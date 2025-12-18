शीतकालीन सत्र 2025: मनरेगा का नाम बदलने पर विपक्ष का प्रदर्शन, महिला सांसद वायु प्रदूषण पर करेंगी चर्चा

विपक्षी सांसदों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया

विपक्षी सांसदों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. इस पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम साफ तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी, खासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ हो रहे ज़ुल्म को रोकने की मांग कर रहे हैं. जब भी चुनाव आता है, केरल के BJP लीडर केक लेकर क्रिश्चियन लीडरशिप से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में? ओडिशा में? राजस्थान में? अब तिरुवनंतपुरम में? पूरी तरह से निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण. कल (बुधवार), को तिरुवनंतपुरम में क्या हुआ? उन्होंने क्रिसमस कैरोल गाने की इजाजत नहीं दी, उन्होंने कहा कि इसके साथ RSS का गाना भी गाना होगा. इस देश का क्या हाल है? हर जगह, वे क्रिश्चियन और माइनॉरिटी पर हमला कर रहे हैं. वे चर्च, पादरियों, ननों पर हमला कर रहे हैं. आजकल इस देश में कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है. ये सभी काम पुलिस और सरकारी मशीनरी के सपोर्ट से हो रहे हैं. इसलिए, हम केरल के पूरे UDF माइनॉरिटी पर हो रहे ज़ुल्म के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं.