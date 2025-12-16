शीतकालीन सत्र 2025: वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद समुद्री निर्यात 20 फीसदी बढ़ा: पीयूष गोयल

ETV Bharat / bharat

December 16, 2025

Updated : December 16, 2025

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया. कांग्रेस सांसद रंजीत रंजने ने भी इसी मुद्दे को लेकर राज्यसभा में सस्पेंशन मोशन नोटिस दिया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इंश्योरेंस एक्ट, 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, 1999 में बदलाव करने के लिए सबका बीमा सबकी रक्षा (इंश्योरेंस कानूनों में संशोधन) बिल, 2025 पेश करेंगी. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संसद में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी बिल पेश करेंगे.

LIVE FEED

12:06 PM, 16 Dec 2025

पीयूष गोयल ने कहा, समुद्री निर्यात 20फीसदी बढ़ा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद मौजूदा वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में भारत के समुद्री निर्यात में लगभग 20 फीसदी की वृद्धि हुई है. गोयल ने कहा, 'मतस्य क्षेत्र पर विभाग और वाणिज्य मंत्रालय एमपीईडीए दोनों बहुत ज्यादा फोकस है.' उन्होंने कहा कि इसी वृद्धि को बनाए रखने के लिए मतस्य निर्यात अलग-अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं.

11:55 AM, 16 Dec 2025

मुझे नाम बदलने की बात समझ नहीं आती: प्रियंका गांधी

मनरेगा को वीबी–जी राम जी से बदलने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'मुझे नाम बदलने की बात समझ नहीं आती. यह नया बिल कम से कम 100 दिनों के लिए इनकम के अधिकार को कमजोर कर देगा.'

11:49 AM, 16 Dec 2025

मनरेगा का नाम बदलने के मुद्दे पर मनीष तिवारी ने ये कहा

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'यूपीए ने मनरेगा कानून लाया था. यह तब से सबसे सफल स्कीम रही है. आज यह अजीब हालात हैं जब आप महात्मा गांधी को भगवान राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो उन्होंने जो शब्द कहे थे, वे थे 'हे राम'. यह एक सेंट्रल फंडेड स्कीम थी, और अब आप इसका बोझ राज्यों पर डाल रहे हैं.'

11:30 AM, 16 Dec 2025

सांसद मनीष जायसवाल ने बुजुर्गों से जुड़े सवाल उठाए

झारखंड के हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम को लेकर बुजुर्गों से जुड़े सवाल उठाए. सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कल्याण कोष की स्थापना साल 2016 में की. इसके तहत बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई स्कीम है.

11:06 AM, 16 Dec 2025

मनरेगा स्कीम का नाम बदलने पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ये कहा

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'बीजेपी को महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे अनगिनत नेताओं से बहुत गुस्सा है, जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जिम्मेदारी से देश चलाया. इस बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाकर 'जी राम जी' करने का यह कदम उनके इरादे को बिल्कुल साफ करता है. वे 125 दिन के काम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका बोझ राज्य सरकारों पर पड़ रहा है. पहले मनरेगा के तहत, केंद्र सरकार 90फीसदी और राज्य 10फीसदी कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन अब आपने इसे बदलकर 60फीसदी-40फीसदी कर दिया है. आप सभी राज्यों पर बोझ डाल रहे हैं और उन्हें कर्ज की ओर धकेल रहे हैं. यह मनरेगा को खत्म करने की ओर एक और कदम है. इसे पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास जाना चाहिए और फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाना चाहिए.'

11:01 AM, 16 Dec 2025

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू सुबह 11 बजे शुरू हो गई. शीतकालीन सत्र 2025 का आज 12वां दिन है. लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है.

10:52 AM, 16 Dec 2025

मनरेगा स्कीम का नाम बदलने पर सांसद राम गोपाल यादव ने ये कहा

सरकार मनरेगा स्कीम का नाम बदलने के लिए बिल लाने की प्लानिंग कर रही है, इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, 'मेरी राय में इस बिल को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है. इस बिल के आने के बाद बीजेपी पर लगे आरोप पूरी तरह से तय हो गए हैं कि वे शुरू से ही गांधी के खिलाफ रहे हैं. गांधी की हत्या से लेकर आज तक उन पर लगे सभी आरोप कन्फर्म हो रहे हैं. वे इसके साथ कौन सी नई चीज ला रहे हैं? हम इस बिल का कभी समर्थन नहीं करेंगे.'

10:45 AM, 16 Dec 2025

बीजेपी महात्मा गांधी से नफरत करती है: प्रमोद तिवारी

सरकार के मनरेगा स्कीम का नाम बदलने के लिए बिल लाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'बीजेपी, जनसंघ के शुरू से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नफरत रखती है. वे गोडसे की पूजा करते हैं. आप गांधी परिवार से नफरत करते हैं. आप राष्ट्रपिता से नफरत करते हैं, इसीलिए आप सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई स्कीम का नाम बदल रहे हैं. गांधी का नाम हटा रहे हैं. यह देश अपने राष्ट्रपिता के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और पूरी ताकत से इसका विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी. आज वे गांधी जी का नाम हटा रहे हैं कल वे इसका नाम गोडसे के नाम पर रखेंगे.'

Last Updated : December 16, 2025 at 11:41 AM IST

