टिकरण की नहीं, संतुष्टिकरण की राजनीति होगी... प्रधानमंत्री ने विकसित बिहार की मजबूत नींव रखी है, निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे तो हर बिहारी को गर्व होगा."

12:04 PM, 17 Nov 2025 (IST)

मांझी ने रोहिणी के बयान पर जताया दुख

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के परिवार से अलगाव के बयान पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है. मांझी ने कहा, "राजनीति अलग होती है लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से मुझे यह दुखद लगता है... बहनों को विशेष तरजीह दी जाती है लेकिन तेजस्वी यादव ने किस अभिमान में ऐसा किया, यह जांच का विषय है... बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. व्यक्तिगत रूप से, हम इस घटना से बहुत दुखी हैं."

11:51 AM, 17 Nov 2025 (IST)

नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित अपने आवास से रवाना हुए. आज वे कैबिनेट बैठक करेंगे.

11:50 AM, 17 Nov 2025 (IST)

बिहार की जनता कभी जंगलराज नहीं चाहती थी-विजयी JDU उम्मीदवार

केसरिया विधानसभा क्षेत्र से विजयी JDU उम्मीदवार शालिनी मिश्रा ने कहा, "NDA को मिली इस प्रचंड जीत के लिए मैं पूरे बिहार का आभार व्यक्त करती हूं... बिहार की जनता कभी जंगलराज नहीं चाहती थी..."

11:48 AM, 17 Nov 2025 (IST)

लोकतंत्र में परिवारवाद खत्म-गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद लालू यादव का परिवार बिखर जाएगा. जब कोई पार्टी परिवार बन जाती है तो ऐसा होता है, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार भी बिखर गए... लोकतंत्र में परिवारवाद खत्म होने का समय आ गया है."

11:41 AM, 17 Nov 2025 (IST)

JDU की जीत पर कोमल सिंह का बयान

गायघाट विधानसभा सीट से विजयी JDU उम्मीदवार कोमल सिंह ने जीत को पूरे बिहार की एकजुटता का प्रतीक बताया. कोमल सिंह ने कहा, "यह पूरे बिहार के साथ-साथ गायघाट विधानसभा की भी जीत है. चुनाव में हमने कहा था कि इस बार पूरा बिहार एकजुट होकर वोट करेगा. बिहार के लोगों ने बिहारियों के उत्थान और विकास के नाम पर NDA को वोट दिया है."

11:36 AM, 17 Nov 2025 (IST)

मोदी-नीतीश के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा: रामकृपाल यादव

दानापुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के विजयी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने जीत को जनता का आशीर्वाद बताया. यादव ने कहा, "बिहार की महान जनता का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने NDA को अपार समर्थन दिया. जनता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास जताया है. हम सभी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे."

11:34 AM, 17 Nov 2025 (IST)

वोट डकैती न होती तो तेजस्वी बनते मुख्यमंत्री - अवधेश प्रसाद

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने महागठबंधन की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए बड़ा दावा किया. प्रसाद ने कहा, "महागठबंधन ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। भाजपा में आंतरिक कलह है, जबकि तेजस्वी लोकप्रिय नेता हैं और जनता का विश्वास उन पर है. यदि वोटों की डकैती न होती, तो निश्चित रूप से तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनते."

11:32 AM, 17 Nov 2025 (IST)

भाजपा की जीत पर तारकिशोर प्रसाद का बयान

कटिहार विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के विजयी उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद ने जीत को मतदाताओं व कार्यकर्ताओं की मेहनत बताया. प्रसाद ने कहा, "यह जीत कटिहार की जनता और कार्यकर्ताओं की है. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को बदलने का काम किया, यही जीत है. हमारा रोडमैप स्पष्ट विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का निर्माण."

11:30 AM, 17 Nov 2025 (IST)

लालू परिवार विवाद पर JDU का हमला

JDU नेता नीरज कुमार ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर तीखा प्रहार किया. नीरज ने कहा, "ये लालू परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति का घिनौना चेहरा है. रोहिणी सिर्फ लालू की बेटी नहीं, RJD परिवार और बिहार की बेटी है. उसकी आंखों में दर्द दिख रहा तो लालू-राबड़ी बेबस हो गए. सवाल ये कि हिस्ट्रीशीटर रमीज कौन? 10-11 आपराधिक मामलों वाला व्यक्ति लालू के घर में कैसे रह रहा और RJD का चुनावी प्रबंधक है?"

11:20 AM, 17 Nov 2025 (IST)

लालू परिवार में कलह पर भाजपा की टिप्पणी

बिहार भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. जायसवाल ने कहा, "यह लालू यादव का पारिवारिक मामला है. रोहिणी ने किडनी दान कर पिता की जान बचाई, यदि परिवार में उनका सम्मान नहीं होता तो लालू-राबड़ी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. तेजस्वी की पहचान सिर्फ लालू के बेटे के रूप में है, यदि लालू असहाय हुए तो परिवार के लिए इससे बुरा कुछ नहीं."

Last Updated : November 17, 2025 at 11:40 AM IST

TAGGED:

NITISH KUMAR SHAPATH GRAHAN
नीतीश कुमार
NITISH KUMAR OATH CEREMONY
BIHAR ELECTION RESULT
BIHAR ELECTION 2025
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

मुश्किल से बचा नेता प्रतिपक्ष का पद, RJD को मिली 2010 जैसी करारी शिकस्त

एक बार फिर साबित हुआ नीतीश के नालंदा में नहीं कर सकता कोई सेंधमारी, 7-0 से NDA ने जमाया कब्जा

पटना के 14 विधानसभा सीट के नतीजे: NDA का दिखा 'दम', जानें किसने जीतीं कितनी सीट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.