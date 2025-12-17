ETV Bharat / bharat

संसद शीतकालीन सत्र: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

PARLIAMENT WINTER SESSION 2025
संसद शीतकालीन सत्र (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 10:00 AM IST

Updated : December 17, 2025 at 10:07 AM IST

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का आज बुधवार को 13वां दिन है. संसद का यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा. लोकसभा में मंगलावार को तीन महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए. इनमें जी राम जी बिल, द रिपीलिंग एंड अमेंडमेट बिल और सबक बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) बिल 2025 शामिल है. मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी बिल करने के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. विपक्षी सांसदों ने सदन के भीतर और बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस सांसद आज संसद में कांग्रेस संसदीय पार्टी (CPP) ऑफिस में मीटिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ताकि आज के लिए सदन की रणनीति बनाई जा सके. मीटिंग सुबह 10:30 बजे होगी. इस बीच, दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी. लोकसभा में प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. इसके बाद डॉ. जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और जितिन प्रसाद समेत कई मंत्री पेपर्स रखेंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन्स, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह समेत कई मिनिस्टर पेपर टेबल पर रखेंगे. सदन कई कमिटी रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर कमिटी की छठी रिपोर्ट भी शामिल है. कई मंत्री पार्लियामेंट्री कमिटी की सिफारिशों को लागू करने की स्थिति पर बयान देंगे.

LIVE FEED

10:59 AM, 17 Dec 2025 (IST)

दोनों सदनों की कार्यवाही शरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू सुबह 11 बजे शुरू हो गई. संसद के शीतकालीन सत्र का आज बुधवार को 13वां दिन है.

10:55 AM, 17 Dec 2025 (IST)

कांग्रेस कि चिंता है कि उनका 'गांधी' सरनेम बना रहे, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है: मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू

केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के देश भर में हो रहे विरोध पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, 'हर जगह, वे (कांग्रेस) इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के अलावा कोई और नाम नहीं देखना चाहते. उन्हें चिंता है कि उनका 'गांधी' सरनेम बना रहे. उन्हें किसी और की परवाह नहीं है, न महात्मा गांधी की, न किसी और की. कांग्रेस पार्टी अब नहीं रही, सिर्फ परिवार बचा है. जहां तक ​मनरेगा और महात्मा गांधी की बात है, महात्मा गांधी सबके हैं, वह सिर्फ उनके नहीं हैं.'

10:18 AM, 17 Dec 2025 (IST)

मनरेगा का नाम बदलने के फैसले पर सांसद राजीव राय ने ये कहा

केंद्र के मनरेगा का नाम बदलने के फैसले पर कांग्रेस के देश भर में विरोध पर एसपी सांसद राजीव राय ने कहा, 'पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर विरोध कर रहा है. गांधी जी देश के लोगों के दिलों में हैं.'

10:08 AM, 17 Dec 2025 (IST)

मनीष तिवारी ने इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन का मुद्दा उठाया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन मामले पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

10:05 AM, 17 Dec 2025 (IST)

लोकसभा में परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग और उन्नति विधेयक, 2025 पेश होगा

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डॉ. जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग और उन्नति विधेयक, 2025 पेश करेंगे.

PARLIAMENT SESSION LIVE UPDATES
LOK SABHA RAJYA SABHA
संसद शीतकालीन सत्र 2025
लोकसभा राज्यसभा
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

