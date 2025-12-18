शीतकालीन सत्र 2025: मनरेगा का नाम बदलने पर विपक्ष का प्रदर्शन, महिला सांसद वायु प्रदूषण पर करेंगी चर्चा

ETV Bharat / bharat

शीतकालीन सत्र 2025 (ANI)
December 18, 2025

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का आज गुरुवार को 14वां दिन है. संसद का यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा. इससे पहले बुधवार को ‘जी राम जी’ विधेयक' पर देर रात तक चर्चा हुई. वहीं, संसद की कार्रवाई के दौरान परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने इंडिगो एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के जवाबों को 'असंतोषजनक, टाल-मटोल भरा और गोलमोल' करार दिया. बता दें, दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने से देशभर के हवाई अड्डों पर बड़ा हंगामा हुआ था, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए थे. समिति की अध्यक्षता जद(यू) सांसद संजय झा कर रहे थे.

10:46 AM, 18 Dec 2025 (IST)

लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान देंगे चर्चा का जवाब

ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभा में विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी: विकसित भारत जी-राम-जी विधेयक, 2025 पर चल रही चर्चा का उत्तर देंगे. इस विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत@2047 की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करना है.

10:40 AM, 18 Dec 2025 (IST)

विपक्षी सांसदों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया

विपक्षी सांसदों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. इस पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम साफ तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी, खासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ हो रहे ज़ुल्म को रोकने की मांग कर रहे हैं. जब भी चुनाव आता है, केरल के BJP लीडर केक लेकर क्रिश्चियन लीडरशिप से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में? ओडिशा में? राजस्थान में? अब तिरुवनंतपुरम में? पूरी तरह से निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण. कल (बुधवार), को तिरुवनंतपुरम में क्या हुआ? उन्होंने क्रिसमस कैरोल गाने की इजाजत नहीं दी, उन्होंने कहा कि इसके साथ RSS का गाना भी गाना होगा. इस देश का क्या हाल है? हर जगह, वे क्रिश्चियन और माइनॉरिटी पर हमला कर रहे हैं. वे चर्च, पादरियों, ननों पर हमला कर रहे हैं. आजकल इस देश में कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है. ये सभी काम पुलिस और सरकारी मशीनरी के सपोर्ट से हो रहे हैं. इसलिए, हम केरल के पूरे UDF माइनॉरिटी पर हो रहे ज़ुल्म के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं.

10:37 AM, 18 Dec 2025 (IST)

संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन

मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विपक्ष आज संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है.

9:55 AM, 18 Dec 2025 (IST)

मनरेगा का नाम बदलने पर सपा सांसद रामगोपाल बोले- सत्ता में बैठे लोग गांधी विरोधी हैं:

एयर पॉल्यूशन पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पॉल्यूशन पर कोई चर्चा होगी क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली में कोई पॉल्यूशन नहीं है. वह कहती हैं कि AQI टेम्परेचर है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि पॉल्यूशन क्या है, अगर हम पॉल्यूशन खत्म करना चाहते हैं, तो मेरा एक सुझाव है: हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक कार होनी चाहिए, और पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम होना चाहिए. वहीं, मनरेगा (MGNREGA) का नाम 'जी राम जी' बदलने पर, उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं वे गांधी विरोधी हैं. वे गांधी के नाम से भी नफरत करते हैं. नहीं तो, कोई लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए MNREGA स्कीम क्यों बदलेगा? उन्होंने क्या बदलाव किया? मुझे लगता है कि यह पूरी स्कीम को बंद करने की साजिश है.

9:40 AM, 18 Dec 2025 (IST)

कांग्रेस सांसद ने दिया स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'इंडिगो की तरफ से बड़े पैमाने पर कैंसलेशन और देरी से हो रही अफरा-तफरी' पर चर्चा करने के लिए स्थगन मोशन नोटिस दिया है.

9:37 AM, 18 Dec 2025 (IST)

वायु प्रदूषण का संसद में उठेगा मुद्दा, सांसद करेंगे चर्चा

संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में लोकसभा में नियम 193 के तहत, कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा, डीएमके सांसद कनिमोझी और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर चर्चा करेंगी.

