शीतकालीन सत्र 2025: 'वंदे मातरम' त्याग, तपस्या और समर्पण का मंत्र है: प्रधानमंत्री मोदी

यह गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 साल के गवाह बन रहे हैं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, 'वंदे मातरम एक मंत्र है, एक नारा है जिसने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी, प्रेरणा दी और त्याग और तपस्या का रास्ता दिखाया. यह गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 साल के गवाह बन रहे हैं. यह एक ऐतिहासिक पल है. यह एक ऐसा समय है जब कई ऐतिहासिक घटनाओं को मील के पत्थर के तौर पर मनाया जा रहा है. हमने हाल ही में अपने संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया. देश सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है. हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस भी मना रहे हैं. अब हम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं.'