20 नवंबर को शपथ ग्रहण, एनडीए के नेता ने किया खुलासा- 'नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री'

NDA सरकार गठन पर भरोसा- संतोष सुमन

HAM (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA की जीत के बाद सरकार गठन प्रक्रिया पर स्पष्टता जताते हुए कहा, "एक प्रक्रिया होती है, समय पर सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण होगा, NDA विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुने जाएंगे जो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे... हमारी भागीदारी सरकार में रहेगी, हम NDA के घटक दल हैं. हमें जो भी सीटें मिलीं, हमने अच्छा प्रदर्शन किया, सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, पूरी प्रक्रिया 3-4 दिनों में पूरी हो जाएगी. अगर हमें मंत्री पद नहीं भी मिला, तब भी हम बिहार की जनता की सेवा करेंगे... हम कुछ नहीं मांग रहे, न मांगा है, न मांगेंगे, जो भी होगा सबके सामने तय होगा."