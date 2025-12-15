ETV Bharat / bharat

शीतकालीन सत्र 2025: लोकसभा में निर्मला सीतारमण पेश करेंगी ये अहम विधेयक

Parliament Winter Session 2025
संसद शीतकालीन सत्र 2025 (ANI)
Published : December 15, 2025 at 9:50 AM IST

Updated : December 15, 2025 at 10:00 AM IST

नई दिल्ली: लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे शुरू होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल 2025 पेश करेंगी. एप्रोप्रिएशन बिल के तहत सरकार को वित्त वर्ष के दौरान अपने प्लान किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए खजाने से पैसे निकालने का प्रावधान है. बिजनेस लिस्ट के मुताबिक वित्त मंत्री बिल पेश करने के लिए सदन से इजाजत मांगेंगी जो मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल जरूरतों को मंजूरी देने से जुड़ा है. वह यह भी प्रस्ताव रखेंगी कि बिल पर विचार किया जाए और उसे पास किया जाए. सदन की शुरुआत पूर्व सांसद सुभाष आहूजा (छठी लोकसभा), प्रो. सलाहुद्दीन (आठवीं लोकसभा) और बाल कृष्ण चौहान (तेरहवीं लोकसभा) के निधन पर शोक संदेश के साथ होगी. इसके बाद प्रश्नकाल होगा जिसमें पूछे जाने वाले सवालों की एक अलग लिस्ट बनाई जाएगी और उनके जवाब दिए जाएंगे.

LIVE FEED

9:57 AM, 15 Dec 2025 (IST)

मणिकम टैगोर ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया.

Last Updated : December 15, 2025 at 10:00 AM IST

PARLIAMENT SESSION 2025 UPDATE
LOK SABHA RAJYA SABHA
संसद शीतकालीन सत्र 2025
लोकसभा राज्य सभा
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

