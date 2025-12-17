संसद शीतकालीन सत्र: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

कांग्रेस कि चिंता है कि उनका 'गांधी' सरनेम बना रहे, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है: मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू

केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के देश भर में हो रहे विरोध पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, 'हर जगह, वे (कांग्रेस) इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के अलावा कोई और नाम नहीं देखना चाहते. उन्हें चिंता है कि उनका 'गांधी' सरनेम बना रहे. उन्हें किसी और की परवाह नहीं है, न महात्मा गांधी की, न किसी और की. कांग्रेस पार्टी अब नहीं रही, सिर्फ परिवार बचा है. जहां तक ​मनरेगा और महात्मा गांधी की बात है, महात्मा गांधी सबके हैं, वह सिर्फ उनके नहीं हैं.'