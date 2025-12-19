शीतकालीन सत्र 2025: राज्यसभा में देर रात पास हुआ 'जी राम जी' बिल, कार्यवाही का आज अंतिम दिन

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र 2025 का आज 15वां दिन है. आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का अंतिम दिन है. देखना है कि कार्यवाही चलती है या फिर हंगामे के चलते सदनों को स्थगित कर दिया जाता है. वहीं, इससे पहले गुरुवार को राज्यसभा में 'जी राम जी' बिल पेश किया गया. वहीं, लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ अपनी बात सुनाता है. सत्ता पक्ष के लोगों की बात सुनना नहीं चाहता. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं. उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीब हटाए, गरीबी नहीं हटाई.

