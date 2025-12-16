शीतकालीन सत्र 2025: वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद समुद्री निर्यात 20 फीसदी बढ़ा: पीयूष गोयल

मनरेगा स्कीम का नाम बदलने पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ये कहा

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'बीजेपी को महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे अनगिनत नेताओं से बहुत गुस्सा है, जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जिम्मेदारी से देश चलाया. इस बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाकर 'जी राम जी' करने का यह कदम उनके इरादे को बिल्कुल साफ करता है. वे 125 दिन के काम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका बोझ राज्य सरकारों पर पड़ रहा है. पहले मनरेगा के तहत, केंद्र सरकार 90फीसदी और राज्य 10फीसदी कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन अब आपने इसे बदलकर 60फीसदी-40फीसदी कर दिया है. आप सभी राज्यों पर बोझ डाल रहे हैं और उन्हें कर्ज की ओर धकेल रहे हैं. यह मनरेगा को खत्म करने की ओर एक और कदम है. इसे पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास जाना चाहिए और फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाना चाहिए.'