शीतकालीन सत्र 2025: 'वंदे मातरम' त्याग, तपस्या और समर्पण का मंत्र है: प्रधानमंत्री मोदी
Published : December 8, 2025 at 10:00 AM IST|
Updated : December 8, 2025 at 10:19 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में एक खास चर्चा हो रही है. इसमें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसके ऐतिहासिक महत्व और हमेशा रहने वाली विरासत पर रोशनी डाली जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा की शुरुआत की. इसमें इस मशहूर गीत के कई जरूरी और कम जाने-पहचाने पहलुओं पर भी बात हो रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में चर्चा शुरू करने की उम्मीद है. बीजेपी के नेतृत्ववाली एनडीए सरकार को लोकसभा में बहस में हिस्सा लेने के लिए तीन घंटे दिए गए हैं, जबकि पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे तय किए गए हैं, क्योंकि बहस मंगलवार 9 दिसंबर को राज्यसभा में भी होगी. दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई.
वंदे मातरम हमारी महान सांस्कृतिक विरासत का एक मॉडर्न अवतार है: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में वंदे मातरम पर बोल रहे हैं. उन्होंने कहा, 'वंदे मातरम सिर्फ राजनीतिक आजादी का मंत्र नहीं था. यह सिर्फ हमारी आजादी तक सीमित नहीं था. यह उससे कहीं ज्यादा था. आजादी का आंदोलन हमारी मातृभूमि को गुलामी के चंगुल से आजाद कराने की लड़ाई थी. हमारे वेदों में कहा गया था, यह जमीन मेरी माँ है और मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ. यही बात श्री राम ने लंका छोड़ते समय कही थी, 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसि'. वंदे मातरम हमारी महान सांस्कृतिक विरासत का एक मॉडर्न अवतार है.'
यह हम सबके लिए वंदे मातरम का कर्ज चुकाने का एक पवित्र मौका है: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में वंदे मातरम पर बोल रहे हैं. उन्होंने कहा, 'यहां कोई लीडरशिप और विपक्ष नहीं है. हम सब मिलकर वंदे मातरम का कर्ज चुकाने और उसे मानने के लिए यहां हैं. इसी गाने की वजह से हम सब यहां एक साथ हैं. यह हम सबके लिए वंदे मातरम का कर्ज चुकाने का एक पवित्र मौका है. इसने देश को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एक किया. अब समय आ गया है कि हम फिर से एक हों और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ें. यह गाना हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित और ऊर्जा देगा. हमें 2047 तक अपने देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का संकल्प दोहराना होगा.'
वंदे मातरम गीत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में वंदे मातरम पर बोल रहे हैं. उन्होंने कहा,' जब वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए, तब भारत ब्रिटिश राज के अधीन था. जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए, तब भारत इमरजेंसी की गिरफ्त में था. उस समय देशभक्तों को जेल में डाल दिया गया था. जब वह गीत जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, दुर्भाग्य से भारत एक काला दौर देख रहा था. वंदे मातरम के 150 साल उस गर्व और हमारे अतीत के उस महान हिस्से को फिर से स्थापित करने का एक अवसर है. इस गीत ने हमें 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया.'
यह गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 साल के गवाह बन रहे हैं: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, 'वंदे मातरम एक मंत्र है, एक नारा है जिसने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी, प्रेरणा दी और त्याग और तपस्या का रास्ता दिखाया. यह गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 साल के गवाह बन रहे हैं. यह एक ऐतिहासिक पल है. यह एक ऐसा समय है जब कई ऐतिहासिक घटनाओं को मील के पत्थर के तौर पर मनाया जा रहा है. हमने हाल ही में अपने संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया. देश सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है. हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस भी मना रहे हैं. अब हम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं.'
जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तो संविधान का गला घोंटा गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि जब वंदे मातरम 100 का हुआ तो संविधान का गला घोंटा गया. इस मंत्र ने आजादी के आंदोलन को उर्जा दी. इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं.
लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर चर्चा शुरू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर चर्चा शुरू की. वह इसके महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं.
कांग्रेस ने वंदे मातरम की मूल रचना से देवी-देवताओं के जिक्र हटाए: अरुण गोविल
लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर चर्चा को लेकर बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने कहा, 'वंदे मातरम पर कई बार सवाल उठाए गए हैं. इसलिए बीजेपी ने तय किया कि सभी को इस गाने के बारे में जानकारी होनी चाहिए. यह हमारे देश की संस्कृति, गर्व और इतिहास है. कांग्रेस ने वंदे मातरम की मूल रचना से कुछ पैराग्राफ हटा दिए थे, जिसमें देवी-देवताओं का जिक्र था.'
कांग्रेस ने 'वंदे मातरम' से देवी दुर्गा का जिक्र हटा दिया था: कंगना रनौत
लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर चर्चा को लेकर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा, 'यह देश के लिए गर्व की बात है कि जो राष्ट्रीय गीत आजादी की लड़ाई की चिंगारी बनकर उठा और जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को राख में मिला दिया, उसे अब उसका क्रेडिट मिल रहा है. कांग्रेस सरकार ने गाने से देवी दुर्गा का जिक्र करने वाला पूरा हिस्सा हटा दिया था. कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला विरोधी रही है.'
लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर चर्चा को लेकर चिराग पासवान ने कहा, आज की बहस बहुत जरूरी है
लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर बहस को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 'यह न सिर्फ वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर जरूरी है, बल्कि अगले 150 सालों के लिए एक मजबूत नींव रखने के लिए भी जरूरी है. युवा इस राष्ट्रीय गीत की अहमियत को बेहतर समझेंगे, जिसने हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति की भावना जगाई. आज की बहस बहुत जरूरी है.'
बीजेपी सांसद सुधा मूर्ति ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' पर चर्चा की प्रशंसा की
'वंदे मातरम' की 150वीं सालगिरह पर संसद में खास चर्चा पर बीजेपी सांसद सुधा मूर्ति ने कहा, 'मुझे ये चर्चा बहुत पसंद आई. वंदे मातरम एक बेहतरीन गीत है. इसने हमारे सभी राज्यों को जोड़ा और पूरे देश में एक नई चेतना आई. यह सिर्फ एक गीत नहीं है, इसने हमारे देश को एक किया.'
दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई. लोकसभा में प्रश्नकाल से कार्रवाही शुरू हुई.
वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा को लेकर डी राजा ने ये कहा
वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में होने वाली खास चर्चा पर सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा, 'देखते हैं चर्चा कैसी होती है क्योंकि बीजेपी-आरएसएस अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हर चीज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि वे राष्ट्रवादी हैं और दूसरे नहीं. आरएसएस का क्या रोल था? क्या उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? क्या उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया था? नहीं आजादी के बाद के भारत में कई सालों बाद, वे किसी तरह सत्ता में आ गए. हमारी पार्टी बीजेपी-आरएसएस को सीधे जवाब देगी और उनके इरादे, मकसद पर सवाल उठाएगी.'
पीएम मोदी ने नेहरू-गांधी पॉलिटिक्स में किनारे किए गए हीरो को सामने लाये
वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में खास चर्चा को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा, 'मैं बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नेहरू-गांधी पॉलिटिक्स में किनारे किए गए खोए हुए हीरो को सामने लाया और उनकी असलियत साबित की. उनका नाम सालों तक दबा दिया गया.'
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये कहा
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 'इस समय सरदार वल्लभभाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है. इसी तरह वंदे मातरम को लिखे हुए भी 150 साल हो गए हैं. उसे भी मनाया जा रहा है और आज लोकसभा में इस पर चर्चा हो रही है. सामाजिक न्याय हमारा एजेंडा रहा है. विपक्ष ने सिर्फ बातें की लेकिन इसके लिए कभी काम नहीं किया. नरेंद्र मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय पक्का करने के लिए बहुत मेहनत की है.'
कांग्रेस MP ने ओडिशा की स्टूडेंट से जुड़े यौन शोषण के मुद्दे पर चर्चा की मांग की
कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने सोमवार को लोकसभा में एक नोटिस देकर ओडिशा की एक बीएड एक फर्स्ट ईयर की अनुसूचित जाति की स्टूडेंट के सेक्सुअल हैरेसमेंट, ब्लैकमेल और धमकी के केस पर चर्चा की मांग की. स्टूडेंट नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तिरुपति में पढ़ रही है.