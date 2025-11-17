बिहार में एनडीए की जीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष पहले कई बातें कर रहे थे. कहते थे कि एनडीए को बहुमत मिला तो महाराष्ट्र वाला हाल होगा. सीएम बदल दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब सब कुछ साफ है. सभी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं.
20 नवंबर को शपथ ग्रहण, एनडीए के नेता ने किया खुलासा- 'नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री'
Published : November 17, 2025 at 11:24 AM IST|
Updated : November 17, 2025 at 11:40 AM IST
LIVE FEED
नीतीश कुमार बन रहे मुख्यमंत्री-उपेंद्र कुशवाहा
बिहार में महागठबंधन को कैसे मिली हार-अखिलेश प्रसाद ने किया खुलासा
बिहार में एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि महिलाओं को मिले 10,000 रुपये एनडीए की जीत की वजह हो. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं की समीक्षा चल रही है. अखिलेश प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की. SIR के खिलाफ 25 जिलों का दौरा किए. हालांकि, संगठन के निचले स्तर से लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी हमारी थी जो नहीं कर पाए. बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी चुनाव लड़ रहे थे. प्रबंधन देखने वाला कोई नहीं था.
-
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "हो सकता है कि महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपये एक वजह रहा हों... लेकिन समीक्षा चल रही है और उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। यह सच है कि राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की और SIR के ख़िलाफ़ महागठबंधन के नेताओं के साथ 25… pic.twitter.com/Aqbmg1UajS— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान की बढ़ाई गयी सुरक्षा
बिहार की नयी सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को हो सकता है. पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार सहित कई नेता पद की शपथ लेंगे. इसको लेकर तैयारी तेज कर दी गयी है. गांधी मैदान में स्पेशल फोर्सज की टीम पहुंच चुकी है. बम निरोधक दस्ता मुख्य मंच के आसपास बारीकी से जांच कर रही है. राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर लिया गया है. इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे.
सीएम आवास और राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गयी
मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई. राजभवन के पास भी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है. बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है. 19 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे. इसके बाद 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे.
19 नवंबर को इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार
बिहार सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक समाप्त हो गयी है. 19 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे. इसी दिन विधानसभा भंग हो जाएगी. इसके बाद सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी. संभवत: 20 नवंबर को सरकार का गठन हो जाएगा. नीतीश कुमार बिहार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे.
-
#WATCH | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन से रवाना हुए और पटना स्थित अपने आवास पहुंचे।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
हाल ही में संपन्न #BiharElection2025 में NDA ने राज्य की 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की। pic.twitter.com/MAb0tczn20
NDA सरकार गठन पर भरोसा- संतोष सुमन
HAM (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA की जीत के बाद सरकार गठन प्रक्रिया पर स्पष्टता जताते हुए कहा, "एक प्रक्रिया होती है, समय पर सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण होगा, NDA विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुने जाएंगे जो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे... हमारी भागीदारी सरकार में रहेगी, हम NDA के घटक दल हैं. हमें जो भी सीटें मिलीं, हमने अच्छा प्रदर्शन किया, सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, पूरी प्रक्रिया 3-4 दिनों में पूरी हो जाएगी. अगर हमें मंत्री पद नहीं भी मिला, तब भी हम बिहार की जनता की सेवा करेंगे... हम कुछ नहीं मांग रहे, न मांगा है, न मांगेंगे, जो भी होगा सबके सामने तय होगा."
-
#WATCH | पटना: HAM (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा, "एक प्रक्रिया होती है, समय पर सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण होगा, NDA विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुने जाएंगे जो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे... हमारी भागीदारी सरकार में रहेगी, हम NDA के घटक दल हैं।… pic.twitter.com/eyWqzAPadA— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
विजय कुमार सिन्हा का जनादेश पर बयान
लखीसराय विधानसभा सीट से विजयी भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों पर खुशी जताते हुए कहा, "लोकतंत्र की धरती पर रहने वाले हर बिहारी द्वारा दिया गया जनादेश देश के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है... बिहारियों ने राजद और कांग्रेस को बिहारियों के अपमान की सजा दी है... अब तुष्टिकरण की नहीं, संतुष्टिकरण की राजनीति होगी... प्रधानमंत्री ने विकसित बिहार की मजबूत नींव रखी है, निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे तो हर बिहारी को गर्व होगा."
-
#WATCH | पटना: लखीसराय विधानसभा सीट से विजयी भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "लोकतंत्र की धरती पर रहने वाले हर बिहारी द्वारा दिया गया जनादेश देश के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है... बिहारियों ने राजद और कांग्रेस को बिहारियों के अपमान की सजा दी है... अब तुष्टिकरण की नहीं,… pic.twitter.com/MVGpYKFnEg— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
मांझी ने रोहिणी के बयान पर जताया दुख
केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के परिवार से अलगाव के बयान पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है. मांझी ने कहा, "राजनीति अलग होती है लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से मुझे यह दुखद लगता है... बहनों को विशेष तरजीह दी जाती है लेकिन तेजस्वी यादव ने किस अभिमान में ऐसा किया, यह जांच का विषय है... बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. व्यक्तिगत रूप से, हम इस घटना से बहुत दुखी हैं."
-
#WATCH | दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, "राजनीति अलग होती है लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से मुझे यह दुखद लगता है... बहनों को विशेष तरजीह दी जाती है लेकिन तेजस्वी यादव ने किस अभिमान में ऐसा किया, यह जांच का… pic.twitter.com/CsVWBjCZak— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित अपने आवास से रवाना हुए. आज वे कैबिनेट बैठक करेंगे.
-
#WATCH | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित अपने आवास से रवाना हुए।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
आज वे कैबिनेट बैठक करेंगे। pic.twitter.com/VBC6Oi5Zg3
बिहार की जनता कभी जंगलराज नहीं चाहती थी-विजयी JDU उम्मीदवार
केसरिया विधानसभा क्षेत्र से विजयी JDU उम्मीदवार शालिनी मिश्रा ने कहा, "NDA को मिली इस प्रचंड जीत के लिए मैं पूरे बिहार का आभार व्यक्त करती हूं... बिहार की जनता कभी जंगलराज नहीं चाहती थी..."
-
#WATCH | पटना, बिहार: केसरिया विधानसभा क्षेत्र से विजयी JDU उम्मीदवार शालिनी मिश्रा ने कहा, "NDA को मिली इस प्रचंड जीत के लिए मैं पूरे बिहार का आभार व्यक्त करती हूं... बिहार की जनता कभी जंगलराज नहीं चाहती थी..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर… pic.twitter.com/tQbKZSJLdW
लोकतंत्र में परिवारवाद खत्म-गिरिराज सिंह
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद लालू यादव का परिवार बिखर जाएगा. जब कोई पार्टी परिवार बन जाती है तो ऐसा होता है, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार भी बिखर गए... लोकतंत्र में परिवारवाद खत्म होने का समय आ गया है."
-
#WATCH | डिंडोरी, मध्य प्रदेश: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद लालू यादव का परिवार बिखर जाएगा। जब कोई पार्टी परिवार बन जाती है तो ऐसा होता है, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार भी बिखर गए...… pic.twitter.com/KsTQqXH3SI— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
JDU की जीत पर कोमल सिंह का बयान
गायघाट विधानसभा सीट से विजयी JDU उम्मीदवार कोमल सिंह ने जीत को पूरे बिहार की एकजुटता का प्रतीक बताया. कोमल सिंह ने कहा, "यह पूरे बिहार के साथ-साथ गायघाट विधानसभा की भी जीत है. चुनाव में हमने कहा था कि इस बार पूरा बिहार एकजुट होकर वोट करेगा. बिहार के लोगों ने बिहारियों के उत्थान और विकास के नाम पर NDA को वोट दिया है."
-
#WATCH | पटना, बिहार: गायघाट विधानसभा सीट से विजयी JDU उम्मीदवार कोमल सिंह ने कहा, "यह पूरे बिहार के साथ-साथ हमारी गायघाट विधानसभा की भी जीत है। हमने चुनाव के दौरान कहा था कि इस बार पूरा बिहार एकजुट होकर वोट करेगा। बिहार के लोगों ने बिहारियों के उत्थान और विकास के नाम पर NDA को… pic.twitter.com/wPwBE18vAg— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
मोदी-नीतीश के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा: रामकृपाल यादव
दानापुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के विजयी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने जीत को जनता का आशीर्वाद बताया. यादव ने कहा, "बिहार की महान जनता का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने NDA को अपार समर्थन दिया. जनता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास जताया है. हम सभी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे."
-
#WATCH | पटना, बिहार: दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विजयी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने कहा, "बिहार की महान जनता का मैं हृदय से आभारी हूं जिन्होंने NDA को अपार समर्थन और आशीर्वाद दिया है। जिस प्रकार जनता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, हम… pic.twitter.com/KgEVnAHx3Y— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
वोट डकैती न होती तो तेजस्वी बनते मुख्यमंत्री - अवधेश प्रसाद
समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने महागठबंधन की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए बड़ा दावा किया. प्रसाद ने कहा, "महागठबंधन ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। भाजपा में आंतरिक कलह है, जबकि तेजस्वी लोकप्रिय नेता हैं और जनता का विश्वास उन पर है. यदि वोटों की डकैती न होती, तो निश्चित रूप से तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनते."
-
#WATCH | अयोध्या: समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया था... दूसरी तरफ भाजपा है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसमें कितनी आंतरिक लड़ाई है... तेजस्वी यादव एक लोकप्रिय नेता हैं और जनता… pic.twitter.com/bTISx6pE1J— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
भाजपा की जीत पर तारकिशोर प्रसाद का बयान
कटिहार विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के विजयी उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद ने जीत को मतदाताओं व कार्यकर्ताओं की मेहनत बताया. प्रसाद ने कहा, "यह जीत कटिहार की जनता और कार्यकर्ताओं की है. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को बदलने का काम किया, यही जीत है. हमारा रोडमैप स्पष्ट विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का निर्माण."
-
#WATCH | पटना: कटिहार से भाजपा के विजयी उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद ने कहा, "हमारी यह जीत कटिहार के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने बिहार को बदलने के लिए जो काम किया है यह उसकी जीत है... हमारा रोडमैप स्पष्ट है: विकसित भारत के लिए… pic.twitter.com/v2hG4yni6P— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
लालू परिवार विवाद पर JDU का हमला
JDU नेता नीरज कुमार ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर तीखा प्रहार किया. नीरज ने कहा, "ये लालू परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति का घिनौना चेहरा है. रोहिणी सिर्फ लालू की बेटी नहीं, RJD परिवार और बिहार की बेटी है. उसकी आंखों में दर्द दिख रहा तो लालू-राबड़ी बेबस हो गए. सवाल ये कि हिस्ट्रीशीटर रमीज कौन? 10-11 आपराधिक मामलों वाला व्यक्ति लालू के घर में कैसे रह रहा और RJD का चुनावी प्रबंधक है?"
-
#WATCH | पटना: JDU नेता नीरज कुमार ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, "ये लालू यादव के परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन ये परिवारवाद की राजनीति का विभत्स रूप रहा है। रोहिणी सिर्फ़ लालू यादव की बेटी नहीं, बल्कि RJD परिवार और बिहार की बेटी है। अगर… pic.twitter.com/PfmCmQh8UL— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
लालू परिवार में कलह पर भाजपा की टिप्पणी
बिहार भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. जायसवाल ने कहा, "यह लालू यादव का पारिवारिक मामला है. रोहिणी ने किडनी दान कर पिता की जान बचाई, यदि परिवार में उनका सम्मान नहीं होता तो लालू-राबड़ी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. तेजस्वी की पहचान सिर्फ लालू के बेटे के रूप में है, यदि लालू असहाय हुए तो परिवार के लिए इससे बुरा कुछ नहीं."
-
#WATCH | पटना: बिहार भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, "यह लालू यादव के परिवार का मामला है। रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई है। अगर उस परिवार में रोहिणी आचार्य का सम्मान नहीं किया जाता है, तो… pic.twitter.com/le5Co2qjS2— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025